မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁၂)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Get the boot, Time is up နဲ႔ Walk on a tight rope တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Get the boot

Get (ရတာ)၊ the boot (ဖိနပ္၊ ဘြတ္ဖိနပ္) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ဘြတ္ဖိနပ္ကို ရလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကန္ခံထိလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ အတင္းေမာင္းထုတ္ခံရတာ၊ အလုပ္မွ ထုတ္ျပစ္ခံရတာမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Donald Trump ရဲ ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ ဗ်ဴဟာေရးရာအႀကီးအကဲ Chief strategist Steve Bannon က သူ႔ေနာက္ခံသမိုင္းအရ လူျဖဴႀကီးစိုးေရးကို ေထာက္ခံတဲ့ လူအျဖစ္ ယူဆျခင္းကို ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း Virginia ျပည္နယ္ Charlottesville မွာ မၾကာေသးမီက လူျဖဴႀကီးစိုးေရး အုပ္စုနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့အုပ္စုေတြၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း သူကို အိမ္ျဖဴေတာ္ရာထူးကေန ထုတ္ျပစ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြက Bannon got the boot – Bannon ကန္ထုတ္ခံရၿပီလို႔ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John got the boot for getting into a fight with the manager.

John က မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ရန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရတယ္။

(၂) Time is up

Time (အခ်ိန္)၊ is up က ဒီေနရာမွာ အခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သက္ေနေတာ့ အခ်ိန္ေစ့ၿပီ၊ ၿပီးဆံုးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အခ်ိန္ေစ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ လူတဦးအတြက္ ေပးထားတဲ့အခ်ိန္ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ လူတဦးအေနနဲ႔ အဲဒီတာဝန္ေပးထားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆံုးသတ္၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ရေတာ့မွာကို ဆိုလုိပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump ရဲ ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ ဗ်ဴဟာေရးရာအႀကီးအကဲ Steven Bannon နဲ႔ပဲ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ ႔ အယူအဆေတြေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူဟာ ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္ရမယ့္အခ်ိန္တန္ၿပီ၊ သူ႔အတြက္ ရက္ေစ့ေနၿပီဆိုၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြက Time is up for Bannon လို႔ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The students had to hand in their test papers when the time was up.

ေက်ာင္းသားေတြက အခ်ိိန္ေစ့သြားတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ စာေမးပြဲ အေျဖစာရြက္ေတြကို အပ္ၾကရတယ္။

(၃) Walk on a tight rope

Walk (လမ္းေလွ်ာက္တာ) ၊ on (အေပၚမွာ)၊ a tight rope (တင္းေနတဲ့ႀကိဳး) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က တင္းေနတဲ့ ႀကိဳးတန္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆပ္ကပ္ေတြမွာ သရုပ္ျပၾကတဲ့ လူေတြအေနနဲ႔ အျမင့္ႏွစ္ဘက္မွာ ခ်ည္ထားတဲ့ ႀကိဳးတန္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျပၾကရာမွာ မေတာ္တဆမ်ား က်သြားခဲ့ရင္ေတာ့ဆိုၿပီး အသည္းတထိတ္ထိတ္နဲ႔ ျမင္ကြင္းေတြကို ၾကည့္ဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးကို နမူနာထားၿပီး အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာ သတိအလြန္ပဲထားၿပီး ကိုင္တြယ္ၾကရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ရည္ညႊန္းသံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရီပတ္ဘလင္ကန္အမတ္ Paul Ryan အေနနဲ႔ တပါတီထဲျဖစ္တဲ့ သမၼတ Trump ရဲ ႔ ေျပာဆိုမႈေတြေၾကာင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း သမၼတ က အတည္ျပဳေစခ်င္တဲ့ အဆိုေတြ တင္သြင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီမုိကရက္ေတြအျပင္၊ ရီပတ္ဘလင္ကန္ အမတ္တခ်ဳိ ႔ကပါ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကလို႔ ဥပေဒၾကမ္းေတြ အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔က အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ CNN ရုပ္သံလႊင္ဌာနက Paul Ryan is walking a political tightrope on Trump လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Trump နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Paul Ryan က ႏုိင္ငံေရးမွာ သိပ္ကို သတိထားကိုင္တြယ္ေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနၿပီလို႔ ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The Myanmar government is walking on a political tight rope regarding the tension in Rakhine state.

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တင္းမာမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ သိပ္ကို သတိထား ကိုင္တြယ္ေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Get the boot, Time is up နဲ႔ Walk on a tight rope တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။