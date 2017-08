မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၉)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Kick off, Feel the heat နဲ႔ Sweet talk တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Kick off

Kick (ကန္တာ)၊ off (အေဝးသို႔ကို ရည္ညႊန္းတဲ့ ဝိဘတ္ preposition) ျဖစ္ၿပီးစကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အေဝးကို ကန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးအားကစားနည္းမွာ ပြဲစဖို႔ အသင္းႏွစ္သင္းစလံုး ကြင္းထဲေရာက္လာတာနဲ႔ ဒိုင္လူႀကီးက ေျမာက္ပန္းလွန္ၿပီး ႏိုင္တဲ့အသင္းက ေဘာလံုးစကန္တာကေန ဒီအသံုး ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က တခုခုကို စတင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump က New Jersey ရွိ သူ႔ရဲ ႔ Bedminster Golf Club အပန္းေျဖစခန္းမွာ သူ႔မိသားစုနဲ႔အတူ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္ေန႔ကစၿပီး (၁၇) ရက္ၾကာ အနားလည္းယူ အလုပ္လည္းလုပ္တဲ့ Working vacation ကို ယူမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ရာမွာ သတင္းမီဒီယာေတြက Trump Kicks Off 17-Day Stay at His New Jersey Golf Club လို႔ သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Every year the Thingyan water festival kicks off in Myanmar on April 13.

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔ဆိုရင္ နွစ္စဥ္ပဲ ေရကစားတဲ့ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီး စတင္က်င္းပၿမဲျဖစ္တယ္။

(၂) Feel the heat

Feel (ခံစားရတာ)၊ the heat (အပူ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကအပူဒဏ္ကို ခံစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အပူဒဏ္ဆိုကတည္းကိုက လူတဦးအေနနဲ႔ ေနရထိုင္ရ ခက္မွာျဖစ္တဲ့အတိုင္း၊ ဒီအသုံးရဲ့ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဖိအားေပးခံရတာ၊ အတင္းတိုက္တြန္းခံရတာ၊ စိတ္ဆင္းရဲေသာက ေရာက္ေစတာ၊ ေနရထိုင္ရ ခက္ေစတဲ့သေဘာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump က သူ ရာထူးတာဝန္ စထမ္းေဆာင္စဥ္အခါက Australia ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Malcolm Turnbull နဲ႔ တယ္လီဖုန္း စကားေျပာရာမွာ Australia ထံက ဒုကၡသည္ ႏွစ္ေထာင္ကို အေမရိကန္က လက္ခံမယ္လို႔ သမၼတ Obama လက္ထက္က ကတိေပးခဲ့တာကို လိုက္နာဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆုိရာမွာ Trump က ႏုိင္ငံကို ဒုကၡသည္ေတြ အေျခခ်ဖို႔ ကန္႔သတ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈကို သေဘာမက်ေပမယ့္လို႔လဲ သူ႔အေနနဲ႔ လက္ခံမယ္ဆိုတာကို အျပန္အလွန္ ေျပာခဲ့တဲ့ စာသားေတြကို Washington Post သတင္းစာႀကီးက ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္က ေဖာ္ျပခဲ့ရာမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Turnbull အေနနဲ႔ တဘက္က Trump က သူကို ဖိအားေပးတာမ်ဳိး ခံရတဲ့အျပင္ သူ႔ႏုိင္ငံမွာလည္း ေဝဖန္ခံရတာေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြက Australia Prime Minister Turnbull feels the heat from Trump ဆိုၿပီး Trump လုပ္တဲ့အတြက္ Australia ဝန္ႀကီး Turnbull ဖိအားေပး ခံေနရၿပီဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The Health ministry is feeling the heat because of the recent H1N1 ‘flu outbreak in Myanmar.

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မၾကာေသးခင္က H1N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြါးမွုေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနလည္း စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္။

(၃) Sweet talk

Sweet (ခ်ဳိတာ) ၊ talk (စကားေျပာတာ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ခ်ဳိတဲ့စကားေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ က်မတို႔ျမန္မာမွာ အခ်ဳိသပ္တယ္၊ ေခ်ာ့ေျပာတယ္၊ တဘက္သား က်ရေလာက္ေအာင္ ေျမွာက္ေျပာတယ္ဆိုတာနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump က Mexico သမၼတ Enrique Peña Nieto နဲ႔ ဇန္နဝါရီလတုန္းက ဖုန္းစကားေျပာခဲ့တဲ့ စာသားေတြ ထြက္လာတဲ့အခါမွာ Trump က သူ႔အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း Mexico တံတိုင္းႀကီးကို ေဆာက္ဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ကို Mexico က က်ခံေစရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာလည္း Mexico သမၼတနဲ႔ စကားေျပာရာမွာ ဒီကုန္က်စရိတ္ ကုန္က်ခံဖုိ႔ ေခ်ာ့ေျပာခဲ့တဲ့ စာသားေတြ ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ သတင္းမီဒီယာေတြက ဒီစာသားေတြေပၚ မူတည္ၿပီး Trump sought to sweet talk Mexico leader ဆိုၿပီးေတာ့ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးနဲ႔႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mary managed to sweet talk Joe into helping her change her flat tire.

Mary က ေပါက္သြားတဲ့သူ႔ကားဘီးကုိ ကူညီၿပီး လဲေပးဖို႔ Joe ကို ေခ်ာ့ေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idiom အသံုးေတြက Kick off, Feel the heat နဲ႔ Sweet talk တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။