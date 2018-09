ေနကိုေလ့လာမယ့္ Parker စူးစမ္းေရးယာဥ္ (အပိုင္း ၂)

NASA အေမရိကန္ အာကာသစူးစမ္းေရးအဖြဲ႔က ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္တင္လိုက္တဲ့ အာကာသစူးစမ္းေရးယာဥ္ကို အပူရွိန္ သိပ္ျပင္းတဲ့ ေနနားအေရာက္သြားၿပီး အနီးကပ္ေလ့လာ ႏုိင္ဖုိ႔႔ ဘယ္လို ႀကံဆထားပါသလဲ။ နာဆာ သိပၸံပညာရွင္ ေဒါက္တာပေဒသာတင္က ေျပာျပေပးမွာပါ။

ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။“ကမာၻထက္ ေနဟာ အဆေပါင္း ၃ သိန္းေက်ာ္ ေလးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကမာၻ႔အခ်င္းထက္ အဆ တရာမက ႀကီးပါတယ္။ ေနာက္ ကမာၻကေန မိုင္ ေပါင္း ၉၃ သန္းေဝးတယ္။ အဲဒီေတာ့ အလင္းအလ်င္နဲ႔ တနာရီကို ၁၇၆ ၀၀၀ ေလာက္ ျမန္တဲ့ - တစကၠန္႔ကို ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေလာက္ ျမန္တဲ့ အလင္းအလ်င္နဲ႔ သြားရင္ ေနကို ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္သြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ Parker Solar Probe - ပါကါ ေနသုေတသန လုပ္တဲ့ ၿဂိဳဟ္တုကေတာ့ ႏိုဝင္ဘာလ ေလာက္မွာ ေနမ်က္ႏွာျပင္နားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ စၿပီးေတာ့ ပတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ၂ လ ၃ လ ေနေတာ့။ အဲဒီအခ်ိန္ေလာက္ ဆိုရင္ စၿပီးေတာ့ ေရာက္သြားပါၿပီ။

ဒီေလာက္ ေဝးကြာတဲ့ေနရာကို ပါကာၿဂိဳဟ္တုက ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔သြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္ ဆိုတာ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။“ သူက ဘယ္လို သြားရသလဲ ဆိုေတာ့ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ရဲ့ ဆြဲအားနဲ႔ အရွိန္ကို ယူၿပီးေနကို ၂၄ ႀကိမ္ ပတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပတ္လမ္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေနမ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ အနီးဆံုးက - ေနမ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ မို္င္ ၃ သန္းခြဲ ေလာက္ ေရာက္ေအာင္ကို ကပ္ေအာင္ကို သြားႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ကို ပတ္ရင္းပတ္ရင္းနဲ႔ တေျဖးေျဖး အနီးဆံုး ေရာက္ေအာင္ သြားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ေနနဲ႔ အနီးဆံုး ေရာက္တဲ့ အခါမွာ တနာရီကို မိုင္ ၄ သိန္းေလာက္ ႏႈန္းနဲ႔ ပ်ံသန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

“အဲဒီေလာက္ အျမန္ ပ်ံသန္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္က သူ႔မွာ အင္ဂ်င္ရယ္လု႔ိ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ္ ဒီပတ္လမ္းေၾကာင္းရဲ့ အရွိန္ကို ယူၿပီးေတာ့ ေနဆြဲအားနဲ႔ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္က ပတ္လမ္းနဲ႔ တြဲၿပီး ပတ္ရတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ပတ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီပတ္လမ္းေၾကာင္းကို ၂၄ ခါ ေနအနီးဆံုးကို ေရာက္ေအာင္ တေျဖးေျဖးနဲ႔ ဘဲဥပံုလမ္းေၾကာင္း နဲ႔ ပတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ေနကိုစူးစမ္းဖို႔ စခဲ့တဲ့ Solar Probe တုန္းက Jupiter - ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ရဲ့ ဆြဲအားနဲ႔ အရွိန္ယူဖို႔ စဥ္းစားခဲ့ေပမယ့္ အခု Parker Solar Probe ကေတာ့ Venus - ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ရဲ့ ဆြဲအားနဲ႔ အရွိန္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစူးစမ္းယာဥ္နဲ႔ ယာဥ္ထဲမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္မွာပါလဲ။

ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။“ပါကာရဲ့ အေလးခ်ိန္က ကီလိုဂရမ္ ၂၀၀ ေလာက္ေလးပါတယ္။ သူ႔အေပၚမွာ ဒီအထဲမွာ ရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္ စက္ပစၥည္းေတြ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုတဲ့ အခါ သူ႔မွာ ဆိုလာျပားေတြ ပါသြားပါတယ္။ ေနနဲ႔ အရမ္းနီး သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီဆိုလာျပားေတြက အပူမခံႏိုင္တဲ့ အတြက္ သူတို႔ကို ေခါက္ၿပီး သိမ္းလို႔ရတယ္။ ေနနဲ႔ အရမ္းေဝးသြားတဲ့ အခါက်ရင္ ဒီဆိုလာျပားေတြ ျပန္ဖြင့္ၿပီး စက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ကြန္ျပဴတာေတြ အလုပ္လုပ္ခိုင္း၊ data ေတြ ျပန္ပို႔ေပး သြားမွာပါ။”

ေနနားကို ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာေရာ စက္ေတြ အရည္ေပ်ာ္မသြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ထားပါသလဲ။

ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။“ေနမ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ အနီးဆံုး ေနရာ ေရာက္သြားတဲ့ အခါမွာ ၿဂိဳဟ္တုရဲ့ အပူကာပစၥည္းက အပူခ်ိန္ စင္တီဂရိတ္ ၁၄၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ အပူရွိန္ကို သူခံစားရ လိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ ၁၄၀၀ ဆိုတဲ့ အရွိန္ဟာ သံအရည္ေပ်ာ္ေလာက္တဲ့ အပူခ်ိန္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အရည္မေပ်ာ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ သူက ေနဘက္ကို မ်က္ႏွာမူထားတဲ့ ၿဂိဳဟ္တုရဲ့ အကာက သိပ္ေကာင္းတဲ့ အတြက္ အဲဒီအကာရဲ့ အေနာက္မွာ ရွိတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြက မူလ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခန္းထဲမွာ ရွိတဲ့ အပူခ်ိန္ ေလာက္အထိ ပဲ ေနလို႔ရေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။”

“ေနမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ ရွိတဲ့ ဒီပရမာ အဏုျမဴေတြ ျဖစ္တဲ့ အီလက္ထရြန္၊ ပရိုတြန္ေနာက္ ဟီလီယမ္ အိုင္းရြန္းေတြရဲ့ သိပ္သည္းမႈက ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ၾကြယ္ဝ သလဲ ဆိုတာကို တိုင္းတာဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပရမာ အဏုျမဴေတြက အရွိန္နဲ႔ လြင့္ပ်ံေနတာပါ။ သိပ္ပူလြန္းအားႀကီး တဲ့အတြက္ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ကေန ဟီလီယမ္ ဘဝကို ေျပာင္းတဲ့ အခါ က်ရင္ ထုတ္လိုက္တဲ့ စြမ္းအင္ေတြက သိပ္ပူလြန္းအားႀကီးတဲ့ အတြက္ သိပ္ေတာက္ပေနၿပီးေတာ့ ပရမာ အဏုျမဴေတြက လြင့္ပ်ံေနတဲ့အတြက္ သိပၸံ အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒါကို ဆိုလာ wind လို႔ေခၚပါတယ္။ ေနေပၚမွာ တိုက္ခတ္ေနတဲ့ ေနရဲ့ေလ လို႔လည္း နံမယ္ေပးထားပါတယ္။”

အရင္တုန္းက ဒီလိုမ်ိဳး ေနဆီကို လႊတ္တင္ခ်င္ေပမယ့္ လႊတ္တင္လုိ႔ မရခဲ့ဘူး။ အခုေတာ့ နည္းပညာ အသစ္ေတြ တုိးလာမွ လႊတ္တင္လုိ႔ ရတယ္ ဆိုေတာ့ ဘာနည္းပညာေတြေၾကာင့္ အဓိက လႊတ္တင္လုိ႔ ရတာပါလဲ။

ေဒါက္တာပေဒသာတင္။ ။“အဓိက နည္းပညာက ကြန္ျပဴတာ နည္းပညာပါ။ ဥပမာ ကြန္ျပဴတာ နည္းပညာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ တုိးတက္လာသလဲ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးေနတဲ့ ဆဲလူလာဖံုး ရဲ့ တြက္ခ်က္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း efficiency သူ႔အစြမ္းက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းသလဲ ဆိုရင္ ၁၉၆၀ ေလာက္မွာ လကမာၻကို ပစ္တင္လိုက္ႏိုင္တဲ့ Saturn အမွတ္ ၅ ဒံုးပံ်ႀကီး တခုလံုး ကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ကြန္ျပဴတာ ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ သာေနေလာက္ေအာင္ကို တိုးတက္လာပါတယ္။ အဲဒီလို ကြန္ျပဴတာ နည္းပညာ တိုးတက္လာတာ က သိပ္အဓိက က်ပါတယ္။”

“ေနာက္တခုက communication ေပါ့ေနာ္။ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုေတြရဲ့ ဆက္သြယ္မႈ ေနာက္ လွ်ပ္စစ္ ပညာ electronic နည္းပညာ တိုးတက္မႈ အမ်ားႀကီးေစာင့္ရ ပါတယ္။ ဒီသိပၸံသုေတသန အခ်က္အလက္ေတြကို ဒီေလာက္ ေဝးတဲ့ ေနရာကေန ပို႔ေပးဖို႔။ ေနာက္တခုက material science လို႔ ေခၚတဲ့ သတၱဳေဗဒ ပညာကို ေတာ္ေတာ္ကို ကၽြမ္းက်င္ နားလည္ ၿပီး၊ နည္းပညာတိုးတက္လာမွ သာလ်င္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရိုးရိုး အာကာသယာဥ္ကို ေနေပၚလႊတ္တင္လိုက္ရင္ ခ်က္ခ်င္း မီးေလာင္ၿပီး ျပဳတ္က်လာမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေလာက္ ျမင့္တဲ့ အပူရွိန္ကို ခံႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္က သတၱဳေရာေတြ၊ alloys ေတြ ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြကို တီထြင္ႏုိင္တယ္။ အပူခ်ိန္ အျမင့္ႀကီး ခံႏိုင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ေပါ့လည္း ေပါ့ပါးတဲ့ သတၱဳေရာေတြကို သုေတသန လုပ္ႏုိင္တာ အမ်ားႀကီး ပါလာ ပါတယ္။”

“ေနာက္တခုက ကင္မရာေပါ့။ ကင္မရာနည္းပညာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီကင္မရာကို ရိုက္တဲ့ CCTV ေပါ့ေနာ္။ ျမင္လႊာ အခ်ပ္ကေလး ဆိုလို႔ ရွိရင္ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ ရိုးရိုး CCD နဲ႔ မဟုတ္ပဲနဲ႔ CMOS လို႔ေခၚတဲ့ Complementary metal–oxide–semiconductor လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ CMOS – CCD အခ်ပ္ ကေလးက ရိုးရိုး ေနကေနၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့ ဒီ ေလမုန္တိုင္း၊ X- ray ေရာင္ျခည္၊ cosmic ေရာင္ျခည္ ေတြကေန ဆို ရိုးရိုး CCD ကင္မရာရဲ့ ျမင္လႊာကို တေျဖးေျဖး ပ်က္သြားေအာင္ တေျဖးေျဖး ခ်ဳိ႕ယြင္း သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့အဲဒီလိ္ု ပ်က္မသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ကင္မရာ တခု ကို စထြင္လာတယ္။ အဲဒါကို CMOS ကင္မရာလို႔ ေခၚပါတယ္။ အခု စသံုးေနၾကပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီ နည္းပညာေတြ မရွိခဲ့လို႔ ရွိရင္ေတာ့ ဒီေလာက္ေတာင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္တဲ့ ေနရာ၊ ဒီေလာက္ေတာင္ ေဝးတဲ့ ေနရာ၊ ဒီေလာက္ေတာင္ လင္းထိန္ေနတဲ့ ေနရာမွာ တိုင္းထြာဖုိ႔ စက္ေတြ တီထြင္ ႏိုင္ဖုိ႔ ဆိုတာက သိပၸံ နည္းပညာ တိုးတက္မႈ အမ်ားႀကီး လိုပါတယ္။”

ဒီယာဥ္နဲ႔အတူ ရူပေဗဒ ပါေမာကၡ ပါကာရဲ့ပံုေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ့ ၁၉၅၈ စာတမ္းမိတၱဴ အျပင္ လူေပါင္း ၁.၁ သန္းရဲ့ နံမယ္ေတြပါတဲ့ memory ကပ္ျပားေလးပါ ပါသြားတယ္ဆိုတာ တင္ျပရင္း ဒီသီတင္းပတ္ အတြက္ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာက႑ကို ဒီမွာပဲ ရပ္နားလိုက္ပါရေစ။



Journey to the Sun

• Launch: Aug. 12, 2018

• Launch Site: Cape Canaveral Air Force Station, Florida

• Launch Vehicle: Delta IV-Heavy with Upper Stage

In order to unlock the mysteries of the Sun's atmosphere, Parker Solar Probe will use Venus’ gravity during seven flybys over nearly seven years to gradually bring its orbit closer to the Sun. The spacecraft will fly through the Sun’s atmosphere as close as 3.8 million miles to our star’s surface, well within the orbit of Mercury and more than seven times closer than any spacecraft has come before. (Earth’s average distance to the Sun is 93 million miles.)

Flying into the outermost part of the Sun's atmosphere, known as the corona, for the first time, Parker Solar Probe will employ a combination of in situ measurements and imaging to revolutionize our understanding of the corona and expand our knowledge of the origin and evolution of the solar wind. It will also make critical contributions to our ability to forecast changes in Earth's space environment that affect life and technology on Earth.