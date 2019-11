ICJ ကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ

ICJ ေခၚ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမွာ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး စြဲဆိုေလွ်ာက္ထားခံရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစတယ္ဆိုတာအျပင္ လက္ေတြ႔နစ္နာမႈေတြ ဘယ္လာက္ရွိႏိုင္သလဲ၊ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္သင့္သလဲ ဆိုတာေတြကို ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၊၊ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံဘာဘင္တကၠသိုလ္ ျမန္မာမႈဌာန အၿငိမ္းစားကထိက ဦးခင္ေမာင္ေစာတို႔နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ထားပါတယ္။

ICJ ခေါ် နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဥပဒေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စွဲဆိုလျှောက်ထားခံရတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာအပြင် လက်တွေ့နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လာက်ရှိနိုင်သလဲ၊ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သင့်သလဲ ဆိုတာတွေကို ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဒေါက်တာတင့်ဆွေ၊၊ ဂျာမနီ နိုင်ငံဘာဘင်တက္ကသိုလ် မြန်မာမှုဌာန အငြိမ်းစားကထိက ဦးခင်မောင်စောတို့နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။

မေး ။ ။ ဒီလိုဖြစ်လာရတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ကိုင်တွယ်မှု မှားယွင်းခဲ့လို့လားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဒေါက်တာတင့်ဆွေရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကို ကျနော် ကြားချင်ပါတယ်။

ဖြေ ။ ။ အဲဒါကတော့ မမှားခဲ့ဘူးလို့ သွားပြီးငြင်းလို့ မရဘူး။ နိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ ပြည်တွင်းအမြင်က တော်တော်လေးကို ကွာဟတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ ရင်ဆိုင်ပြီး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကဆို (၇) နှစ် ရှိပါပြီ။ အဲဒီကတည်းက ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့ အရင်အစိုးရနဲ့ အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ဒီအစိုးရနှစ်ခုနောက်မှာ တပ်မတော်က လက်နက်ကိုင်ကိစ္စတွေ ဖြစ်တာကို လက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တော့ တပ်မတော်က တာဝန်အရှိဆုံးပါ။ သို့သော်လဲ တာဝန်ခံရတဲ့ အစိုးရနှစ်ရပ်စလုံး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ လက်ရှိအစိုးရတို့လည်း တာဝန်မကင်းကြပါဘူး။ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုက ဘာအကျိုးစီးပွားကို အခြေခံပြီး ရှင်းသလဲဆိုတာကို ကျနော်ထင်တာကတော့ အရင်အစိုးရနဲ့ အခုအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်တို့ တူဖို့မရဘူး။ ဒါကြောင့်သာလျင် ဒီလိုဖြစ်သွားပြီး တိုင်းပြည်တခုလုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပါ ထိခိုက်တယ်။ နောက် ဆောင်ရွက်မှုဟာ မှားတယ်လို့ ပြောရမလား။ သို့မဟုတ် လိမ္မာပါးနပ်မှု မရှိခဲ့တာလားလို့ ကျနော်အနေနဲ့ သံသယ ရှိပါတယ်။

မေး ။ ။ ဆရာဦးခင်မောင်စောရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ကြားချင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာဘက်က ကိုင်တွယ်ပုံ မှားယွင်းခဲ့လို့ အခုလို တရားစွဲခံရတယ်လို့ သုံးသပ်မိပါသလား။

ဖြေ ။ ။ မှားယွင်းတယ်လို့ ပြောရမလား။ အခုန ဆရာဦးတင့်ဆွေ ပြောသလိုပဲ မလိမ္မာဘူးလို့ပဲ ပြောရမလား မသိဘူး။ မှားတော့မှားခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒီပြဿနာက ကျနော်နဲ့ ဦးကျော်နဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းအောင်နဲ့ အစောကြီးကတည်းက ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခဏခဏလည်း ပြောဖူးတယ် - ကျနော်ကတော့ အစောကြီးကတည်းက ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင် ဖွဲ့တာကို လုံးဝသဘောမတူတဲ့လူ။ လုံးဝမထောက်ခံခဲ့ဘူး။ ဒါက ပြည်တွင်းရေးကိစ္စကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆီ တွန်းပို့သွားခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ အဲဒီကနေစပြီး မှားခဲ့တာ။ အဲဒီမှားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ကုလသမဂ္ဂညီလာခံတွေဆို သူအာဏာရခါစ တနှစ်ပဲ သွားခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တခါမှ သွားမတက်တော့ဘူး။ အခြားလူတွေကို သွားတက်ခိုင်းတာတွေကို လုပ်ခဲ့တယ်။ သူစတက်တုန်းက သူ့နာမည်လေးက သိပ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ UN မှာ အစည်းအဝေးမှာ သူကိုယ်တိုင်သွားပြီး ရှင်းပြသင့်တယ်။ ဒီလိုကမ္ဘာက ကြားနေတာတွေ မှားပါတယ်။ ကျမတို့လက်ရှိ အခြေအနေက ဒီလိုပါဆိုတာကို သူ ရှင်းပြသင့်တယ်။ အဲဒါကို သူမရှင်းပြခဲ့လို့ ဒီပြဿနာက ပိုပြီးကြီးထွားသွားတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။

မေး ။ ။ ဆရာဒေါက်တာတင့်ဆွေအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဖြည့်ဆွတ်ပြီး ဆွေးနွေးလိုပါသလား။

ဖြေ ။ ။ ပြောရတာတော့ခက်တယ်။ ကျနော်တို့ကြားက အဝေးကနေ ပြောရတာ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဒီကိစ္စကို ပိုသိပါလိမ့်မယ်။ သူလဲပဲ ကောင်းမယ်လို့ ယူဆတဲ့ဘက်ကို ရွေးပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်သွားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တာဝန်ရှိနေတဲ့ သမ္မတပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပဲပြောပြော ဖြစ်ပြီသားကိစ္စကို နိုင်ငံတကာမှာ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးအခြေခံတဲ့ အုပ်စုတွေက မကောင်းမြင်ထားတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ စကားသွားပြောလို့လဲ ရမယ့်ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ပြီသားကိစ္စကို ကျနော်တို့က ကာလို့မရတဲ့ အနေအထား ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။

မေး ။ ။ ကျနော် ရှေ့ဆက်မေးချင်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေ အသားငမ်းငမ်းနဲ့ လိုချင်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခရီးကို အခုလို ဖြစ်ရပ်တွေက ဘယ်လိုရိုက်ခတ်လာမလဲလို့ ထင်ပါသလဲ။ ဆရာဦးခင်မောင်စော စပြီးတော့ ဒီကိစ္စကို ပြောပေးပါ။

ဖြေ ။ ။ နည်းနည်းပါးပါးတော့ ထိခိုက်မှာပါ။ သိပ်အများကြီးတော့ ထိခိုက်မယ်လို့ ကျနော် မထင်ပါဘူး။ ဗမာပြည်သားတယောက်အမြင်နဲ့ နိုင်ငံခြားမှာမြင်တဲ့ အမြင်နဲ့ သိပ်မထူးခြားဘူး။ ဗမာပြည်ထဲက လူတွေအမြင်ကတော့ ဒီအစိုးရကိုပဲ ယုံကြည်မှု ဆက်ရှိနေအုံးမယ်။ ပြည်တွင်းရေးမှာတော့ သိပ်ထိခိုက်မယ်လို့တော့ မထင်ဘူး။

မေး ။ ။ ဆရာဦးတင်ဆွေ .. အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအင်အားစု (၃) ခု - တပ်မတော်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဆိုပြီး (၃) ပွင့်ဆိုင် ကွဲနေတယ်လို့ နိုင်ငံတကာက သုံးသပ်သူတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေက ယူဆကြပါတယ်။ ဒီပြဿနာ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဒီ (၃) ပွင့်ဆိုင်ဟာ ပိုပြီးတော့ စည်းလုံးညီညွှတ်သွားနိုင်ပါသလား။ သို့တည်းမဟုတ် ကွဲလွဲမှု ပိုပြီးတော့ ကြီးထွားသွားမလား။ တယောက်အားနည်းချက်ကို နင်းပြီးတော့ သူ့ကြောင့်ငါ့ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သလား။ သို့တည်းမဟုတ် ငါတို့တစည်းတလုံးတည်း ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ပိုပြီးညီညွှတ်သွားမယ်လို့ ထင်ပါသလား။

ဖြေ ။ ။ အားမနာတမ်း ပြောရရင် ဒီ (၃) စုလို့ အခွဲခံထားရတဲ့ အမြင်ကိုက စည်းလုံးညီညွှတ်မှု အင်မတန်အားနည်းတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ တိုင်းရင်းသားလို့ပြောရင် တိုင်းရင်းသားမှာလဲ ကျနော်တို့က တစုတည်းလို့ မမြင်ဘဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုအမျိုးမျိုးက အယူအဆ ရပ်တည်ချက်အမျိုးမျိုး ရှိတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ သို့သော်လဲ ကျနော် စိုးရိမ်တာက ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ အခုတရားစွဲခံရတာက NLD အစိုးရလက်ထက်ဖြစ်တော့ NLD အစိုးရကို ဒီဟာနဲ့ ပုံချပြီးတော့ ကိုယ်မဲရရေး၊ သို့မဟုတ် ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားအတွက် နိုင်ငံရေးအသုံးချမှုတွေကြားက ညီညွှတ်ရေးနဲ့ တိုင်းပြည်တခုလုံးအတွက် မကောင်းဘူး။ အဲဒီလိုအသုံးချတာလည်း မှားယွင်းတယ်။ ဒီဟာကို ပြည်သူလူထုတွေက ခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ ရေရှည်ကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်သင့်ကြတယ်လို့ ကျနော်က မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။

မေး ။ ။ ဆရာဦးခင်မောင်စောရဲ့ သဘောထားကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ နဂိုကရှိနေတဲ့ အက်ကွဲကြောင်းက ပိုပြီးနက်ရှိုင်းသွားမလား။ သို့တည်းမဟုတ် စုပေါင်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ညီညွတ်မှု ရှိလာမယ် ထင်ပါသလား။

ဖြေ ။ ။ အဲဒီနေရာမှာတော့ ဆရာဦးတင့်ဆွေ ပြောသွားတာနဲ့ ကျနော်အမြင် သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်မှု ရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတော့ မဲဆွယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ မဲဆွယ်တဲ့အခါ ထုံးစံက ကိုယ့်အပြစ်မရှိဘူး၊ သူများပဲ ပုံချတတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အသုံးချပြီးတော့ မဲဆွယ်ကြမယ်လို့တော့ ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခု ကျနော်ပြောချင်တာက ဒီလို ခုံရံုံးတွေ တင်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်ကို ခရီးကြာတဲ့ကိစ္စကြီးပါ။ အခုမှတင်တာပဲ ရှိသေးတယ်။ အချက်အလက် ရှာဖွေရအုံးမယ်။ ဘာလုပ်ရအုံးမယ်၊ ညာလုပ်ရအုံးမယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ ပြည်ကြည့်ရအုံးမယ်။ ကျနော် မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် အခုထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ဆူဒန်သမ္မတ - အရင်တုန်းကတော့ မြောက်ဆူဒန်။ တောင်ဆူဒန်-မြောက်ဆူဒန် ကွဲတုန်းက မြောက်ဆူဒန်က သမ္မတကိုလည်း တရားစွဲပြီးတော့ သူတို့ ICC က လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ဝရမ်းကိုထုတ်ထားတာ - လာရင် သူကိုပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ - ကျနော် မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောရင် နှစ်ခါတိတိ မရလိုက်ဘူး။ ပထမတခုက အာဖရိကယူနီယန် - OAU သွားတက်တယ်။ တောင်အာဖရိမှာ။ အဲဒီတုန်းက ICC က လှမ်းပြီးတော့ ဒီလူကို တရားစွဲထားတယ် ပို့ပေးပါဆိုတော့ - တောင်အာဖရိကနိုင်ငံက ချက်ချင်းပြန်ဖြေတာက ကျုပ်တို့ဆီလာတဲ့ ဧည့်သည်ကို ဖမ်းပို့ရမယ်ဆိုတာ အာဖရိက ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လုံးဝမဟပ်ဆပ်ဘူး။ လုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါတို့ဖိတ်ထားတာ ငါတို့အတွက် တရားခံမဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့အတွက် တရားခံဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ နောက်တခါ ဆူဒန်က မူစလင်နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ အစ္စလာမ်ကွန့်ဖရန့်တခု သွားတက်တယ်။ အဲဒီလိုပဲ လှမ်းတောင်းတယ်။ အဲဒါကိုလဲ ငြင်းဆိုပြီး မင်းတို့တောင်းတာကို ငါတို့မပေးနိုင်ဘူး။ ငါတို့ဧည့်သည်ကို ငါတို့က ကာကွယ်ရမယ်လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချက်ကို ကျနော်တို့ အခုကတည်းက စဉ်းစားရမယ် - ICJ မှာတင်မယ်။ ဘယ်တင်မယ် ညာတင်မယ် ဆိုပေမယ့် ဘယ်သူက ဘယ်လောက်အထိ လိုက်နာမလဲ။ မလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံတွေလည်း ရှိအုံးမှာပဲ။

မေး ။ ။ စောစောက ဆူဒန်သမ္မတကို ICC က လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအနေနဲ့ ဆွဲလို့ရတယ်။ ICJ မှာကြတော့ နိုင်ငံချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ICC ကို သိပ်အလေးမထားချင်ကြတာတောင်မှ ICJ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ တစုံတခုတော့ ထိခိုက်လာနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ဆရာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။

ဖြေ ။ ။ ICj မှာလည်း ICJ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မလိုက်နာတာတွေ ကြုံဖူးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ယိုးဒယားနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်က ဘုရားကျောင်းကို လုကြပြီး၊ ဖြစ်ကြတော့ ICJ က ကမ္ဘောဒီးယားကို အနိုင်ပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုထိ ယိုးဒယားက အဲဒီနယ်စပ်ကို သူဝင်ချင်တဲ့အချိန်ဝင်၊ တပ်စွဲချင်စွဲ လုပ်နေခဲ့တာ ICJ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒါက တစ်ခု။ နောက်တခါ ရုရှားဂြိဟ်တု ကနေဒါပေါ် ပျက်ကျတုန်းက မီးလောင်းသွားတာ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ စိုက်ခင်းတွေအတွက် ကနေဒါနိုင်ငံက လျော်ကြေးတောင်းတယ်။ ICJ က ရုရှာကိုပြောတယ် - အဲဒီတုန်းက ဆိုဗိယက်ယူနီယံခေတ် - မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဘာမှလုပ်မနေနဲ့လို့ တုံ့ပြန်တယ်။ အဲဒီတော့ Might is right ဆိုသလိုပဲ အင်အားကြီးတဲ့ နိုင်ငံဆိုရင် ICC, ICJ တို့ ဗိုလ်မကျရဲဘူး။

မေး ။ ။ Might is right ဆိုတာကိုတော့ သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကိစ္စမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက သိပ်ပြီးတော့ ခွန်အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံလည်း မဟုတ်လေတော့ အကောင်းဆုံးက ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။

ဖြေ ။ ။ အကောင်းဆုံးကတော့ အချိန်ကို ဆွဲနိုင်သလောက် ဆွဲထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးနည်းပဲ။ အချိန်ကိုဆွဲ၊ ကြာသွားလေ ကမ္ဘာ့အခြေအနေဆိုတာ ဒီနေ့တမျိုး၊ မနက်ဖြန်တမျိုး ပြောင်းချင်သလို ပြောင်းနေတာဆိုတော့ ဗမာအစိုးရနဲ့ ဗမာပြည်ကလူတွေအားလုံးအနေနဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းက အချိန်ကို ဆွဲနိုင်သမျှ ဆွဲပြီးတော့ သူတို့တခုခုမေးရင် ချက်ချင်းအဖြေမပေးဘဲနဲ့ နောက်ဆုံး သူတို့မပေးလို့ မရတဲ့ အခြေအနေရောက်မှ အဖြေပေးတာမျိုး - အဲဒီလိုနည်းနဲ့ အချိန်ဆွဲသွားတာ ကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်။

မေး ။ ။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ တကယ်ပဲ Migh is right ဖြစ်နေတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်သွားမယ် ထင်ပါသလား။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေလည်း ဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးပေးပါ။

ဖြေ ။ ။ ဥပဒေ၊ တရားကိစ္စက ဆရာဦးခင်မောင်စော ပြောသလို အင်မတန်မှ အချိန်ယူပါတယ်။ နိုင်ငံတကာခုံရုံးဆိုတော့ ပိုတောင်မှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြီး အချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုတော့ ကျနော် အသေးစိတ်မသိပါဘူး။ အလွန်ကြာအုံးမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ နောက်တခါ အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဆိုဗိယက်ဖြစ်ဖြစ်၊ အမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နိုင်ငံတွေကမဆို ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ အမြင်တွေ၊ ကုလသမဂ္ဂအမြင်တွေကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေကတော့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ တော်တော်များပါတယ်။ ဒီထဲမှာတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံကတော့ အင်အားကြီးတဲ့ နိုင်ငံလည်းမဟုတ်။ နိုင်ငံက သေးသေးလေး။ နောက်တခါ ဘာသာရေးအရ ကြည့်မယ်ဆိုလဲ ဘာသာရေးအရ လူဦးရေနည်းတဲ့ဘာသာကို အဓိကလုပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အဲဒီလို Might ဆိုတဲ့ အင်အားကို သုံးနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတကာမှာ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ အင်အားကြီးတွေလောက်တော့ အင်အားမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ အစောက ဆွေးနွေးသလို ခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ စိတ်စေတနာမှန်မှန်နဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့လူ အကုန်လုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းနဲ့ မရပါဘူး - တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေက ခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ တိုင်းပြည်မနာအောင် … ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။