ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးက႑

အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ စြမ္းရည္နဲ႔ သူတို႔ပါဝင္တဲ့အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၿပီး စာအုပ္စာတမ္းေတြ ထုတ္ေဝတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာမွာေတာ့ ကုလသမဂၢ UNDP ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ရရိွသြားတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ တက္ၾကြစြာပါဝင္လာေအာင္ ရည္ရြယ္တဲ့ဆု ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အတြက္ ဆုေပးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ထားသူ (၅၆) ဦး ရိွပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ (၁၀) ဦးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေပးဖို႔ မဲဆႏၵနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေနေပါလ္၊ ပါကစၥတန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ နဲ႔ သီရိလကၤာႏိုင္ငံေတြကလည္း ဆုရရိွၾကပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ (၁၀) ဖြဲ႔က အမ်ဳိးသမီး (၄၀) ရဲ ႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ စက္တင္ဘာလက ရန္ကုန္မွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျမင့္မားလာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အစဥ္အလာအရ တက္ၾကြမႈနည္းတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး အလုပ္ပိုလုပ္ႏုိင္ေအာင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ရတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသမီး (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွၿပီး (၂၁) ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တက္ေရာက္သူေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးက (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ဳိးသား-အမ်ဳိးသမီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသအခ်ာ သုေတသန ျပဳလုပ္သင့္တယ္လို႔ Paul Minoletti ဆိုသူက ၂၀၁၇ မွာ စာတမ္းတေစာင္ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျမန္မာ့လူဦးေရးမွာ (၅၂) ရာခိုင္ႏႈန္းက အမ်ဳိးသမီးလူဦးေရ ျဖစ္ေပမယ့္ သူတုိ႔ပါဝင္တဲ့ အခန္းက႑ဟာ အလြန္နည္းေနတာမို႔ Minoletti က ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးဆိုလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေယာက္တည္း ရိွပါတယ္။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၄) ဦးမွာ အမ်ဳိးသမီး (၂) ဦးသာရိွၿပီး ျမန္မာက ဒုတိယအနည္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအမႈထတ္းတဝက္ေက်ာ္ဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြျဖစ္ေပမယ့္ ဒုအေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမွဴးနဲ႔ အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမွဴးေနရာေတြမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီး မရိွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အရပ္သားအဖြဲ႔ေတြက အမ်ဳိးသမီးသင္တန္းေတြ ေပးၾကပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ ေခတ္လိုျဖစ္ေနလို႔ စြမ္းရည္ရိွတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ အခန္းက႑ဟာ မထင္မရွား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အလြတ္သတင္းေထာက္ Jennifer Rigby က The Other Ladies of Myanmar ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို မႏွစ္က စကၤာပူမွာ ထုတ္ေဝလိုက္ပါတယ္။ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္တဲ့ဘဝကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ၾကၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီး Cheery Zahau စၿပီး၊ လယ္သူမ မာမာေရႊ နဲ႔ ဆရာေလးေဒၚေကတုမာလာတို႔အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီး (၁၂) ဦးရဲ ႔ ဘဝဇာတ္ခံုတို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။ သူတုိ႔လို စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာၿပီး စြမ္းရည္ရိွတဲ့ အမ်ုိးသမီးေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ အမ်ဳိးသားက လႊမ္းမိုးေနတဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြကို အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ေဆာင္းပါးကို ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ထုတ္ Frontier စာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေရးသူက ဥပေဒသုေတသီ Alison Chan ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ ႔ တင္ျပပံုက ရွင္းပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးတို႔ဟာ လိုအပ္ခ်က္ခ်င္း မတူညီၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသမီးလိုအပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဥပမာ အမ်ဳိးသမီးအမႈထမ္း ကိုယ္ဝန္ရိွၿပီး ကေလးေမြးတဲ့ကာလမွာ လစာေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရမွာ အသံုးစရိတ္ အလံုအေလာက္ရိွဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရင္ အမ်ဳိးသမီးအမႈထမ္းအေနနဲ႔ အလုပ္ဆက္လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပဌာန္းဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ စီးပြားေရးေလာကမွာ ပါဝင္လာမွ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္တယ္ဆိုတာကို အမ်ားက လက္ခံထားၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပါဝင္လာမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာကို ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ အျခားဘ႑ာေရးအဖြဲ႔တို႔ရဲ ႔ အစီရင္ခံစာေတြမွာ မၾကာခဏ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလကေတာ့ သုေတသီ (၇) ဦး ေရးထားတဲ့ Women and the Law စာအုပ္ကို Council of Foreign Relations အဖြဲ႔က ထုတ္ေဝလိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၈၉) ႏုိင္ငံအနက္ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ စီးပြားေရး မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဟန္႔တားထားတဲ့ ဥပေဒ တစ္ခုေလာက္ေတာ့ ရိွတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အလုပ္ခြင္ထဲမွာ ေစာ္ကားမခံရေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ ဥပေဒမရိွတဲ့ ႏိုင္ငံက (၅၉) ႏုိင္ငံ ရိွပါတယ္။ မိန္းမအလုပ္လုပ္တာကို ေယာက်္ားက ဥပေဒအရ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ (၁၈) ႏုိင္ငံမွာ ရိွပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ စီးပြားေရးလုပ္လို႔မရေအာင္ တင္းက်ပ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ အလုပ္မွာ ခြဲျခားခံရမႈ ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ရာေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ (၁၈၉) ႏုိင္ငံမွာ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ အမ်ဳိးသား-အမ်ဳိးသမီး လစာတူညီၾကပါတယ္။ အလုပ္ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရိွရင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးမွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁၂) သန္း တုိးပြားလာလာဖြယ္ ရိွပါတယ္။