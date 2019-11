ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကုလ တတိယေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

(Zawgyi / Unicode)

႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြနဲ႔ အျခားလူနည္းစုေတြအေပၚ ျပင္းထန္လွတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီက ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တရပ္ကို ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ တတိယေကာ္မတီမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလအေထြေထြညီလာခံက ဒီဇင္ဘာလမွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းကေတာ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္းကို လြဲမွားၿပီး ပံုေဖာ္ထားေၾကာင္း ဗီြအိုေအကို တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

“Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar” ျမန္မာႏုိင္ငံက ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ အျခားလူနည္းစုေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၇၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ တတိယေကာ္မတီမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေထာက္ခံမဲ ၁၄၀၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃၂ မဲနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။

အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ တျခား လူနည္းစုေတြအေပၚ ျပင္းထန္လွတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဆက္ၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းေတြအေပၚမွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံအေနနဲ႔ အလြန္ပဲ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊ ထိမ္းသိန္းခံထားရခ်ိန္မွာ ေသဆံုးမႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈနဲ႔ အျခား ရက္စက္ၿပီး လူမဆန္တာ ဒါမွမဟုတ္ အရွက္ရေစေအာင္ ျပဳမူတာ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္ေပးတာ စတာေတြ ပါ၀င္ေၾကာင္း တတိယေကာ္မတီရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးနဲ႔ လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္အေနနဲ႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ အျခားလူနည္းစုေတြ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူအားလံုးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးေရးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းဖို႔ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔လည္း ျမန္မာအစိုးရကို တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို လက္မခံတဲ့ ျမန္မာအစိုးရကေတာ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ တတိယေကာ္မတီအေနနဲ႔ အခုလို ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ အသိုင္းအ၀ိုင္းတခုအေရးကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ခ်မွတ္တာကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“ဘဂၤါလီေတြကိစၥကို က်ေနာ္တုိ႔ကပဲ လုိက္ၿပီးေတာ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လို႔ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းလို႔ သတ္လုိ႔ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိးနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္လာတာ။ ဆုိေတာ့ အခုက ၃ ႏွစ္ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ နာမည္တပ္ၿပီး လုပ္လာတာေပါ့ေနာ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္လာတယ္။ ဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံကို နာမည္တပ္ၿပီးေတာ့ လူမ်ဳိးစုတစုအတြက္ ဆုိတဲ့နဲ႔ လုပ္လာတာကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔က လက္မခံဘူး။”

ဒါ့အျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ လဲြမွားၿပီး ပုံေဖာ္ထားေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

“လူဝင္မႈနဲ႔ ျဖစ္တဲ့ျပႆနာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီဟာကို ဘာသာေရးကိစၥ ဖိႏွိပ္တယ္ ျပဳတယ္၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ဖိႏွိပ္တယ္ ျပဳတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ဟာကို က်ေနာ္တို႔က မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဆုိလုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာ ဂ်ီနီဗာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွာပဲ ေဆြးေႏြးၾက၊ ေျပာၾက၊ ဒီဟာကို က်ေနာ္တို႔က ျငင္းဆုိတာ မဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ General Assembly မွာ နယူးေယာက္ကုိ ေခၚယူလာၿပီးေတာ့မွ ႏုိင္ငံတခုခ်င္းအလုိက္ လုပ္တဲ့ဟာ Selected ေပါ့ေနာ္၊ ေရြးၿပီးေတာ့မွလုပ္တာ။ ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္ႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလည္းစင္ ဘယ္သူမွမရွိဘူး။”

ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က တတိယေကာ္မတီမွာ OIC အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတို႔ ပူးတဲြေရးသားထားတဲ့ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း အပါအ၀င္ အီရန္နဲ႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းေတြကို တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး Masud Bin Momen က အခုလို ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

“ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံတခုတည္းရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ဌာေနျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံတခုအျဖစ္ ျမင္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ျပ႒ာန္းခ်က္တခုအေနနဲ႔ တိတိက်က် ခ်မွတ္ခ်ိန္ထိ အေမရိကန္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိေနလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ရာဇ၀တ္မႈေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ ေလာေလာဆယ္လုပ္ရပ္ေတြကို အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ခ်လက္ခ် ျပန္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈက အဓိကက်ပါတယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ တာ၀န္ခံမႈရွိေစေရး ယႏၱရားအမ်ဳိးမ်ဳိးကို လမ္းပြင့္သြားေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။”

ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ခုိင္လုံတဲ့ စုံစမ္းမႈေတြက ရရွိထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ အစီရင္ခံစာေတြအရ ရခုိင္၊ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတ၀န္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ အႀကီးအက်ယ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့အေပၚ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို ပူးတဲြအဆုိျပဳခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း တတိယေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေပၚ အခုလို အခ်ိန္ကိုက္ အေရးပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ပူးတဲြတာ၀န္ယူ တင္သြင္းရတာကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ရခိုင္၊ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပင္းထန္လွတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ ဒီလို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ကုလသမဂၢနဲ႔ အျခား လြတ္လပ္ၿပီး ယံုၾကည္ရတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြက မွတ္တမ္းျပဳစုထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပစ္ဒဏ္ကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ဟာ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းကို အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖဲြ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြအေပၚမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ အလြန္ ေလးစားမိတယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

အခုလို ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္က တတိယေကာ္မတီရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ ICJ နဲ႔ ICC တို႔က ႐ုိဟင္ဂ်ာကိစၥ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း မရွိတဲ့အေပၚမွာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

တတိယေကာ္မတီ အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လိုက္နာဖို႔ အႀကံျပဳထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္ခ်မွတ္လာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ လာေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ႏွစ္တႏွစ္တည္းပဲ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

