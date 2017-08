မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁၁)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ To play a game of chicken, To put someone on edge နဲ႔ Hold your breath တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) A game of chicken

A game (ကစားနည္းတနည္း)၊ of (ရဲ ႔)၊ chicken က သာမန္အားျဖင့္ ၾကက္ေပါက္စေလးလို႔ အဓိပၸါယ္ရေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ ဘန္းစကားအရ သူရဲေဘာေၾကာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့ ကစားနည္းတနည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားက Rebel without a cause ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ကေန စခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ လူငယ္ႏွစ္ဦးက ေခ်ာက္ကမ္းပါးဆီကုိ ကားႏွစ္စီးျပိဳင္ ေမာင္းၿပီး ဘယ္သူကေနာက္ဆံုး ေခ်ာက္ထဲမက်မီ သီသီေလး ခုန္ခ်ေျပးမလဲဆုိျပီးမိုက္ရူးရဲဆန္တဲ့ သတိၱၿပိဳင္မွုကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က မိုက္ရူးရဲဆန္တဲ့ သတိၱယွဥ္ၿပိဳင္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါ သမၼတ Trump နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un ၾကား အျပန္အလွန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကတဲ့အတြက္လည္း သတင္းမီဒီယာေတြက Trump – Kim Jong-un put the world in danger in a game of chicken ဆိုၿပီး Trump နဲ႔ Kim Jong-un တို႔က ဘယ္သူက အရင္ သရဲေဘာဆန္ျပီး၊ ေနာက္ဆုတ္မလဲ ဆုိတဲ့သတိၱၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ တကမာၻလံုး အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစေတာ့မယ္ဆုိျပီးေရးသားခဲ့တာေတြ့ရပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John likes to play a game of chicken until the other side gives up.

John က မိုက္ရူးရဲဆန္တဲ့ သတိၱၿပိဳင္မႈကုိ သိပ္ႀကိဳက္တယ္။ တဘက္က အရႈံးေပးတဲ့အထိ သူ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။

(၂) To put someone on edge

To put (ရွိေစတာ)၊ someone (တဦးတေယာက္ရဲ ႔)၊ on edge (အစြန္းေပၚမွာ) ျဖစ္ျပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးတေယာက္ကို အစြန္းကို ေရာက္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ လူတဦးကို အစြန္းကို ေရာက္ေစတယ္ဆိုကတည္းကိုက အစြန္းနားမွာ ေရာက္ေနတဲ့လူက သူေအာက္ကို လိမ့္က်မွာ ေၾကာက္တာမုိ့ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔တဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေစတာ၊ ေၾကာက္လန္႔ေစတာ၊ အလန္႔တၾကား ျဖစ္ေစတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump က ေျမာက္ကိုရီးယားကို မီးကုန္ယမ္းကုန္ တိုက္မယ္၊ ဒါထက္ပို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာအံုးမယ္၊ အေမရိကန္စစ္တပ္က Locked and loaded လက္နက္ေတြ အဆင္သင့္ျပင္ထားၿပီး စသည္ျဖင့္တို႔ ေျပာခဲ့ရာမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကလည္း အေမရိကန္ပိုင္ Guam ကၽြန္းကို မၾကာမီ ရက္ေတြအတြင္းမွာ ဒုံးနဲ႔ပစ္ဖို႔ လုပ္ေနၿပီလို႔ ျပန္ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြက ၊ Is North Korea going to nuke the US ? Trump’s rhetoric puts the country on edge ဆိုၿပီး ေျမာက္ကုိးရီးယားကအေမရိကန္ကုိ nuclear နဲ့ တုိက္ေတာ့မွာလား၊ Trump ရဲ ႔ ေျပာဆိုမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေစခဲ့တယ္လို႔ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The threat of bomb attacks by militants put locals on edge.

ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မွုေတြလုပ္မယ္လုိ့ စစ္ေသြးျကြေတြရဲ့ျခိမ္းေျခာက္မွုေျကာင့္ေဒသခံေတြလည္း စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကတယ္။

(၃) Hold your breath

Hold က (ဆိုင္းထားတာ၊ ခဏရပ္ထားတာ) ၊ your (သင့္ရဲ ႔)၊ breath (အသက္ရွဴတာ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အသက္ရွဴတာ ခဏရပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း က်မတို႔ ျမန္မာမွာ တခုခု ျဖစ္ေတာ့မွာမုိ႔ စိုးရိမ္လြန္လို႔ အသက္ေတာင္ရဲရဲ မရွဴရဲဘူးလို႔ ေျပာတဲ့အသံုးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ တနည္းေတာ့ ရင္တမမ၊ ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေနရတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးးက သမၼတ Trump နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un ၾကား တဘက္နဲ႔တဘက္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈေတြ ျပင္းထန္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လဲ Washington Post သတင္းစာႀကီးက World holds its breath on North Korea ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကမာၻႀကီးက ရင္တမမ ျဖစ္ေနေလရဲ ႔ ဆိုၿပီး သတင္းစာေခါင္းႀကီးမွာ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးနဲ႔႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mary said she was holding her breath for the exam results to come out.

စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းေတြ ထြက္လာဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ရင္တမမနဲ႔ ေစာင့္ေနရတယ္လို႔ Mary က ေျပာခဲ့တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idiom အသံုးေတြက To play a game of chicken, To put someone on edge နဲ႔ Hold your breath တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။