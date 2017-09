မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁၄)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ To get under someone’s skin, Throw in the towel နဲ႔ To ride out something တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) To get under someone’s skin

To get under (ေအာက္ကိုေရာက္ေစတာ)၊ someone’s (လူတဦးတေယာက္ရဲ ႔)၊ skin (အေရျပား) ျဖစ္ျပီး၊စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးတေယာက္ရဲ ႔ အေရျပားေအာက္ကို ေရာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတဦးအေနနဲ႔ သူ႔အသားကို အေကာင္တစ္ေကာင္က လာကိုက္လို႔ နာသြားမယ္၊ ယားမယ္ စသျဖင့္ ခံစားခ်က္ေတြ ရွိမွာမုိ႔၊ အဲဒီလူအေနနဲ႔ စိတ္တိုမိမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း ဒီသေဘာပါပဲ။ To get under your skin ဆိုရင္ တခုခုေၾကာင့္ လူတဦးဦးကို စိတ္တိုေစတာ၊ ခံရခက္ေစတာ၊ စိတ္ထဲမေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေစတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္သတင္းမီဒီယာအမ်ားစုက သမၼတ Donald Trump အေၾကာင္း ေရးသားေထာက္ျပၾကရာမွာ အမ်ားအားျဖင့္က သူ႔ကိုေဝဖန္တာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ မၾကာခဏ သမၼတ Trump အေနနဲ႔ စိတ္တိုၿပီး တံု႔ျပန္ေလ့ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သူ႔ကို အိမ္ျဖဴေတာ္အရာရွိခ်ဳပ္ John Kelly က ထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ သူ႔သိကၡာကို ထိခိုက္ေစတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူ႔ကို အခံရအခက္ဆုံး ၊ စိတ္အတိုဆံုး ျဖစ္ေစတယ္လို႔ Washington Post သတင္းစာႀကီးက ေထာက္ျပခဲ့ရာမွာ The media narrative that really gets under Trump's skin လို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Jane’s constant nagging really got under her husband’s skin.

Jane ရဲ ့ အၿမဲတမ္း ပူညံပူညံ လုပ္တဲ့အက်င့္ ဟာ သူ႔ခင္ပြန္းကိုတကယ္ပဲ စိတ္တိုေစတယ္။

(၂) Throw in the towel

Throw in (အထဲကို ပစ္သြင္းလိုက္တာ)၊ the towel (မ်က္နာသုတ္ပုဝါ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က မ်က္နာသုတ္ပုဝါကို အထဲကိုပစ္သြင္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက လက္ေဝွ႔ထိုးပြဲကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။ နည္းျပတဦးအေနနဲ႔ သူ့ရဲ့လက္ေဝွ႔သမားဟာ ၿပိဳင္ဘက္ရဲ ႔ လက္သီးလံုးေတြကို ဆက္တိုက္မိေနလို႔ အလူးအလဲခံေနရတယ္၊ ပြဲဆက္မထိုးႏိုင္ေတာ့ဘူးလိုိ႔ ယူဆရင္ မ်က္နာသုတ္ပုဝါကို ျကိဳး၀ုိင္းေအာက္ပစ္ခ်လိုက္ၿပီး အရႈံးေပးတဲ့လကၡဏာကိုျပသတဲ့အေလ့အက်င့္ ကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာႏိုင္ဖို႔ ၊ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အေျခအေနမရွိလို႔ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးၿပီး ဆက္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီအီဒီယံကို ရည္ညႊန္းသံုးႏုိင္ပါတယ္။ သမၼတ Trump က ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားစဥ္က Obamacare လို႔ေခၚတဲ့ ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ကို အစားထိုးဖုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေပးခဲ့တဲ့ကတိကုိ၊ လက္ေတြ့လုပ္ေဆာင္ေပးရမဲ့တာ၀န္က Republican အမတ္ေတြအေပၚအဓိကက်ေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လြွတ္ေတာ္တြင္းမွာ ၊ Democrat အမတ္အားလုံးအျပင္ ၊ Republican အမတ္တခ်ဳိ ႔က ဒါကိုလက္မခံႏိုင္ခဲ့ျကတဲ့အတြက္ ၊ အဓိကတာ၀န္ရွိတဲ့ Republican အမတ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြက Obamacare ကို အစားထိုးဖုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ျကိဳးပမ္းမွုကုိလက္ေျမွာက္အရွုံးေပးရမဲ့အေျခအေနမွာေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ Washington Post သတင္းစာႀကီးက Are Trump and Republicans finally throwing in the towel on Obamacare? လို႔ ေခါင္းႀကီးတပ္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Ethnic leaders should not throw in the towel in their efforts for peace in Myanmar.

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ လက္ေလွ်ာ့အရႈံးမေပးသင့္ဘူး။

(၃) To ride out something

To ride (စီးတာ) ၊ out (အျပင္ဘက္) something (တခုခု) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က တခုခုကို အျပင္ဘက္ကိုေရာက္ေအာင္ စီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက ပင္လယ္ျပင္မွာ သေဘၤာေတြမုန္တုိင္းလမ္းေျကာင္းမွာက်ေနတယ္ဆုိရင္၊မုန္တုိင္းကုိေရွာင္မလား၊မုန္တုိင္းကုိရင္ဆုိင္ျဖတ္ေက်ာ္မလားဆုိတဲ့ေရြးလမ္းရွိရာမွာ၊ တခ်ိဳ့တုိ့ကမုန္တုိင္းကုိရင္ဆုိင္မယ္လုိ့ဆုံးျဖတ္ျပီး၊ ျကိုတင္ကာကြယ္မွုေတြယူခါ မုန္တုိင္းဒဏ္ကုိျကံ့ျကံ့ခံျပီးေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ျပႆနာအခက္အခဲ အႏၱရာယ္ကို သတိၱရွိရွိ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို မျကာေသးမီက Florida ျပည္နယ္ကို မုန္းတုိင္အဆင့္ (၄) ရွိတဲ့ Hurricane Irma ဝင္တိုက္မဲ့အေျခအေနမွာ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြက မုန္တုိင္းလမ္းသင့္ေနတဲ့ ၿမိဳ ႔ေတြက လူေတြကို ေဘးကင္းရာကို ေရႊ ႔ေျပာင္းခိုလံႈဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ခဲ့ေပမယ့္လို႔လဲ လိုက္နာတဲ့လူေတြ ရွိသလို၊ မလိုက္နာတဲ့လူလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေရ၊ အစားအေသာက္ စသျဖင့္တုိ႔ကို စုေဆာင္းၿပီး ကုိယ့္အိမ္မွာဘဲ မုန္တုိင္းဒဏ္ကို ၾကန္႔ၾကန္႔ခံၾကမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ အိမ္ပိုင္ရွင္ေတြလည္း ရွိခဲ့ တာေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြက Homeowners prepare to ride out storm လို႔ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

There was a big storm, but the ship luckily managed to ride it out.

မုန္တုိင္းကအင္အားျကီးေပမယ့္လဲ၊ သေဘၤာက ကံအားေလ်ာ္စြာ ေဘးမသီ၊ ရန္မခ အႏၱရာယ္ကုိရင္ဆုိင္ေက်ာ္လြွားႏုိင္ခဲ့တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက To get under someone’s skin, Throw in the towel နဲ႔ To ride out something တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။