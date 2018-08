ေနကုိေလ့လာမယ့္ Parker စူးစမ္းေရးယာဥ္ (အပိုင္း ၁)

NASA အေမရိကန္ အာကာသစူးစမ္းေရးအဖြဲ႔က ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ေနကို အနီးကပ္ေလ့လာဖုိ႔ အာကာသစူးစမ္းေရးယာဥ္ တစင္းလႊတ္တင္လိုက္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ေနကို စူးစမ္းခ်င္တာပါလဲ။ နာဆာ သိပၸံပညာရွင္ ေဒါက္တာပေဒသာတင္က ေျပာျပေပးမွာပါ။

အာကာစူးစမ္းေရးယာဥ္ ေနကို လႊတ္တင္ဖုိ႔ ဘာေၾကာင့္ စီစဥ္ရတာ ပါလဲ။



ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။ “ေနကို ခုလို လႊတ္တင္ဖုိ႔ စိတ္ကူး ရတယ္ ဆိုတာက- အရင္ voyager အာကာသ ၿဂိဳဟ္တုဆို ရင္ ေနစၾကာဝဌာရဲ့ အျပင္ကို ေရာက္သြားၿပီ။ ေနစၾကာဝဌာမွာ ရွိတဲ့ ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေတြ၊ သုေတသနေတြ၊ သိပၸံအခ်က္အလက္ေတြေတာ့ ပို႔ၿပီးသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ ေနစၾကာဝဌာရဲ့ ေနကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ အနီးကပ္ေလ့လာဖုိ႔ အတြက္ကို ေတာ္ေတာ္ကို အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုး စၿပီး ေနစၾကာဝဌာကို သုေတသနလုပ္ ဖို႔ အတြက္က လိုတယ္ဆိုၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရကို proposal လွမ္းတင္လုိက္တဲ့ အခါ ဒီသုေတသန လုပ္ဖို႔ အတြက္ စာတမ္းနဲ႔ လွမ္းတင္လုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔ ေတာ္ေတာ္ကို ဆံုးျဖတ္ယူရတယ္။ ေနာက္ဆံုး ၂၀၀၉ ခုမွွာ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ခ် ေပးတယ္။ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္ပါတယ္။ ေန အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိခ်င္တဲ့ အတြက္ ေနကလာတဲ့ ဆိုလာ wind တို႔ ဆိုလာ flare တို႔ဆိုတာ ဘယ္ကလာလဲ၊ ေနရဲ့ အကာမွာ ထြက္ေနတဲ့ ion ေတြေပါ့ေနာ္။ သူ႔မွာ အက္တမ္ရယ္လို႔ မရွိဘူး။ သိပ္ကို ပူတဲ့ အခ်ိန္ အဲဒီက ေရာင္ျခည္ေတြက ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲ၊ ဘယ္လို ဓါတ္ေငြ႔ေတြနဲ႔ ေပါင္းထားသလဲ၊ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က် သိခ်င္တဲ့အတြက္ ေလ့လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။”



အဲဒီလို ေနရဲ့ ေရာင္ျခည္ေတြနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာရင္ ဘာအက်ိဳးရွိပါသလဲ



ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။ “အက်ိဳးအျမတ္က ဘာရွိမလဲ ဆိုရင္ လူေတြ အသက္ရွင္ဖို႔ အတြက္ ေနစၾကာဝဌာရွိတယ္၊ ေနရွိတယ္ ဆိုေတာ့ ေနဘယ္ကေန ျဖစ္လာသလဲ ဆိုတဲ့ဟာကို ေလ့လာဖို႔ အတြက္က အနႏၱ စၾကာဝဌာႀကီးမွာ အနႏၱ ေနေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိတယ္။ အဲဒီေနေတြဟာ သဘဝ အေလွ်ာက္ ျဖစ္လာလိုုက္ ႏွစ္ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတဲ့ အခါက်လို႔ရွိရင္ ေနက white star တို႔ red dwarf တို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ေနေတြက ကြယ္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနတစင္း ျပန္ျဖစ္လာ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာသလဲ။ ဘယ္လိုျဖစ္သလဲ၊ ဆိုတဲ့ဟာကို ကိုယ့္ ေနစၾကာဝဌာ ထဲမွာ ရွိတဲ့ေနကို စံုစမ္းျခင္းျဖင့္ အရင္စၾကာဝဌာေတြ၊ ေနာက္ ျဖစ္လာမယ့္ စၾကာဝဌာေတြ ဘယ္လို ေပၚလာသလဲ ဆိုတာကိုလည္း သိႏိုင္တယ္။ အဓိကကေတာ့ ဒါပါပဲ။”



သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေနစၾကာဝဌာႀကီးကို အေဝးက ေလ့လာေနတာ ၾကာပါၿပီ။ အခုု ေနနားကို ကပ္သြားၿပီး ေလ့လာဖို႔ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရတာပါလဲ။



ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။ “ေနစၾကာဝဌာရဲ့ မ်က္ႏွာျပင္က အပူခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲ၊ ရွိတဲ့အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေနမ်က္ႏွာျပင္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေရာင္ျခည္ေတြ၊ စြမ္းအင္ေတြ၊ ေနမ်က္ႏွာျပင္မွာ ရွိတဲ့ အီလက္ထရြန္ေတြ၊ ပရိုတြန္ေတြ၊ ျမဴမႈန္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပမာဏနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းတာအထိ ရွိေနသလဲ ဆိုတာကို တိတိက်က် တိုင္းတာဖို႔အတြက္က ဒီေနၾကပ္တဲ့ အခါ က်မွပဲ တိုင္းလို႔ရတယ္။ အဲဒါအတြက္ ႏွစ္မ်ားစြာေစာင့္ရတယ္၊ ေနရာေဒသ မ်ားစြာကို သြားရတယ္၊ အခုက်ေတာ့ ဒီလႊတ္လိုက္တဲ့ ၿဂိဳဟ္တုက ေနၿပီး ေနနားေရာက္သြားတဲ့ အခါ မွာ ထည့္ေပးလိုက္တဲ့ တိုင္းတဲ့ စက္ကရိယာေတြကေန ေတာက္ေလွ်ာက္ တိုင္းႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ အဓိကက သက္ရွိသတၱဝါေတြ၊ အပင္ေတြ အသက္ရွင္ဖုိ႔ အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အပူနဲ႔ အလင္းေရာင္ ရဖို႔ကို ေနမရွိရင္ မျဖစ္ဖူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနအေၾကာင္းကို ပုိၿပီး သိခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေနစၾကာဝဌာကို ေလ့လာတဲ့ သိပၸံသုေတသီေတြက မ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ ၅၀၀၀ - ၆၀၀၀ စင္တီဂရိတ္ ေလာက္ ပူတဲ့ေနကို သုေတသန ၿဂိဳဟ္တု တလံုးကို လႊတ္တင္ခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက္ ၃ ရက္က။”



၂၀၀၂ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ Solar Probe ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၇ အထိ Solar Probe Plus နဲ႔ ၂၀၁၇ က စၿပီး Parker Solar Probe ဆိုတဲ့ နံမယ္ေတြနဲ႔ ေနကိုစူးစမ္းဖို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အခုမွ ေနနဲ႔ အနီးဆံုး ကိုသြားၿပီး ေလ့လာဖုိ႔ ယဥ္ကို နာဆာက လႊတ္တင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။



ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။ “ဒီၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တဲ့ဟာကို Parker Solar Probe - ပါကာ ေနသုေတသန ေထာက္လွန္းေရးၿဂိဳဟ္တု လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ ဆိုလာ wind ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ဟာကို ပထမဦးဆံုး စၿပီးေတာ့ သီအိုရီ အရ တြက္ခ်က္ၿပီး predict လုပ္ ခန္႔မွန္းခဲ့တာက Eugene Parker ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အခု အသက္ ၉၁ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ အခုထိ အသက္ထက္ရွား ရွိတုန္းပဲ။ Chicago တကၠသိုလ္ မွာ ပါေမာကၡ အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနပါ ေသးတယ္။ မစၥတာ ပါကာကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ Parker Solar Probe လို႔ နံမယ္ေပးၿပီး ၿဂိဳဟ္တုကို လႊတ္တင္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ထင္ရွား ရွိေနတဲ့ သိပၸံပညာရွင္တေယာက္ရဲ့ နံမယ္နဲ႔ လႊတ္တင္လိုက္တဲ့ ၿဂိဳဟ္တုက ဒါ ပထမ ဦးဆံုးပါ။”



ေနကေန စြမ္းအင္ေတြကို ယူၾကပါတယ္။ ေနမွာ ဒီလို စြမ္းအင္ေတြ ဘယ္လိုရေနတာပါလဲ။



ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။ “ေနဟာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ၇၀% ဟီလီယမ္ ၃၀ % ဓါတ္ေငြ႔ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ ဒီေနရဲ့ စြမ္းအင္က ဘယ္ကရသလဲ ဆိုရင္ ဒီ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ အရမ္းပူေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပလာစမာ ျဖစ္သြားၿပီး အဲဒီဟိုက္ဒရိုဂ်င္ေတြ ေပါင္းၿပီး ဟီလီယမ္ကို ေျပာင္းသြားတဲ့အခါ က်ေတာ့ သူက စြမ္းအင္ေတြ ထြက္လာတယ္။ အဲဒါကို ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဗံုးမွာ ႏ်ဴကလီယား ေပါင္းစည္းမႈ ေပါ့ေနာ္။ fission energy မဟုတ္ပဲ fusion energy လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ဓါတ္ေငြ႔ေတြ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဟီလီယံ ေျပာင္းသြားတဲ့ အခါ ထြက္လာတဲ့ ဓါတ္ေငြ႕ပမာဏက သိပ္မ်ားပါတယ္။ ေနေရာင္ကေန ၿပီးေတာ့ ထုတ္တဲ့ စြမ္းအင္က အဲဒီကေန ရတာပါပဲ။”

“အခု ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိရဲ့ solar system ေနစၾကာဝဌာဟာ သူ႔ရဲ့ သက္တမ္းအားျဖင့္ ဆိုရင္ သက္တမ္းက တဝက္ေက်ာ္ သြားၿပီလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆိုေတာ့ သူက ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ၇၀ % ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း သန္းေပါင္း ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ အထိေတာ့ ဒီေနႀကီးက ရွိေနအံုးမွာပဲ။”



ဒီေနကိုစူးစမ္းဖို႔ Parker solar probe ယာဥ္ေပၚမွာ ဘာစက္ေတြ တပ္ဆင္ထားပါသလဲ။



ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။ “မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ ဒီ ျမဴမႈန္ေတြ၊ အိုင္းယြန္းေတြ ဘယ္လုိ ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့ဟာကို ေလ့လာဖုိ႔အတြက္ သူ႔မ်ာ 3D ကင္မရာ CCD / CMOS ကင္မရာ (CCD (charge-coupled device) CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) ဆိုတာ ပါသြားပါတယ္။ ဒီကင္မရာနဲ႔ ျမဴမႈန္ေတြကို တိုင္းမယ္၊ သံလိုက္အား၊ လွ်ပ္စစ္လႈိင္းအား ေတြကို တိုင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစက္ပစၥည္းေတြ အျပင္ ပရမာ အဏုျမဴ အမႈန္ေတြရဲ့ သိပ္သည္းမႈကိုပါ တုိင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တိုင္းတဲ့ စက္အမ်ိဳးအစားေပါင္း အဓိက အားျဖင့္က ၄ မ်ိဳးခြဲၿပီး တိုင္းထားပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ေနရဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ ဒီဂရီ ၄၀၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ အပူခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ သံလိုက္စက္ကြင္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ စက္ကြင္းေတြ၊ ေနမုန္တိုင္းေပါ့ေနာ္ solar wind ေတြ ကို တိတိက်က် ေလ့လာဖုိ႔ အတြက္ လႊတ္တင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔လည္း ေကာင္းတယ္၊ ေနာက္လာမယ့္ ၄ -၅ ႏွစ္အတြင္း မရွိမျဖစ္ေနရဲ့ အေၾကာင္းကို ပိုၿပီး သိလာႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။”



ေဒါက္တာ ပေဒသာတင္ပါ။ အပူရွိန္ သိပ္ၿပီးျပင္းတဲ့ ေနနားကို အေရာက္သြား ႏိုင္ဖုိ႔ ဘယ္လို ႀကံဆထားတယ္ ဆိုတာကို ေနာက္တပတ္မွာ ဆက္ၿပီး ေျပာျပေပးမွာပါ။





Why do we study the Sun and the solar wind?

• The Sun is the only star we can study up close. By studying this star we live with, we learn more about stars throughout the universe.

• The Sun is a source of light and heat for life on Earth. The more we know about it, the more we can understand how life on Earth developed.

• The Sun also affects Earth in less familiar ways. It is the source of the solar wind; a flow of ionized gases from the Sun that streams past Earth at speeds of more than 500 km per second (a million miles per hour).

• Disturbances in the solar wind shake Earth's magnetic field and pump energy into the radiation belts, part of a set of changes in near-Earth space known as space weather.

• Space weather can change the orbits of satellites, shorten their lifetimes, or interfere with onboard electronics. The more we learn about what causes space weather – and how to predict it – the more we can protect the satellites we depend on.

• The solar wind also fills up much of the solar system, dominating the space environment far past Earth. As we send spacecraft and astronauts further and further from home, we must understand this space environment just as early seafarers needed to understand the ocean.

(NASA)