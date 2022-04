Al Jazeera ရဲ႕ ျမန္မာ သတင္းေဆာင္းပါး Sigma ဆုရ

Al Jazeera သတင္းဌာန ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာနဲ႔ ပုံေဖာ္ျပသတဲ့ This is Myanmar’s State of Fear ဆိုတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးကို ဒီႏွစ္ ၂ဝ၂၂ ရ႕ဲ Sigma Awards ဆု ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။

ဆုရရွိၾကတဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ေဆာင္းပါး ၁၂ ခုထဲမွာ Al Jazeera သတင္းဌာန ရဲ႕ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးသတင္းအဖြဲ႔ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ 101 East နဲ႔ AJ Labs တို႔က ပူးတြဲ တင္ဆက္ၾကတဲ့ အဲဒီ ဒီဂ်စ္တယ္ သတင္းေဆာင္းပါးလည္း ပါဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေဆာင္းပါးထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ မႏွစ္ ၂ဝ၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူေတြ ႏိုပ္စက္ညွင္းပန္းခံရလို႔ ေသဆုံးခဲ့တာ၊ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္တာေတြ နဲ႔ တရားစြဲဆိုျခင္းမရွိပဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတယ္လို႔ေျပာတာေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသုံး ဂရပ္ဖစ္ေတြ၊ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္ေတြနဲ႔ ျပသတင္ဆက္ထားပါတယ္။

အဲဒီအထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း AAPP က အခ်က္အလက္ေတြကို အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အစြန္က စစ္တပ္ရဲ႕ လွ်ဳိ႔ဝွက္ အေဆာက္အအုံဝင္း ကိုလည္း အသြင္ယူေထာက္လွမ္းၿပီး အဲဒီေဆာင္းပါးထဲမွာ ပုံေဖာ္ထားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ University of London မႈခင္းေဆးပညာအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အက်ဥ္းသားေတြကို ႏိုပ္စက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနတဲ့ ပုံစံေတြကိုလည္း ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာနဲ႔ ပုံေဖာ္ထားပါတယ္။

Google News Initiative ရဲ႕ ပ့ံပိုးကူညီမႈနဲ႔ ကမာၻတလႊားက အေကာင္းဆံုး သတင္းအခ်က္လက္ေတြကို Sigma Award ဆု ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံက အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၈၆ ခုက တင္သြင္းတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲြဝင္ သတင္းေဆာင္းပါးပါ ၆၀၀ ထဲကေန ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ဇကာတင္ ၁၂ ခုထဲမွာ Al Jazeera ရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေပးအပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Al Jazeera ရဲ့ မြန်မာ သတင်းဆောင်းပါး Sigma ဆုရ

Al Jazeera သတင်းဌာန ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာနဲ့ ပုံဖော်ပြသတဲ့ This is Myanmar’s State of Fear ဆိုတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးကို ဒီနှစ် ၂ဝ၂၂ ရဲ့ Sigma Awards ဆု ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။

ဆုရရှိကြတဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ဆောင်းပါး ၁၂ ခုထဲမှာ Al Jazeera သတင်းဌာန ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ 101 East နဲ့ AJ Labs တို့က ပူးတွဲ တင်ဆက်ကြတဲ့ အဲဒီ ဒီဂျစ်တယ် သတင်းဆောင်းပါးလည်း ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီဆောင်းပါးထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ မနှစ် ၂ဝ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် နောက်ပိုင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေ နိုပ်စက်ညှင်းပန်းခံရလို့ သေဆုံးခဲ့တာ၊ ပျောက်ဆုံးကုန်တာတွေ နဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်းမရှိပဲ ချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ပြောတာတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာသုံး ဂရပ်ဖစ်တွေ၊ ရုပ်ပုံကားချပ်တွေနဲ့ ပြသတင်ဆက်ထားပါတယ်။

အဲဒီအထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP က အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါအပြင် ရန်ကုန်မြို့အစွန်က စစ်တပ်ရဲ့ လျှို့ဝှက် အဆောက်အအုံဝင်းကိုလည်း အသွင်ယူထောက်လှမ်းပြီး အဲဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ပုံဖော်ထားပါတယ်။ အဲဒီနောက် University of London မှုခင်းဆေးပညာအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ အကျဉ်းသားတွေကို နိုပ်စက် စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတဲ့ ပုံစံတွေကိုလည်း ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာနဲ့ ပုံဖော်ထားပါတယ်။

Google News Initiative ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ ကမ္ဘာတလွှားက အကောင်းဆုံး သတင်းအချက်လက်တွေကို Sigma Award ဆု ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၈ နိုင်ငံက အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၈၆ ခုက တင်သွင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် သတင်းဆောင်းပါးပါ ၆၀၀ ထဲကနေ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဇကာတင် ၁၂ ခုထဲမှာ Al Jazeera ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ပေးအပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။