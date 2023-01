ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကူညီပုံေဖာ္ေပးေနတဲ့ကုမၸဏီနဲ႔ ႏိုင္ငံစာရင္း Justice for Myanmar ထုတ္ျပန္

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း ၁၄ ဖြဲ႕ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရတခ်ိဳ႕ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕က ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကူညီ ပုံေဖာ္ေပးေနၾကတယ္လို႔ Justice for Myanmar အဖြဲ႕က ဒီေန႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကူညီပုံဖော်ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ နိုင်ငံစာရင်း Justice for Myanmar ထုတ်ပြန်

ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း ၁၄ ဖွဲ့ အပါအဝင် နိုင်ငံခြားအစိုးရတချို့ နဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတချို့က မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကူညီ ပုံဖော်ပေးနေကြတယ်လို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့က ဒီနေ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။

အစိုးရတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက တရားမဝင် မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးနေကြပြီး၊ ဒါကို ရပ်သွားအောင် ဘာလုပ်ကြရမလဲလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ Justice for Myanmar အဖွဲ့က ခုလိုပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “စစ်ကောင်စီကို ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ပုံစံအားလုံးကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး” လို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရတနာမောင်က ဆိုပါတယ်။



အဲဒီလို ပုံဖော်ပေးရာမှာ အဓိက နည်းလမ်း ၄ ရပ်နဲ့ ပုံဖော်ပေးနေကြတယ်လို့ Justice for Myanamr က ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးတွေကို တက်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် စစ်ကောင်စီကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း၊ အသိပညာနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု လွှဲပြောင်းပေးတဲ့ နည်းလမ်း၊ စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဖြစ်စေ၊ စစ်တပ်ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေတဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံပိုင်းကို ဖြစ်စေ၊ အကျိုးစီးပွါးဖြစ်အောင် ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ အပါအဝင် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ နည်လမ်း၊ စစ်တပ်နဲ့ ဆက်နေတဲ့ ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်းနဲ့ အခြားလုပ်ငန်းတွေကို ငှါးရမ်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပုံဖော်ပေးနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ အစီရင်ခံစာက ဆိုပါတယ်။

Justice for Myanmar ရဲ့ အာဏာရှင်ပုံဖော်ရေး ပံပိုးအဖွဲ့အစည်းစာရင်းမှာ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယားနဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံတို့က သံရုံးတွေ ပါဝင်နေကြပါတယ်။ သြစတြေလျနဲ့ ယူကေအပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့ ၂၂ ဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း ၁၄ ခု၊ အာဆီယံ နဲ့ အာဆီယံ အဖွဲ့အစည်း ၂ ခု၊ အာရှ ဖွံ့ဖိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် (ADB) နဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ USAID အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၄၂ ခုကိုလည်း Justice for Myanmar ရဲ့ စာရင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။