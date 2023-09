ထောင်အနှစ်၂၀ ချခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာသတင်းထောက်ကိုလွှတ်ဖို့ နိုင်ငံတကာ တောင်းဆို 

စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ခုံရုံးကနေ ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုစိုင်းဇော်သိုက်ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေက တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။

စက်တင်ဘာ (၆) ရက် ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ (RSF) ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ စစ်တပ်အာဏာ သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း သတင်းသမားထဲက ထောင်နှစ်အရှည်ဆုံးချခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနောင်း (Myanmar Now) သတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက် ကိုစိုင်းဇော်သိုက်ကို ချက်ချင်း လွှတ်ဖို့နဲ့ အခြားထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့သတင်းသမား ၆၉ ဦးကို ပြန်လွှတ် ပေးရေး မြန်မာစစ်ကောင်စီကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။



သတင်းထောက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ (CPJ) ကလည်း စက်တင်ဘာ (၆) ရက် ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်ကိုစိုင်းဇော်သိုက်ကိုလွှတ်ပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်လို့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေကို စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ရပ်တန့်သင့်ပြီလို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။



အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က သတင်းထောက်တွေကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေရှိနေပေမယ့် ကိုစိုင်းဇော်သိုက်ဟာ ပြည်တွင်းမှာနေပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် သတင်းတွေ ဆက်လက် တင်ပြနေတာအပေါ် RSF ရဲ့ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာဗျူရိုဒါရိုက်တာ Cédric Alviani ကချီးကျူးခဲ့ပြီး သူ့ကို အခုလို ဖမ်းဆီးထောင်ချ ဖိနှိပ်တာမျိုးလုပ်ဖို့ထက် သူရဲကောင်းတဦးအဖြစ် သဘောထားဂုဏ်ပြုသင့်ကြောင်း ပြောပါတယ်။



CPJ ရဲ့အကြီးတန်းအရှေ့တောင်အာရှကိုယ်စားလှယ် Shawn Crispin ကလည်း “ကိုစိုင်းဇော်သိုက်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲ လိမ်လည်စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ထောင်ဒဏ် အနှစ်၂၀ ချမှတ်လိုက်တာက ဆိုးရွားပြီး ဒေါသထွက်စရာဖြစ်သလို ဒါကို ချက်ချင်းပယ်ဖျက်ပေးဖို့” ပြောပြီး" သတင်းသမားတွေကိုသူတို့ရဲ့အလုပ် တွေကိုလုပ်ရုံနဲ့ ဖမ်းဆီးထောင်ချတာကိုရပ်တန့်ရမယ်" လို့ ပြောပါတယ်။



“ဒီလိုစီရင်ချက်ချလိုက်တာက စစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ လုံးလုံးလျားလျား ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကို နောက်ထပ် တခါ ပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက လွတ်လပ်တဲ့သတင်းသမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းအလုပ်အတွက် ကြီးကြီးမားမား ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာ ညွန်ပြနေတယ်” လို့ Myanmar Now အယ်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းကလည်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောပါတယ်။



၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့တုန်းက အမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင်းစစ်ခုံရုံးမှာ လွတ်လပ် အမှီအခိုကင်းသတင်း တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Myanmar Now သတင်းဌာနက ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်စိုင်းဇော်သိုက်ကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် အနှစ် (၂၀) ချမှတ်ခဲ့တာပါ။အသက် (၄၀) ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်ကို သတင်းမှားနဲ့လှုံ့ဆော်မှုအပါအဝင်စွဲချက် (၄) ခုနဲ့ စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး ဒီစွဲချက်တွေက သတင်းသမားတွေကို ဖိနှိပ်ရာမှာစစ်ကောင်စီဘက်က တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။

ကိုစိုင်းဇော်သိုက်ဟာ မိုခါမုန်တိုင်းဘေးဒဏ် ကျရောက်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း အခြေအနေတွေကို သွားရောက် မှတ်တမ်းတင်နေတုန်း မေလ ၂၃ ရက် က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ သူ့ကို “တရားမဝင် သတင်းဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်မှု” ကြောင့် ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှာ တရားရုံးမတင်ဘဲ ၃ လကြာ ချုပ်နှောင်ထားချိန်မှာလည်း ရှေ့နေ့နဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးသလိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ကိုလည်း စစ်ကောင်စီဘက်က ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။



RSF အဖွဲ့ကပြုစုတဲ့ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ညွှန်းကိန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ မှာ အဆင့် ၁၇၃ အဖြစ် အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ရပ်တည်နေပြီး မြန်မာဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတင်းထောက်တွေကို ထောင်သွင်း အကျဥ်းချမှုမှာ တရုတ်နိုင်ငံပြီးရင် ဒုတိယအများဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။



Myanmar Now သတင်းဌာနဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီက လိုင်စင်ရုပ်သိမ်း ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေထဲမှာ တခုပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် ဆက်လက်လည်ပတ်ပြီး သတင်းတွေတင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာန တခု ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Now မီဒီယာက ဗီဒီယိုသတင်းထောက် မကေဇွန်နွေးဟာလည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်ကဆန္ဒပြပွဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတခုမှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး အင်းစိန်ထောင်မှာ (၄) လကြာထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အဖမ်းခံရပြီးတပတ်အကြာ ရန်ကုန်မြို့လယ်က Myanmar Now ရဲ့ရုံးခန်းကို စစ်ကောင်စီ စစ်သားတွေက ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါသေးတယ်။