မဟာမင္းႀကီးေျပာၾကားခ်က္ နဲ႔ လက္ေတြ႔အေျခအေန

လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး Michelle Bachelet က ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၿပိဳလဲပ်က္စီးမယ့္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ သူရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ဟာ တကယ့္လက္ေတြ႔ အေျခအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ကိုက္ညီပါသလဲ။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူ ဦးရဲထြန္း နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ မေန႔တေန႔ကပဲ ကုလသမဂၢရဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီး Michelle Bachelet က ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းတဲ့ေနရာမွာ အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။ "Myanmar is increasingly at risk of state collapse, with shattered economic, education, health, and social protection systems." ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၿပိဳလဲပ်က္ဆီးမည့္ အေျခအေနနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နီးကပ္လာေနၿပီလို႔ ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈ႔ကာကြယ္ေရးစနစ္ စတာေတြဟာ ခၽြတ္ၿခံဳက်သြားၿပီဆိုတာကိုလည္း ေျပာထားပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးရဲထြန္းနဲ႔ က်ေနာ္ ေဆြးေႏြးလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးရဲထြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ေနၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရး သံုးသပ္ေနသူဆုိေတာ့ ဒီအေျခအေနဟာ ဘယ္ေလာက္မွန္ကန္သလဲဆိုတာကို စၿပီးၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၿပိဳပ်က္လုနီးပါးအေျခအေနနဲ႔ ဆိုက္ေနၿပီဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ ။ ။ သူ႔အစီရင္ခံစာထဲမွာက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီလာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာဆိုရင္ (၅၅) သန္းေလာက္ရိွတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ ႔ တဝက္ေလာက္က ဆင္းရဲတြင္းမ်ဥ္းေအာက္ေလာက္ ေရာက္သြားမယ္။ ဆင္းရဲတဲ့လူေတြ ျဖစ္သြားမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သတိထားမိတယ္။ အဲဒါေတာ့ နည္းနည္းနီးစပ္တာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ အခုအခါမွာေတာ့ အလုပ္ေတြအကိုင္ေတြ ေပ်ာက္သြားၾကတယ္။ အလုပ္အကိုင္ မရိွၾကဘူး။ ေနာက္ လုပ္လို႔ကိုင္လို႔လည္း အဆင္မေျပဘူး။ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြဆိုရင္လည္း CDM လုပ္ရမွာလား။ CDM မလုပ္ရမွာလား။ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ေနျပန္ေတာ့လည္း တခါ အသက္အႏၱရာယ္၊ ရန္ရွာတာခံရ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး။ ေျပာခ်င္တာက ဘယ္အလုပ္အကိုင္မွ အဆင္မေျပၾကဘူးေပါ့။ ဒါကတခ်က္။ ေနာက္တခုက ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြလည္း ထြက္သြားၾကတာေတြ ရိွတဲ့အခါၾကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ တရုတ္ျပည္က ကုမၸဏီေတြလည္း ဝင္မလာၾကဘူးေပါ့။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ဒီဟာကေတာ့ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ပါတယ္။

ေနာက္ ၿပိဳပ်က္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကေတာ့ အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္္း - အခုကေတာ့ တပ္မေတာ္ေပါ့။ တပ္မေတာ္က ၿပိဳကြဲသြားမလားဆိုတဲ့ေပၚ မူတည္တာေပါ့။ အခုေလာေလာဆယ္ အေနအထားကေတာ့ အဲဒီလို တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲသြားႏုိင္တဲ့ အေနအထားကေတာ့ မရိွေသးဘူး။ သူကို ဝိုင္းတိုက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ စာရင္းအရ ၾကည့္လိုက္လို႔ရိွရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အသီးသီးက စာရြက္ေပၚမွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီး။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြအားလံုးကလဲ စုစုစည္းစည္း ညီညီညႊတ္ညႊတ္နဲ႔ ဝိုင္းတိုက္ေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ တခ်ဳိ ႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ မျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ရိွတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ UWSA အဲဒီလို အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ AA တို႔လို အဖြဲ႔အစည္းေတြက အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ လံုးဝတိုက္ပြဲ မျဖစ္ဘူး။ ဆိုေတာ့ သူ႔အတြင္းပိုင္းမွာလဲ ၿပိဳကြဲမယ့္သတင္းကိုေတာ့ အခုထိေတာ့ မေတြ႔ရေသးဘူး။ အႀကီးမာဆံုး အႏၱရာယ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ထဲကပဲ လာမွာျဖစ္တာေပါ့။

ေမး ။ ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာမွာ တခ်ဳိ ႔တုိင္းရင္းသားေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြက သူတို႔တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ လိုခ်င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ပံုစံမ်ဳိး မရဘူးဆိုရင္ ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ခ်ဲ ႔ထြင္စဥ္းစားလာၾကတာေတြ ရိွေနၾကပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီအေျခအေနကေရာ ျပည္ေထာင္စုကို တစုတစည္းတည္း မၿပိဳမကြဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မယ့္ အေျခအေန ရိွရဲ ႔လား။ အဲဒါကိုလဲ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္ ထင္ပါတယ္။

ေျဖ ။ ။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ကေတာ့ အခု တိုင္းရင္းသားေတြ ေမွ်ာ္လင့္စရာက NUG, CRPH က ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ NUG က သူတုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚတယ္၊ သူတို႔နဲ႔ စကားေျပာၿပီးေတာ့ အစိုးရလည္း ဖြဲ႔ထားတယ္။ အဲဒီမွာ သူတိုိ႔က ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ အခုထက္ထိ အနာဂတ္အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တူညီတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ထြက္မလာေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဟိုတခါ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလိုပဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို NLD က ေပးမယ္ဆိုတာက ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ သူတို႔ နားလည္သလဲဆိုတဲ့ေပၚမွာ သူတို႔လည္း သံသယ ရိွၾကလို႔ ေရြးရခက္ေနတဲ့ပံု ေပၚပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အခုအခါက သူတုိ႔က လက္ခံတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ သြားမယ္လို႔လဲ သူတုိ႔က ေျပာထားတယ္။ ဆိုတဲ့အခါၾကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔က အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဟိုတေန႔က ေျပာလိုက္တာ AA ေပါ့။ ဒီလို တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ မရရင္၊ က်ေနာ္တိုိ႔ဘာသာ က်ေနာ္တိုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီနဲ႔ သြားရလိမ့္မယ္လို႔ သူေျပာလိုက္တာ ရိွတယ္။ အဓိကေျပာခ်င္တဲ့ သေဘာကေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မရလို႔ရိွရင္ ခြဲထြက္ဆိုတဲ့ အဲဒီလိုမ်ဳိးသေဘာ ေျပာလိုက္တာမ်ဳိး ရိွတယ္။ ဒါကလဲ က်ေနာ္ ခန္႔မွန္းၾကည့္တာေတာ့ တကယ္ ခြဲထြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဖိအားေပးတယ္လို႔ပဲ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္တာ၊ ဖိအားေပးတာ။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားေတြ NLD အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖိအားေပးၿပီး၊ သတိေပးလိုက္တဲ့သေဘာလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဆိုေတာ့ ေနာက္ က်ေနာ္ေမးခ်င္တာက Michelle Bachelet ေျပာတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ လံုၿခံဳေရး၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးေတာ့ ေျပာၿပီးၿပီ။ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္စတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြေကာ ဘယ္ေလာက္အထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္ေနၿပီး၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ေကာ အဖတ္ဆယ္လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေန အခုေလာေလာဆယ္မွာ ရိွလာႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ ။ ။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ မရိွႏိုင္ေသးဘူး။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဘယ္ဘက္မွ မပါဘူး။ လက္ရိွ နစကကိုလည္း ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္တာ၊ ေတာ္လွန္တာ မလုပ္ဘူး။ NUG ကိုလည္း ပုတ္ခတ္ေဝဖန္တာ မလုပ္ဘူးဆိုလို႔ရိွရင္ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ဘာမွသိပ္မေျပာဘူးဆိုလုိ႔ရိွရင္ေတာ့ ဒီျပႆနာ မရိွဘူး။ သို႔ေသာ္ အဲဒီလို တဘက္ဘက္ကရပ္ၿပီးေတာ့ ေနတဲ့လူက ဘယ္ဘက္မွာပဲေနေန သိပ္ေတာ့မလံုၿခံဳဘူး။ အခုၿမိဳ ႔ေပၚမွာ အေျခအေနကေတာ့။ တကယ္လို႔ နစကကို ပုတ္ခတ္ေဝဖန္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနရင္လဲ အခ်ိန္မေရြး လာၿပီးေတာ့ ဖမ္းသြားႏုိင္တာေပါ့။ NUG, PDF ေတြကို ပုတ္ခတ္ေဝဖန္ၿပီးေတာ့၊ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ ေရးေနလို႔ရိွရင္ေတာ့ အဲဒီလူလည္း ဘယ္ေန႔ေခ်ာင္းၿပီးေတာ့ အပစ္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ အႏၱရာယ္ ရိွေနတာေပါ့။ ဒါေတြကေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းတာေပါ့။ အဲဒီလို အေနအထားကေတာ့ တကယ္တည္ရိွေနပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဆိုေတာ့ စီးပြားေရး ေျပာၿပီးၿပီ။ လံုၿခံဳေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာပိုင္ခြင့္ မရိွဘူး။ အကုန္ေၾကာက္ေနရတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥ။ ေနာက္ က်ေနာ္ဆက္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းေမးလိုက္ခ်င္ေသးတာက စီးပြားေရးအျပင္ လူမႈေရးဆိုတာ လူေတြရဲ ႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥေတြကိုလည္း နည္းနည္းေျပာပါအံုး။

ေျဖ ။ ။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥေတြကလည္း အခုနေျပာသလို အစိုးရက ဝန္ထမ္းေတြေပၚမွာ ေကာင္းေကာင္မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးတဲ့အခါၾကေတာ့ CDM လုပ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလည္း CDM လုပ္ၾကတယ္။ ထြက္သြားၾကတယ္။ ေနာက္တခါ ပညာေရးကိစၥမွာလဲ ဆရာမေတြက CDM လုပ္လို႔ရိွရင္လဲ သူတုိ႔မွာ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ ရိွတယ္။ တခါ မလုပ္ျပန္လုိ႔ရိွရင္လဲ ရန္ရွာခံရတာေပါ့။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလံုးကို ေၾကာက္ေနရေတာ့ စာသင္ရတာ၊ သူတို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတဲ့အခါမွာလဲ တထိတ္တလန္္႔နဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘူး။ ဒါ့အျပင္ အခု ေက်ာင္းသားေတြကို စာေမးပြဲေျဖခြင့္ေပးျပဳတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခ်င္းပြား အျငင္းပြားမႈေတြ ေပၚေနတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့အခါၾကေတာ့ ေျပာခ်င္တာက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးက႑ေတြမွာ ထိခိုက္ေနတာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆးရံုေတြမွာဆိုရင္လဲ သိသေလာက္ေတာ့ ျပည္သူ႔ေဆးရံုေတြ၊ အစိုးရေဆးရံုေတြ သြားလို႔ရိွရင္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈ မရဘူး။ အဲဒီလိုအေနအထားမ်ဳိးေတြ ရိွေနတယ္။ ဆိုေတာ့ ၿခံဳေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီက႑ေတြမွာဆိုရင္လဲ အရင္ကထက္စာရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီး ဆုတ္ယုတ္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဆိုေတာ့ တုိင္းျပည္မၿပိဳပ်က္ႏုိင္ဘူးလို႔သာ ေျပာရတယ္၊ ေကာင္းတာလဲ တခုမွ မရိွပါလား။

ေျဖ ။ ။ အေျခအေနကေတာ့ အဲဒီလို ျဖစ္ေနေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္စရာကေတာ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ - သူတုိ႔လုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ NLD, SNLD တို႔ စသည္ျဖင့္ အဲဒီလို ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးေတြ ပါမလား။ ပါလာေအာင္ စည္းရံုးႏုိင္မလားဆိုတဲ့ေပၚမွာလဲ အမ်ားႀကီးတည္တာေပါ့။ အဲဒီပါတီေတြက သပိတ္ေမွာက္ေနမယ္၊ သူတုုိ႔မပါဘူးဆိုလို႔ရိွရင္ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အစိုးရကလည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ ၾသဇာရိွမယ့္ပံု မေပၚဘူး။ ႏိုင္ငံတကာကလဲ ဒီလိုပဲ sanction ေတြ ဘာေတြ ဆက္ရိွေနမွာေပါ့။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အေနာက္အုပ္စုကေပါ့။ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မရိွဘူး။ တည္ၿငိမ္မႈ မရိွလို႔ရိွရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈေတြ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ သူတုိိ႔အားကိုးတဲ့ တရုတ္ကလည္း လာဝယ္စရာ၊ လုပ္ကိုင္စရာ မရိွဘူး။ ဆိုေတာ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အစိုးရက ႏုိင္ေအာင္တိုက္ႏုိင္လို႔ရိွရင္ေတာ့ အေျခအေနက တျဖည္းျဖည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားႏုိင္တာေပါ့။

ေမး ။ ။ ဆိုေတာ့ တုိက္ႏုိင္မႏုိင္တာကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အေျခအေနေပါ့။ ေလာေလာဆယ္မွာ အာဆီယံကလည္း အထူးကိုယ္စားလွယ္ လာၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးမွာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေနာက္ ဂ်ပန္က ဆာဆာကာဝါကလည္း ဒီကိစၥမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ ဘာညာေျပာေနတယ္။ ဆိုေတာ့ သူတုိ႔ေတြရဲ ႔ အခန္းက႑ေကာ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးမယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိေရာက္မႈ ရိွမယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ အခုလာတဲ့အခါၾကေတာ့ သူတို႔ ဘံုသေဘာတူညီမႈ (၅) ခ်က္ - အဲဒါကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔က အဓိကလာေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ နစကဘက္ကေတာ့ သူတုိ႔ေျပာေနၾကအတုိိင္း ဘာေၾကာင့္ အာဏာထိန္းရသလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုုပဲ ျပန္ရွင္းျပတယ္။ ရွင္းျပၿပီးေတာ့ ဒီတေခါက္ေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ေျပာတာက ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခ်က္ကို သေဘာတူတယ္။ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာအစိုးရက ဦးေဆာင္တဲ့ ေဖာ္ေဆာင္မႈပဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာလိုက္တာကို သတိထားမိတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက အားလံုးနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးေရးကိစၥေတြ ဘာေတြက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပါဝင္ခြင့္မရိွတဲ့ သူေတြကို ေပးမပါႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ဟာကို ထပ္ေလာင္းၿပီးေတာ့ ေျပာလိုက္တဲ့သေဘာ။ ဒီမွာေတာ့ အာဆီယံအသင္းဝင္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယူဆခ်က္နဲ႔ ကြာသြားၿပီ။ အာဆီယံအသင္းဝင္ ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးဝင္းျမင့္တို႔ အပါအဝင္ ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒီဥစၥာကလဲ ကေမာၻဒီးယားက ဥကၠ႒ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားႏုိင္ေပမယ့္ ကေမာၻဒီးယား ဥကၠ႒ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ အင္ဒိုနီးရွားအလွည့္ ေရာက္သြားလို႔ရိွရင္ တခါျပန္ၿပီးေတာ့ ရပ္သြားၿပီး၊ နဂိုမူလအတုိင္း ျပန္ၿပီးေတာ့ အေျခအေန ျပန္ဆိုးသြားႏိုင္တယ္။

