အႀကံေပးအဖဲြ႔ တာ၀န္ထက္ ေက်ာ္လြန္ ေဆြးေႏြးဟု Bill Richardson ကို အစိုးရေ၀ဖန္

အေမရိကန္၀ါရင့္သံတမန္ Bill Richardson ကအၾကံေပးအဖဲြ႔၀င္ အျဖစ္က ႏုတ္ထြက္ၿပီး ေျပာဆိုလိုက္တဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြဟာ လုပ္ငန္းမစမီေျပာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္ခံစားမႈမႈ အရေျပာဆိုတယ္လို႔ ယူဆေၾကာင္းနဲ႔ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ဦးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာဆုိတာဟာလည္း အၾကံေပးအဖဲြ႔ရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌးက တံု႔ျပန္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဗီြအုိေအျမန္မာပိုင္းရဲ့သတင္းေထာက္ ကိုမိုးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာက ထင္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီရဲ့ အၾကံေပးအဖဲြ႔ဟာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျမန္မာျပည္ကို လာေရာက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္တဲ့ေန႔မွာပဲ Bill Richardson ကအၾကံေပးအဖဲြ႔၀င္ အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ႏႈတ္ထြက္တာဟာ အၾကံေပးအဖဲြ႔ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္က မူဆလင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဖံုးဖိဖုိ႔ၾကိဳးစားေနတာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း Bill Richardson ကႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီေျပာဆုိခ်က္အေပၚမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌးက အခုုလုိ တံုျပန္ေျပာဆိုပါတယ္။

“ အဲဒါက သူတုိ႔ ဘာမွ မလုပ္ရေသးဘူး။ ရခုိင္ေတာင္ မသြားရေသးဘူး။ မသြားဘဲနဲ႔ ျပန္သြားၿပီးေတာ့ ေျပာတာ။ အခု အၾကံေပးအဖဲြ႔ေတြ ရခုိင္ကို သြားေနတယ္။ လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေျခအေနေတြ သြားၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ recommendation ေတြ သူတုိ႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ အၾကံဉာဏ္ေတြ ေပးၾကမယ္။ ဘာလုပ္သင့္တယ္ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္တယ္ဆုိတာ ေျပာမွာ။ ဆုိေတာ့ ဘာမွေတာင္မလုပ္ရေသးဘူး။ ဒီေကာ္မရွင္ အလုပ္ေတာင္ မစရေသးဘူး။ ဘာမွ မလုပ္ရေသးဘဲ ေျပာတဲ့အေပၚက စဥ္းစားစရာျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ emotion အရ ေျပာတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က ယူဆတယ္။ ”

ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူျခင္းခံထားရတဲ့ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးရဲ႕ အမႈကို ထည့္သြင္း တင္ျပတဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္အႀကံေပး အဖဲြ႔ရဲ႕ အလုပ္တာ၀န္နဲ႔ မပတ္သက္ေၾကာင္း ေဒါသနဲ႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့တဲ့ေနာက္ မေျပမလည္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ Bill Richardson က သတင္းမီဒီယာေတြကို ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ဒီအခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဇာ္ေဌးက -

“ ေျပာတာေတြက ဘာေတြလဲဆုိေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးနဲ႔ေတြ႔မယ္။ ဘာေဆြးေႏြးေႏြးမွာလဲဆုိေတာ့ အဲဒီ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ေယာက္ကိစၥ၊ Freedom of expression ေဆြးေႏြးမယ္။ ဆုိေတာ့ကာ က်ေနာ္တုိ႔ သူတို႔ ဖဲြ႔ထားတာက ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီကို အၾကံဉာဏ္ေပးဖုိ႔ ဖဲြ႔ထားတာ။ သူ႔ရ့ဲ Mandate က အဲဒါပဲ။ အဲဒီ Mandate ကို က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္မွာ ေရးထားလဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ အၾကံေပးအဖဲြ႔၀င္ေတြအားလံုးကို ေပးထားတဲ့ TOR , Terms of Reference မွာ အကုန္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ scope က ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ လုိအပ္တဲ့ အၾကံဉာဏ္ေတြေပးဖုိ႔ ဒါက သူ႔ရဲ့ Mandate က ရွင္းတယ္။ ေနာက္တခုက သူ႔ရဲ့ personal own capacity နဲ႔ ဒီအၾကံေပးအဖဲြ႔မွာ ပါတာ။ ေျပာရရင္ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ေခၚထားတာမဟုတ္ဘူး။ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းကို ကမ္းလွမ္းၿပီးေတာ့ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ပဲ ထည့္ထားတာ။”

အၾကံေပးအဖဲြ႔မွာ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးပါ၀င္ခဲ့သလို ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးႏႈတ္ထြက္တဲ့အေပၚ အျငင္းပြားဖို႔ မရိွေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး မတည္မၿငိမ္ မႈေတြျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLDအစိုးရဖဲြ႔ၿပီးခ်ိန္မွာ ကုလသမဂၢ အတြငး္ေရးမႈးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ နဲ႔ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီေကာ္မရွင္ေတြရဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ မွာ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္တဲ့ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေရးေကာ္မတီ တရပ္ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့သလို ဒီေကာ္မတီ အတြက္ အၾကံေပးအဖြဲ႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒု၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ Surakiart Sathirathai အပါအ၀င္ အေမရိကန္၊ေတာင္အာဖရိက၊ ဆြီဒင္နဲ႔ အဂၤလန္က ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးသမားၾကီးေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာအေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာ Surakiart Sathirathai ဦးေဆာင္တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီရဲ့ အၾကံေပးအဖဲြ႔ဟာ ဒီလ ၂၄ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ ကိုသြားေရာက္ေလ့လာၿပီး ဒီကေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္ကို ျပန္လည္ေရာက္ဖို႔ ရိွေနပါတယ္။