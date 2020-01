Coronavirus ကိစၥ WHO အေရးေပၚ အစည္းေ၀းေခၚယူ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ စတင္တဲ့ Coronavirus ဟာ အခုခ်ိန္မွာ တျခားႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား ကိုပါ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနတာေၾကာင့္ WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ၾကာသပေတးေန႔မွာ အေရးေပၚ စည္းေဝးပြဲ ေခၚထားၿပီး ႏိုင္ငံတိုင္းက လိုအပ္တဲ့ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ သတိေပးလိုက္ပါတယ္။



တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ Coronavirus က ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေန ဟုတ္ မဟုတ္ဆိုတာကို

ၾကာသပေတးေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ အေရးေပၚ စည္းေဝးပြဲကေန ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္ WHO က ေၾကညာလိုက္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး ကပ္ေဘးႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ရာ ေရာက္မွာပါ။



ဒီဗိုင္းရပ္ပိုးဟာ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ စကၤာပူတို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း တဒါဇင္ေက်ာ္က လူေပါင္း ၆၈ ေယာက္ေလာက္ကို ကူးစက္ေနတာပါ။ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး စတင္ေတြ႕ရွိတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပမွာ လူလူျခင္း ေရာဂါပိုး ကူးစက္ေနတာကို ေတြ႕ရွိလာရတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြအၾကား စိုးရိမ္မႈေတြ ပိုမို ႀကီးထြားလာေစတာပါ။



အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔လည္း ဒီကိစၥမွာ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း သမၼတ Donald Trump က ဗုဒၶဟူးေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။



“တ႐ုတ္ျပည္က စတင္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တိုင္ပင္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသလို သမၼတရွီနဲ႔လည္း က်ေနာ္ စကားေျပာၿပီးပါၿပီ။ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥ အတြက္ ႏွစ္ဘက္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ တ႐ုတ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔အၾကားက ဆက္ဆံေရးဟာ ကာလအေတာ္ၾကာၾကာ အတြင္းမွာ အေကာင္းဆုံး အေနအထားကို ေရာက္ေနပါတယ္။”



အခုခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္သူအေရအတြက္ဟာ နည္းေနေသးတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း ဒီထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း WHO အႀကီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကလည္း ေျပာပါတယ္။



တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ သူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြကို ျပန္ေခၚလိုၾကတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔သေဘာနဲ႔သူတို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ျပန္ေခၚတဲ့သူေတြထံမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ပါလာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အေပၚ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း WHO အႀကီးအကဲက ေျပာပါတယ္။

