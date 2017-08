ကုလလူငယ္အစည္းေ၀းမွာ ျမန္မာလူငယ္ တက္ေရာက္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က ကုသလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ကေန ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ေလးရက္တာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အႀကိမ္ (၂၀ ) ေျမာက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လူငယ္ညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ဘဲြ႔ရ၊ ထုိင္းနုိင္ငံ Stamford International University က (M.BA) ဘြဲ႔ရထားတဲ့ ကိုဇြဲျပည့္ၿဖိဳး တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေလးရက္တာ လူငယ္အစည္းအေဝး အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ကုလသမဂၢက ႀကီးမႉးက်င္းပတဲ့ ညီလာခံကို တက္ေရာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းနဲ႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရတယ္ဆိုတာ ကိုဇြဲျပည့္ၿဖိဳးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢက ႀကီးမႉးက်င္းပတဲ့ညီလာခံအတြင္း ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း INGOs ေတြအေနနဲ႔ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၅ က ေန သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ အထိ ၁၅ ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ့္ Sustainable Development Goals - ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္အျဖစ္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေျခခံအခ်က္ (၁၇) ခ်က္အနက္ People , Prosperity, Planet, Peace and Partnership ဆိုတဲ့ အေျခခံအခ်က္ ငါးခ်က္ကို အဓိက ဦးစားေပးၿပီး ေဆြးေႏြးသြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ လူငယ္ေတြကို ကမၻာႀကီးမွာ ဘာေတြ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနသလဲဆိုတာကို ရွင္းလင္းေျပာျပေပးတာျဖစ္သလို လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ အခြင့္အေရးေတြ ရႏုိင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ေျပာျပၿပီး လူငယ္ေတြအတြက္ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အခြင့္အလမ္းေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ကိုဇြဲျပည့္ၿဖိဳးက ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“တကမၻာလံုးမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ဟာမ်ဳိး speaker ေတြက ေဆြးေႏြးတယ္။ ဥပမာ - World Bank ရဲ႕ presentation မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ World Bank ကေန ဘယ္လိုမ်ဳိးလုပ္ေနတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အစိုးရေတြ၊ ႏုိင္ငံေတြကို ဘယ္လိုနည္းမ်ဳိးနဲ႔ ေငြေၾကးကို ထုတ္ေခ်း တယ္ေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔မွာ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိတယ္၊ Middle income countries နဲ႔ low income countries ေတြ ေပါ့ေနာ္၊ ေခ်းတဲ့အခါမွာလည္း low income countries ေတြဆိုလုိ႔ရွိရင္ အတိုးႏႈန္းက မရွိသေလာက္ကိုပဲ မယူဘူးေပါ့ေနာ္၊ ဒီအတုိင္းေခ်းၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြအတိုင္း ျပန္ဆပ္ေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ middle income country က်ေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔- အဲလိုမ်ဳိးေပါ့။ အဲဒါေတြကို သူတို႔က ရွင္းျပတယ္။

ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ opportunity ေပါ့။ ကမၻာ့ဘဏ္မွာလာၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ရွင္းျပတယ္ေပါ့ေနာ္၊ internship ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ဝင္လို႔ရတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ္က မာစတာၿပီးသြားၿပီ၊ Ph.D ေတြဘာေတြ ၿပီးသြားၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ လုပ္သက္ ၃ ႏွစ္လည္းရွိမယ္ဆိုရင္ Young Professional အေနနဲ႔ ကမာၻ႕ဘဏ္မွာေလ်ာက္လို႔ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဓိကေတာ့ သူ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ရွင္းျပတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ Opportunities ေတြကို ေျပာျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဟာေတြကိုေလ်ာက္ဖို႔ေပါ့ေနာ္ welcome လုပ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ Speakers ေတြနဲ႔ delegates ေတြက အျပန္အလွန္အခ်င္းခ်ငး္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။”

ဒီညီလာခံမွာ မနက္ပိုင္း၊ ညေနပိုင္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး လူငယ္နဲ႔ နည္းပညာ၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္အခက္အခဲ စသျဖင့္ ကိုယ္ဆႏၵရွိရာ၊ စိတ္ဝင္စားရာ အေၾကာင္းအရာေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့ညီလာခံေတြမွာ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ ကိုဇြဲျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာပါတယ္။ ဒီ လူငယ္ ညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္လို အက်ဳိးေက်းဇူးရသလဲလို႔ ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကိုဇြဲျပည့္ၿဖိဳးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ဒီပြဲတက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ဘက္က ဘာရသလဲဆိုရင္ အသိပညာ ဗဟုသုတ Knowledge expend ျဖစ္တယ္ ပထမတခ်က္က ။ ဒုတိယတခ်က္ကေတာ့ Network က်ယ္ျပန္႕လာတယ္။ အခုတက္ေရာက္တဲ့သူအကုန္လံုးက သူ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ လူမႈေရးျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ပဲျဖစ္ေစ ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာ ပဲျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေပါ့ေနာ္ ဒီလိုက႑အသီးသီးမွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပထမတခ်က္ကေတာ့ Knowledge က်ယ္ျပန္႔လာတယ္၊ ေနာက္တခုကေတာ့ Network က်ယ္ျပန္႕လာတယ္ခင္ဗ်။ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေရာက္တဲ့အခါမွာ ျပန္လုပ္မယ့္အပိုင္းေလးေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။”

အသက္ ၁၇-၁၈ ႏွစ္ ဘြဲ႔ႀကိဳ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ေတာ့ Social Venture Project ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး ဆယ္ဦးအနက္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ၇ ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရမွာ ညီလာခံပိတ္ပဲြက်င္းပခ်ိန္မွာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ စကာတင္ ခုနစ္ဦးကို Outstanding Award ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာပါတယ္။ က်န္တဲ့ ဘြဲ႔ရလူငယ္ေတြကေတာ့ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကိုယ့္တုိင္းျပည္၊ ကိုယ့္အရပ္ေဒသမွာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ စီမံကိန္း တခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲ တင္ျပေပးဖို႔ အခြင့္အေရးေပးထားေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ကိုဇြဲျပည့္ၿဖိဳးကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ Care for the Need အဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို တင္ျပဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းနဲ႔ ဒီအတြက္ ရန္ပံုေငြ က်ႏိုင္ ၊ မက်ႏုိင္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနတဲ့လူေတြ ဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ၂ ခုၾကားမွာ ညီညြတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ ေသခ်ာေပါက္ရမယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က ပထမဘြဲ႔က ေဆးပညာဘြဲ႔ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့လုပ္ငန္းေပါ့ေနာ္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ေထာက္ပံ႔တဲ့ေငြက ရမရေတာ့ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ္မေသခ်ာဘူးခင္ဗ်။”

ကုလသမဂၢရဲ႕ လူငယ္ညီလာခံမွာ ဘြဲ႔ႀကိဳေက်ာင္းသားအရြယ္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္ကေန ဘြဲ႔ရလူငယ္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က လူငယ္ေပါင္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုဇြဲျပည့္ၿဖိဳးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုျပန္ေရာက္တဲ့အခါ အခု သူ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢလူငယ္ညီလာခံက အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ဒီညီလာခံ ကေန လမ္းဖြင့္ေပးေနတဲ့ လူငယ္ေတြ ရရွိႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္း ျမန္မာလူငယ္ေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် မွ်ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။