မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁၀)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Double down, To get your act together နဲ႔ Draw a red line တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Double down

Double (ႏွစ္ဆ)၊ down (ေအာက္) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က ေအာက္ကိုႏွစ္ဆခ်လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက Blackjack ဆိုတဲ့ Casino ေလာင္ကစားနည္းကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Blackjack ဖဲကစားနည္းမွာ ဒိုင္က ပထမ ဖဲႏွစ္ခ်ပ္ကို ေဝအၿပီးမွာ ကစားသမားက ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ဖဲေတြရဲ ႔အေျခအေနက ေကာင္းေနရင္၊ ဒိုင္က ေနာက္ဆံုးတခ်ပ္ မေဝမီ၊ ပထမ ေလာင္းေၾကးကို ႏွစ္ဆတိုး ေလာင္းခြင့္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ကိုယ့္လက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ဖဲႏွစ္ခ်ပ္က ႏိုင္ေျခမ်ားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က ပိုအတင့္ရဲလာၿပီး ေလာင္ေၾကးႏွစ္ဆတိုးတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း လူတဦးအေနနဲ႔ အေျခအေနက ေကာင္းလို႔ တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အတင့္ရဲၿပီး ႏွစ္ဆတိုးရင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ဆတိုး ဖိအားေပးတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Donald Trump က အခုတေလာ ႏုိင္ငံတကာကုိ စစ္မ်ားျဖစ္ေနေတာ့မလား စိုးရိမ္ေစတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ေျပာဆိုမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မၾကာေသးမီကပဲ ေျမာက္ကိုရီးယားကသာ ႏ်ဴကလီယားလက္နက္ေတြနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မယ္ဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ Fire and Fury မီးကုန္ရမ္းကုန္ အေမရိကန္ဘက္က တံု႔ျပန္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့သလို အခုလို ေျပာလိုက္တဲ့ စကားကို ေျမာက္ကိုရီးယားကလည္း အေမရိကန္လက္ေအာက္ရွိ Guam ကၽြန္းကို မၾကာမီပစ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီလို႔ ျပန္ေျပာရာမွာ Trump ဘက္လည္း သူေျပာတဲ့ စကားေတြက သိပ္မျပင္းထန္တဲ့ သေဘာမ်ား သက္ေရာက္ေနသလားလို႔ ျပန္ေျပာၿပီး အေမရိကန္ရဲ ႔ စစ္ေရးအေျခအေနဟာ Locked and Loaded ဆိုၿပီးေတာ့ ျပန္ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြက Trump doubles down on North Korea ဆိုၿပီးေတာ့ Trump က ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႔ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

President Trump doubles down on threat against North Korea as nuclear tensions escalate.

ႏ်ဴကလီးယား ပတ္သက္လုိ႔ တင္းမာမႈေတြ တုိးေနခ်ိန္မွာ သမၼတ Trump က ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ႏွစ္ဆတုိး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။

(၂) To get your act together

To get (ရဖိုလုပ္တာ)၊ your act (တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင့္ရဲ့အျပဳအမႈ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ရပ္)၊ together (တစုတစည္းတည္း၊ အတူတကြ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင့္ရဲ ့အျပဳအမႈကို စနစ္တက် အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ ျပဇာတ္ စသည္တုိ႔ကေန ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ သရုပ္ေဆာင္တဦးအေနနဲ႔ ဘယ္အခန္းမွာ ဘာေျပာရမယ္၊ ဘယ္လုိအမူအရာ လုပ္ရမယ္ဆိုတာကို စနစ္တက် ႀကိဳသေဘာေပါက္နားလည္ထားဖို႔ လုိအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝို္က္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္ဟာေတြက ဘာေတြျဖစ္တယ္။ ဘာၿပီးရင္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို လူတဦးအေနနဲ႔ စနစ္တက် သိေအာင္လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ဗရမ္းဗတာ မျဖစ္ဘဲ၊ အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေအာင္ အေျခအေနကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း၊ ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump က ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un အေနနဲ႔ ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာေနတဲ့ အေနအထားကေန ကိုယ္ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ပထမ သေဘာေပါက္ေအာင္လုပ္ပါလို႔ သတိေပးလိုက္ရာမွာ Trump tells North Korea to get its act together or else ဆိုၿပီးေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ တာဝန္သိတဲ့ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံအျဖစ္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ရမယ္။ မလုပ္ရင္ေတာ့ အသိပဲလို႔ Trump က ေျပာလိုက္တာကို သတင္းေခါင္းႀကီးေတြက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Jane is so disorganized ! I wish she would get her act together.

Jane က တကယ္ကို ျဖစ္ကတတ္ဆန္းပါပဲ။ က်ေနာ္ကေတာ့ သူ႔အေနနဲ့ သူလုပ္ရကိုင္ရမယ့္ဟာေတြနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ စနစ္တက် ရွိေစခ်င္တယ္ဗ်ာ။

(၃) Draw a red line

Draw (ဆြဲတာ၊ တားတာ)၊ a red line (မ်ဥ္းေၾကာင္းနီ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က မ်ဥ္းေၾကာင္းနီကို ဆြဲတာ ဒါမွမဟုတ္ တားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ သံတမန္ေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းလာၾကတာ ေတြ႔ရၿပီ။ အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တုန္းက ထိုစဥ္ အစၥေရးႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Yigal Allon က အာရပ္ႏိုင္ငံေတြကို သတိေပးရာမွာ အစၥေရးကို အာရပ္ႏုိင္ငံေတြက ထိပါးလာရင္၊ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့တဲ့ အေနအထားဟာ ဘာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အစၥေရးက သတ္မွတ္ၿပီးသာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာရာမွာ Draw a red line ကို စသံုးခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဘယ္အထိဘဲသည္းခံမယ္ဆုိတာကုိသိေစတာ၊တနည္း မေက်ာ္ရလုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကို ေရးဆြဲထားတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဟာ အခုတေလာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အေမရိကန္တို႔ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ ေျပာဆိုေနၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတင္းေတြမွာ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump က ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un အေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ မလုပ္ဖို႔ေျပာၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံဘက္က သည္းခံႏုိင္စြမ္း ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို ခ်ျပလုိက္ရာမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ICBM တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးလက္နက္မွာတပ္ႏုိင္တဲ့ ႏ်ဴကလီးယား အေသးစားကို တီထြင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ၊ ပစၥဖိတ္ပင္လယ္မွာ အေမရိကန္လက္ေအာက္ရွိ Guam ကၽြန္းကို မၾကာမီ ရက္ေတြအတြင္း တိုက္ေတာ့မယ္လုိ႔ ျပန္ၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ သတင္းမီဒီယာေတြက North Korea is fast approaching Trump’s red line – Trump တားထားတဲ့ မ်ဥ္းနီကို ျဖတ္ဖို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက နီးသထက္ နီးလာေနၿပီလုိ႔ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးနဲ႔႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The international community has drawn a red line against the use of chemical weapons during war.

စစ္တိုက္ရင္ ဓါတုလက္နက္ေတြ ကုိအသံုးမျပဳရဘူးဆုိတဲ့တားျမစ္ခ်က္ကုိႏုိင္ငံတကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကခ်မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idiom အသံုးေတြက Double down, To get your act together နဲ႔ Draw a red line တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။