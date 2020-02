Parasite ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ Oscar ဆု သမိုင္းတင္

(Zawgyi/Unicode)

[Unicode Version]

Parasite ကိုရီးယားရုပ်ရှင် Oscar ဆု သမိုင်းတင်

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Angeles မြို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့က ကျင်းပတဲ့ Oscar အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကား Parasite က အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု ရရှိသွားပါတယ်။ ဒါဟာ Oscar ဆုသမိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော မဟုတ်တဲ့ ရုပ်ရှင်က ပထမဆုံးအကြိမ် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု ရရှိတဲ့ သမိုင်းတွင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

တောင်ကိုရီးယားက ဆင်းရဲ ချမ်းသာကွာဟတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ၂ ခုကို ရိုက်ပြထားတဲ့ Parasite ရုပ်ရှင်က အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုအပြင်၊ အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု၊ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဆု၊ မှီညမ်းမဟုတ်တဲ့ ရိုက်ညွှန်းဆု၊ စုစုပေါင်း Oscar ဆု ၄ ခု ရရှိသွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ခွင့်ပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ဒါရိုက်တာ Bong Joon Ho က ဆုလက်ခံမိန့်ခွန်းမှာ ပြောကြားပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး Oscar ဆုတွေရရှိတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းလည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။

၉၂ ကြိမ်မြောက် Oscar ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးမင်းသားဆုကိုတော့ Joker ရုပ်ရှင်ကားမှာ ဂျိုကာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Joaquin Phoenix က ရရှိပါတယ်။ Judy ဇာတ်ကားမှာ Hollywood မင်းသမီးကြီး Judy Garland အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသမီး Renée Zellweger က အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆု ရရှိပါတယ်။

အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့မင်းသားဆုကို Once Upon a Time in Hollywood ရုပ်ရှင်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား Brad Pitt၊ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့မင်းသမီးဆုကိုတော့ Marriage Story ရုပ်ရှင်ကားထဲက မင်းသမီး Laura Dern က ရရှိသွားပါတယ်။

Parasite ရုပ်ရှင်ပြီးရင် ဆုတွေအများဆုံးရသွားတာကတော့ ၁၉၁၇ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ကို အမြင်ပိုင်းနဲ့ဖော်ပေးတဲ့ Visual effects ဆု Cinematography ဆုနဲ့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ Sound mixing ဆု ၃ ဆုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။