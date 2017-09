မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁၃)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Not out of the woods, To be on the same page နဲ႔ All options on the table တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Not out of the woods

Not out of (အျပင္ဘက္ကို မေရာက္ေသးတာ)၊ the woods (သစ္ေတာ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က သစ္ေတာအျပင္ဘက္ကို မေရာက္ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာလို႔ဆိုရာမွာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ ဒုကၡအသက္အႏၱရာယ္၊ ဆူးေညွာင့္ခလုတ္ စသည္တုိ႔ကို တင္စားေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လူတဦးအတြက္ အေျခအေနဟာ နည္းနည္းေကာင္းလာေပမယ့္၊ လံုးဝေတာ့ မေကာင္းေသးတာ၊ ကြင္းလံုးကၽြတ္ေတာ့ အခက္အခဲဒဏ္က မလြတ္ေသးတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အသဲအသန္ျဖစ္ေနတဲ့ လူနာတဦးအေနနဲ႔ သက္သာလာလို႔ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ မရွိေတာ့ေပမယ့္ ၊ အေျခအေနကေတာ့ လံုးဝစိတ္မခ်ရေသးဘူးဆိုရင္ Not out of the woods လုိ ့ ရည္ညႊန္းသံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Texas ျပည္နယ္ကို ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔က မုန္တိုင္းအဆင့္ (၄) ရွိတဲ့ Hurricane Harvey တိုက္ခတ္ခဲ့ရာမွာ အေမရိကန္မုန္တိုင္းသမိုင္းမွာ အမ်ားဆံုးလို႔ဆိုရမယ့္ လက္မ (၅၀) မိုးရြာသြန္းခဲ့တဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္လည္းႀကီး၊ သမိုင္းလည္းတင္တဲ့ မုန္တုိင္းလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ဒီမုန္တိုင္းေနာက္ပိုင္း အားေပ်ာ့သြားေပမယ့္လဲ ေရျကီးမွုေၾကာင့္ မုန္တုိင္းအႏၱရာယ္ကေတာ့ ဆက္လက္က်န္ေနေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ DHS ေခၚတဲ့ အမိေျမလံုၿခံဳေရးဌာန ယာယီဝန္ႀကီးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပခဲ့ရာမွာ မုန္တိုင္းကေတာ့ အားေပ်ာ့သြားေပမယ့္လဲ မုန္တိုင္းဒဏ္ကေန မလြတ္ေသးဘူးလို႔ သတိေပးခဲ့ရာမွာ သတင္းမီဒီယာေတြက DHS warning: ‘We are not out of the woods yet on Harvey’. လို႔ သတင္းေခါင္းႀကီးေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mary’s surgery went fine, but she was not out of the woods yet.

Mary ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူတာကေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လဲ သူ႔အေျခအေနကေတာ့ လံုးဝစိတ္မခ်ရေသးပါဘူး။

(၂) To be on the same page

To be (ျဖစ္တာ၊ ရွိတာ)၊ on (အေပၚမွာ)၊ the same page (စာမ်က္ႏွာတူတာ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က စာမ်က္ႏွာအတူတူမွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း လူႏွစ္ဦး ဖတ္ေနတဲ့ စာမ်က္ႏွာနံပတ္ခ်င္း တူတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဖတ္ေနတဲ့ စာမ်က္ႏွာခ်င္း တူတယ္ဆိုကတည္းကိုက ဖတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကလည္း အတူတူျဖစ္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကိစၥရပ္တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လူတဦးနဲ႔ ေနာက္တဦးၾကား သေဘာထားအျမင္၊ ခံယူခ်က္၊ နားလည္မွု၊ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမွုႈေတြ အတူတူျဖစ္ေနတာ၊ တသေဘာတည္း ျဖစ္ေနတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေျမာက္ကိုရီးယားျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမၼတ Donald Trump က ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာလို႔ မရႏုိင္ဘူးလို႔ Twitter ကေန ေရးသားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတင္းေထာက္ေတြက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Jim Mattis ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ သူကေတာ့ သံတမန္ေရးအရ အေျဖရွာႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကေတာ့ အၿမဲရွိပါတယ္လို႔ ေျဖၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သမၼတနဲ႔ သူတို႔ၾကား အျမင္ခ်င္း မတူညီၾကတာကို သတင္းမီဒီယာေတြက ေထာက္ျပခဲ့ရာမွာ Mattis ကေတာ့ သမၼတနဲ႔သူဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျမင္ခ်င္းတူပါတယ္လို႔ အေလးအနက္ ျပန္ေျဖခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းေခါင္းျကီးေတြမွာ၊ Mattis insists he and Trump are on the same page on North Korea လို႔ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

It is important for the ethnic leaders to be on the same page with the Myanmar government on peace talks.

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အျမင္ခ်င္းတူဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။

(၃) All options on the table

All options (ေရြးလမ္းအားလံုး) ၊ on the table (စားပြဲေပၚမွာ) စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ ျဖစ္ျပီး၊ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေရြးလမ္းအားလံုးကို စားပြဲေပၚမွာ တင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ သံတမန္နည္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္မက္ေရးရာနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖရွင္းယူဖို႔ အားလံုးကို လမ္းဖြင့္ထားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေပၚျဖတ္ၿပီး ပဲ့ထိန္းဒုံး ပစ္လႊတ္ခဲ့တာကို တံု႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ သမၼတ Trump က သံတမန္ေရးအရေရာ၊စစ္ေရးအရပါ ေျဖရွင္းႏုိင္မဲ့ နည္းအားလုံးကုိလမ္းဖြင့္ထားတယ္လုိ ့တုံ့ျပန္ခဲ့တဲ့အတြက္Trump on North Korea: ‘All options are on the table’ လို႔ သတင္းမီဒီယာေတြကေခါင္းျကီးေတြမွာ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအသံုးနဲ႔႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The company’s chairman told the board members that all options were on the table to solve the financial problem.

ကုမၸဏီဥကၠ႒က ေငြေၾကးျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လမ္းဖြင့္ထားတယ္လို႔ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ေျပာခဲ့တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Not out of the woods, To be on the same page နဲ႔ All options on the table တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။