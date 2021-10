ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္အတြက္ အေမရိကန္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဆႏၵျပ

(Zawgyi / Unicode)

----------------------

(Unicode)

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်အတွက် အမေရိကန်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ဆန္ဒပြ

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့် ကန့်သတ်တားမြစ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုကို တန်ပြန်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့ စနေနေ့မှာ မြို့တော် ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာလည်း အမျိုးသမီး ထောင်ချီ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။

ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်၊ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ My Body, My Choice, My Right ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု အားလုံးနီးပါးကို တားမြစ်တဲ့ ဥပဒေတခုကို တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အချေအတင်တွေ ပိုပြီး တင်းမာလာပါတယ်။ လွှတ်တော်တွင်းနဲ့ တရားရုံးတွေမှာ အပြန်အလှန် ထိုးနှက်မှုတွေ ရှိပေမယ့်လည်း စနေနေ့မတိုင်ခင် အထိတော့ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေ သိပ်ပြီး မရှိခဲ့ပါဘူး။

အမေရိကန် တရားရုံးချုပ် အစည်းအဝေးတွေ ပြန်လည်စတင်ဖို့ ၂ ရက်အလိုမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခွင့် တောင်းဆိုသူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတဝန်းမှာ တောင်းဆိုဆန္ဒပြကြဖို့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၀၀ နီးပါးက တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါ။

မြို့တော် ဝါရှင်တန်က ဆန္ဒပြပွဲမှာတော့ အမျိုးသမီးအများစု ဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသားတွေလည်းပါတဲ့ အသက်အရွယ်စုံ လူထုက သမ္မတအိမ်ဖြူတော်အနီး ရင်ပြင်မှာ ချီတက် ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ အသံချဲ့စက်တွေနဲ့ သီချင်းတွေဖွင့်ပြီး ဆန္ဒပြသူတွေ ကခုန်ကြသလို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလည်း ကြိုပြီးလုပ်ထားတဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေကို လူထုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုဟာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဖြစ်တယ်၊ တက္ကဆက် တာလီဘန်တွေကို ဖျက်သိမ်းဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေလည်း ကိုင်ဆောင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုဟာ လူသတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ ကြွေးကြော်ပြီး တန်ပြန်ဆန္ဒပြသူတချို့ ရှိပေမယ့်လည်း အကြမ်းဖက်မှုတွေတော့ မရှိပါဘူး။

Roe v. Wade သမိုင်းဝင်စီရင်ချက်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်က အသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ တရားရုံးချုပ်ဆီကိုလည်း ဆန္ဒပြသူတွေ ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။