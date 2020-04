Oxford တကၠသုိလ္ကစမ္းသပ္ထားတဲ့ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး အိႏၵိယကုမၸဏီ ထုတ္ဖုိ႔ျပင္ဆင္

(Zawgyi/Unicode)

Oxford တက္ကသိုလ်ကစမ်းသပ်ထားတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်



COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး တမျိုးကို တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ စမ်းသပ်တာ အလားအလာကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေရှိနေတာကြောင့် အိန္ဒိယ ဆေးကုမ္ပဏီတခုက ဒီဆေးကို လပိုင်းအတွင်း အမြောက်အများထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီဆေးကို Oxford တက္ကသိုလ်က ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ လက်ရှိလူတွေနဲ့ စမ်းသပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

အောင်မြင်ဖို့ အလားအလာ အများကြီးရှိတဲ့ ဒီ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို ကမ္ဘာမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေ အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက Serum Institute ဆေးကုမ္ပဏီက ဒီနှစ်ထဲ သန်း၆၀ အထိထုတ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ အင်္ဂါနေ့ကပြောပါတယ်။

တကယ်တမ်း Covid-19 လူနာတွေကုသရာမှာ ထိရောက် မှု ရှိ-မရှိကို သက်သေမပြနိုင်သေးပေမဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ စမ်းသပ်တာအောင်မြင်ခဲ့ပြီး လူတွေမှာ ဆက်ပြီး စမ်းသပ်နေတာ ကြောင့် ဒီ “ChAdOx1 nCoV-19” လို့ခေါ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို စတင်ထုတ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့Serum Institute အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Adar Poonawalla က ပြောပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ လအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Montana ပြည်နယ်Rocky Mountain အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ အမြီးတို ဘာဘရီမျောက် ၆ ကောင်ကို ဒီကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ်ထိုးပေးခဲ့တယ်လို့လည်း The New York Times သတင်းစာက ပြောပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထားတဲ့မျောက်တွေကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် များများထိတွေ့စေပြီး စောင့်ကြည့်တာမှာ ၂၈ ရက်ကျော်တဲ့ အထိ ဘာ ရောဂါ လက္ခဏာမှ မရှိပဲ ကျန်းမာနေတာကို တွေ့ရတယ်လို့ စမ်းသပ်မှုကိုဉီးဆောင်သူ သုတေသနပညာရှင် Vincent Munster ကို ကိုးကားပြီး New York Times မှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။

Oxford တက္ကသိုလ်က အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ စမ်းသပ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့အတွက် အိန္ဒိယ Serum Institute အနေနဲ့ ဒီဆေးကို ထုတ်လုပ်ဖို့ အပြည့်အဝယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်လို့ လည်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Adar Poonawalla က ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။

အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် နရိမ်ဒရာဟာ ဒီ ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အနီးကပ် ပါဝင်နေကြောင်း နဲ့ ဆေး ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် အစိုးရရဲ့ အကူအညီ ရဖို မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း သူက ပြောပါတယ်။ serum ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးရဲ့ ဈေးက ၁၅ ဒေါ်လာလောက် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။

တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး အမျိုးပေါင်း ၁၀၀ လောက်စမ်းသပ် နေကြပြီး ဒီထဲက အနည်းဆုံး ၅ မျိုးကို လူတွေနဲ့ကနဦး စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။