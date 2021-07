မဲေဆာက္မွာ ကိုဗစ္ေၾကာင႔္႔ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္

{{Zawgyi/Unicode}}

မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ် ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ပြည်နယ်ထဲက မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကြား ကိုဗစ်ကူးစက်မူနှုံးတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက် ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအများစုနေထိုင်တဲ့ မယ်တောင်ရပ်ကွက်မှာလည်း နေ့ဘက်အချိန်မှာပါ သွားလာခွင့် ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် မအေးအေးမာသတင်းပို့ထားပါတယ်။



ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ပြည်နယ်ထဲက မဲဆောက်မြို့မှာ ၁၀ ရက်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကြား ကိုဗစ်ကူးစက်မူတွေ မြင့်တင်လာနေတာကြောင့် ဒေသအာဏာပိုင်တွေက ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့က စပြီး အကန့်အသတ်မရှိ ညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

ညမထွက်ရအမိန့်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် သတ်မှတ်ချိန် မတူဘူးလို့ ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့ကဥပဒေရေးရာတာဝန်ခံ မသူဇာကြိုင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။



" မဲဆောက်မှာပေ့ါညမထွက်ရအမိန့်ထွက်လာတယ်။ ကာဖျူးအမိန့်ပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့ညဘက်က ၈နာရီကနေ မနက် ၄နာရီအထိ လုံးဝညမထွက်ရအမိန့်ထွက်တယ်။ ထိုင်းတွေအတွက်တော့ ည၁၁နာရီကနေ မနက် ၄နာရီ အထိ အမိန့်ထွက်တယ် ညမထွက်ရအမိန်ကာဖျူးအမိန့်ထွက်လာတယ်"



မြန်မာအလုပ်သမားတွေကြား ကိုဗစ်ကူးစက်မူတွေစတွေတဲ့ စက်ရုံတွေ အလုပ်သမားတန်းလျားတွေရှိတဲ့ မယ်တောင်ရပ်ကွက်မှာလည်း ဇူလိုင်၈ ရက်နေ့ကစပြီး နေခင်းဘက်အချိန်တွေကိုပါ အပြင်သွားလာခွင့်တွေကို ဒေသန္တရအမိန့်တွေနဲ့ ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။ မယ်တောင်ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ မသူဇာကြိုင်ကပဲဆက်ပြောပြပါတယ်။

"မယ်တောင်ကျေးရွာဘက်မှာတော့ ထိုင်းလိုကောမြန်မာဘာသာနဲ့ကော လိုက်အော်ပြောနေတာရှိတယ်။ ထိုင်းရယ်မြန်မာရယ်မခွဲခြားထားဘူးမနက် ၉နာရီကနေ နေ့လည်၁၁နာရီအထိ လုံးဝမထွက်ရဘူး။ နေလည် ၁နာရီကနေ ညနေ ၄နာရီမထွက်ရဘူးအသွားအလာပိတ်တယ်။ တကယ်လို့သွားတာလာတာစစ်ဆေးတာရှိခဲ့ရင် မိခဲ့ရင် ပြစ်ဒဏ်ခံမှာဖြစ်သလို ဆိုင်ကယ်နဲ့လာရင်ဆိုင်ကယ်သိမ်းမယ်။ စက်ဘီးနဲ့လာရင်လည်းစက်ဘီးသိမ်းမယ်ပေါ့ ။ ဘယ်နှစ်ရက်နေ့ထိ တော့အကန့်အသတ်နဲ့မပြောဘူး။ ရွာထဲမှာရွာသူကြီးတွေကအစည်းဝေးထိုင်ပြီးလိုက်ပြောတဲ့သဘောပေါ့ ။ အခုဆိုရင်မယ်တောင်ဆိုရင် ၈ရက်နေ့ဆို Lock down လုပ်တာ ၁၃ရက်ရှိပြီ။ မနက်ဖန်ဆိုရင်တော့ ၉ရက်နေဆို့စပြီး Lock down စလုပ်တာ၁၄ရက်ရှိပြီ ။ဆိုတော့ မနက်ဖန်တော့ Lock down ဖြေပေးမယ်ပြောပေမယ့် ဒီနေ့ ရွာသူကြီးတွေရဲအပြောအရဆိုရင် မသေချာဘူး။ တကယ်လို့ဖြေပေးမယ်ဆိုရင်တောင် အသွားအလာတွေပြန်ပိတ်ထားတော့ဘာမှတော့သိတ်မထူးဘူး"

မြန်မာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ရှိနေတဲ့ တာ့ခ်ပြည်နယ်ထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကစလို့ စက်ရုံ ၈ ရုံနဲ့ အလုပ်သမားတန်းလျား ၅ ခုလောက်က မြန်မာအလုပ်သမား ၁၀၀၀ ကျော် ကိုဗစ်ကူးစက်မူတွေဖြစ်တာကြောင့် စက်ရုံတွေလည်းပိတ်ထားပါတယ်။

ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေ စတင်တွေ့တဲ့ မယ်တောင်ရပ်ကွက်နေရာတချို့ပဲ အဝင်အထွက်တွေကို ပထမ ပိတ်ပင်ထားခဲ့ရာက အခုတော့ မယ်တောင်ရပ်ကွက်ကြီးတခုလုံးကိုပါ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မူတွေ တိုးလိုက်သလို မဲဆောက်တမြို့လုံးကိုလဲ ညမထွက်ရအမိန့်ကိုပါ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

မဲဆောက်မြို့နယ်ထဲမှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁၂၀၀ ကျော် ရှိပြီး တာ့ခ်ပြည်နယ်တခုလုံးဆိုရင်တော့ အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၁၆၁၄ ယောက်ရှိပါတယ်။ သေဆုံးသူ စုစုပေါင်းကတော့ ၈ ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။