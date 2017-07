IS ေခါင္းေဆာင္ကို သုတ္သင္မယ့္အစီအစဥ္ New York Times ဖ်က္ဆီးေၾကာင္း သမၼတ ထရမ့္ပ္ေ၀ဖန္

IS အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Abu Bakr al-Baghdadi ကုိ သုတ္သင္ သတ္ျဖတ္မယ့္ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားေအာင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့တယ္ဆုိၿပီး The New York Times သတင္းစာကုိ သမၼတ Donald Trump က စေနေန႔မွာ Twitter လူမႈကြန္ယက္က တဆင့္ ေ၀ဖန္လုိက္ပါတယ္။

Baghdadi ကုိ လုပ္ၾကံမယ့္အစီအစဥ္ ပ်က္သြားေအာင္ New York Times သတင္းစာက ဘယ္လုိ ေရးသားလုိက္တယ္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ သမၼတ Trump ကရွင္းလင္း ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သတင္းေပါက္ၾကားမႈေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္း Fox သတင္း ဌာနရဲ႕ အသံလႊင့္ အစီအစဥ္တခုမွာ ေျပာၾကားၿပီး မိနစ္ပုိင္းအတြင္းမွာ သမၼတ Trump က အဲဒီလုိ Twitter ကေန ေရးသားလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း သမၼတ Trump ရဲ႕ Twitter မွာ ေရးသားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးဖုိ႔ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ကုိ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္ Politico သတင္းဌာနကုိ New York Times သတင္းစာရဲ႕ေျပာခြင့္ရက ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေပးပုိ႔ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

သမၼတ Trump က ဘယ္သတင္းကုိ ရည္ညြန္း ေျပာဆုိတယ္ဆုိတာ တိတိက်က် မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Baghdadi ဟာ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး James Mattis က သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ New York Times သတင္းစာမွာ ေသာၾကာေန႔က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က Mosul ၿမိဳ႕မွာ ေနာက္ဆုံး ေတြ႔လုိက္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ အမ်ားျမင္ကြင္းကေန ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ Baghdadi အတြက္ အေမရိကန္က ဆုေငြ ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ထုတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။