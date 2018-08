ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစခဲ့သူေတြရဲ႕ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚအျမင္

ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကို နားေထာင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း MPC ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္းက VOA ကို ေျပာပါတယ္။ ဒီေန႔ Novotel Yangon Max ေဟာ္တယ္မွာ က်င္းပတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အမႈေဆာင္ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးရဲ႕ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲမွာ သူက အခုလို ေျပာတာပါ။ ဦးသိန္းထိုက္ဦး သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က သင္ခန္းစာေတြအေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးရဲ႕ စာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေ၀ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အခု အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေ၀တဲ့ အခမ္းအနားကို Novotel Yangon Max ေဟာ္တယ္မွာ က်င္းပတာပါ။ စာအုပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔သူက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္ ညိွခဲ့တယ္။ bilateral ေပါ့ေနာ္ ၂ ဦး ၂ဖက္ တဖြဲ႔ခ်င္းအပစ္ရပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ ညိွခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ တႏွစ္လံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ညိွခဲ့တာ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္႔သင္ခန္းစာလို႔ယူဆတဲ့ အခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ဒီမွာ တင္ျပထားတာရွိပါတယ္။"

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေန ဘယ္လုိ သင္ခန္းစာေတြ ယူသင့္သလဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းကိုလည္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက အခုလို ေျဖပါတယ္။

"အဲဒီေတာ့ အဓိက ၂ ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ ပထမဦးဆံုးတခ်က္ကဘာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တာ ၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ဟာေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကို သေဘာေပါက္နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ holistic ေပါ့ေနာ္ တစံုလံုးကို ၾကည့္တတ္ဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က မွန္ကန္တိက်တဲ့ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြရွိဖုိ႔လိုတယ္ဆိုတာကို ေထာက္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။"

ဒီအခမ္းအနားမွာ MPC ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္းလည္း တက္ေရာက္ပါတယ္။ အရင္အစိုးရနဲ႔ လက္ရွိ NLD အစိုးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လုိ ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိသလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကို အခုလိုေျဖပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔အရင္တုန္းကေတာ့ Peace Policy ဆိုတာရွိတယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီ ေပၚလစီကလည္း ကာလံုမွာအားလံုး လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ဒီအဖြဲ႔ေတြအားလံုးတိုင္ပင္ၿပီးေတာ့မွ စိတ္တူ သေဘာတူ ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ implement လုပ္တဲ့အပိုင္းမွာလည္း ဒီေပၚလစီကို လြတ္လို႔မရဘူး ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္ၿပီးလုပ္တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ Peace Policy ခ်ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားကလည္း ဒီ implement လုပ္တဲ့သူေတြကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ အျပည့္အ၀ အာဏာေပးၿပီးေတာ့ ခိုင္းေစခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ ေအာက္က implement လုပ္တဲ့သူေတြကလည္း အားရတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ အဲလိုလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အထက္နဲ႔ ေအာက္နဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ ေအာင္ျမင္မႈရတာျဖစ္ပါတယ္"

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ဆုိရင္ စစ္တပ္အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ကလည္း အဓိကအျဖစ္ ေျပာဆုိေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးေအာင္မင္းက

"တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚမွာထားတဲ့ သေဘာထားက သိပ္အမ်ားႀကီးမရွိဘူး။ နံပတ္၁ ကေတာ့ တို႔တာ၀န္အေရး၃ ပါးကို လုိက္နာရမယ္၊ နံပတ္ ၂ ကေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားမယ္။ နံပတ္ ၃ ကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒ ၆ ခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာထားတာရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ဘာမွမခက္ဘူးခင္ဗ်။ ဒီအခ်က္ေတြက လုပ္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အေက်အလည္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၾကိဳတင္ရယူၿပီးရင္ေတာ့ သေဘာထားတခုတည္းျဖစ္သြားပါမယ္။ အဲဒီသေဘာထားတခုတည္းကို ကိုင္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ခရီးေရာက္မယ္လို႔ က်ေနာ္တြက္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျပင္ပက အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ ထိေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံမွာ ေျပာတာရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုသံုးသပ္ပါသလဲခင္ဗ်။

ေျဖ။ ။ တကယ္ေတာ့ ျပင္ပေဆြးေႏြးပြဲေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့အေရးႀကီးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ျပင္ပေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရတာပါ။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔အခု သတင္းလာယူတဲ့ တကယ့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီးေတြဆိုတာက က်ေနာ္တို႔လက္ထက္တုန္းက Yes နဲ႔ No ပဲေျပာေတာ့တာ။ ဘာမွ ထပ္ၿပီးေတာ့ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးစရာဘာမွမရွိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ပြဲ အစည္းအေ၀းလုပ္တဲ့ပြဲ ဆိုတာ Yes နဲ႔ No ပဲေျပာေတာ့တာ။အျပင္မွာ တရားမ၀င္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါမွ အဲဒီေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ယူၿပီးေတာ့မွလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္တို႔က ျပင္ပေဆြးေႏြးပဲြက တကယ္ေဆြးေႏြးပြဲထက္ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ႏွစ္အတြင္း အဓိက ရခဲ့တဲ ့သင္ခန္းစာကို ဘာလုိေျပာမလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကိုလည္း ဦးေအာင္မင္းက အခုလို ေျဖပါတယ္။

"တိုင္းရင္းသားေတြက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀လံုးလံုး သူတို႔စိတ္ထဲမွာရွိခဲ့တဲ့ အၾကိတ္အခဲေတြေပါ့ေလ ဒါကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းမွာ ေျပာဆိုခြင့္ရခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ေျပာၾကမွာပဲ။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးေသးေသး အားလံုးသူတို႔ေျပာမွာပဲ။ သူတို႔ေျပာသမွ်အားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ စိတ္ဆိုးလို႔မရပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က နားလည္ေပးရမယ္ လက္ခံေပးရပါမယ္။ အဲဒါအဓိကအခ်က္ပဲ သူတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးအရ တန္ဖိုးထားရပါမယ္။ အဲလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရးအရ တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကလည္း ကိုယ့္ကိုျပန္ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးထားမွာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမန္ျမန္ျပီးမွာေပါ့။”

ဒီေန႔ ရန္ကုန္မွာက်င္းပတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အမႈေဆာင္ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ရခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာေတြအေၾကာင္း စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္း ေျပာျပသြားတာပါ။