ကုိဗစ္အေရးစုံစမ္းဖုိ႔ WHO ဦးေဆာင္တဲ့ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ကုိ တရုတ္လက္ခံမည္

{{Zawgyi/Unicode}}



Covid 19 ကပ္ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြါးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမယ့္ WHO ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းေရး အဖြဲ႔ကို တရုတ္အစိုးရက လက္ခံေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း WHO ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္း ေဒသ အေရးေပၚအေျခေနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ Babatunde Olowokure က ၾကာသပေတးေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ေရာ ဒီအဖြဲ႔သြားမယ့္ေနရာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပါ WHO က တရုတ္အစိုးရကို အဆက္အသြယ္မျပတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီလို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈဟာ WHO အတြက္ ဒီကိစၥစံုစမ္းေရးဘယ္လိုလုပ္ရမယ့္ ဆိုတာသိလာေစ ႏိုင္သလို အေျခေနနားလည္ဖုိ႔အတြက္ သိပ္ကို အေရးပါတယ္ လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ တရုတ္အစိုးရက အခု တႀကိမ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔လာေရာက္ တာကို ႀကိဳဆိုတာေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ အေစာပိုင္းေလာက္မွာ သြားေရာက္ႏိုင္္ဖို႔ ရွိေၾကာင္း ေျပာသြားတာပါ။



ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ျဖစ္ပြါးတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာဟာ တရုတ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္မႈအျဖစ္ ေျပာဆိုၿပီး ႏို္င္ငံတကာစံုစမ္းေရး အဖြဲ႔ စစ္ေဆးဖို႔ ေဆာင္းဆိုခ်က္ကို တရုတ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန႔္႔ကြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ အခု WHO ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းမႈကို လက္ခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။



ဒါေပမယ့္လည္း ဒီစံုစမ္းေရးမႈးေတြကို ဒီေရာဂါပိုး စတင္ေတြ႔ရွိရာ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္ခြင့္ ေပးမေပးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရေသးပါဘူး။



ဒီေရာဂါျဖစ္ပြါးမႈ အတိုင္းအတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္က ဖံုးကြယ္ထားတယ္ဆိုၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံက စြပ္စြဲခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး WHO ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းမႈဟာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိေစဖုိ႔ ေတာင္းဆိုထားတာပါ။ ဒီစံုစမ္းမႈမွာ ပထမအဆင့္ ကနဦးသုေတသန အတြက္ တရုတ္သိပၸြြံပညာရွင္ေတြကို လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့တာ အတြက္လည္း ေဝဖန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။



တရုတ္အစိုးရ သတင္းဌာနကေတာ့ ဒီေရာဂါပိုးဟာ ဝူဟန္မွာ မေတြ႔ရခင္ကတည္းက ျပည္ပမွာ ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး မႏွစ္ကကတည္းက ဥေရာပမွာ ျပန္႔ေနတာကို

သိပၸံြစာေစာင္ေတြမွာ ေဖၚျပေနတဲ့ အျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံထဲကို ျပည္ပကေန တင္ပို႔တဲ့ ေအးခဲထားတဲ့ အစားအစာေတြမွာပါ ပိုးေတြ႔ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

{{Unicode}}

