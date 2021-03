ရပ္ကြက္လိုက္ အတားအဆီးေတြ ဖယ္ရွားေပးဖို႔ စစ္တပ္က သတိေပးေျပာၾကား

<p>(Zawgyi/Unicode)<br /> ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လႈိင္သာယာနဲ႔ အနီးတဝိုက္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စစ္အာဏာသိမ္းဆႏၵျပပြဲေတြရွိေနေသးသလို ရပ္ကြက္အလိုက္ အတားအဆီးေတြ ပိတ္ဆို႔ထားတာေၾကာင့္ ဒီလို အတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးဖို႔ စစ္တပ္က အခုလို လိုက္လံသတိေပးေနပါတယ္။</p> <p>“အခုလို လာေရာက္ဖယ္ရွားေပးျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္အလိုက္၊ လမ္းအလိုက္၊ အျခားရပ္ကြက္ကလူမ်ား၊ လာေရာက္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ၀ိုင္း၀န္းတားဆီးေပးဖို ့လိုပါ့မယ္။ ေနာက္တေခါက္ဒါမ်ိဴး ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္လမ္းမ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ပိတ္ဆို ့ထားတာေတြ ့ရင္ တရပ္ကြက္လံုး ေျမလွန္ျပီးေတာ့ ေသနက္နဲ ့ပစ္ပါမယ္။ ဆိုင္ဆိုင္ မဆိုင္ဆိုင္ တရပ္ကြက္လံုး ပစ္ပါမယ္”</p> <p>ဒါကေတာ့ မေန႔တုန္းက ေျမာက္ဥကၠလာ ေမဓာဝီရပ္ကြက္မွာ အတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔ စစ္တပ္က လာေရာက္ သတိေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။<br /> ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ စစ္အာဏာသိမ္း ဆႏၵျပပြဲေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနသလို စစ္တပ္ဘက္ကလည္း ဆႏၵျပပြဲေတြကို အင္အားသုံး ၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းေနပါတယ္။ လႈိင္သာယာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေတာင္ဒဂုံ၊ သမိုင္း စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆႏၵျပပြဲေတြျပဳလုပ္ေနၾကသလို စစ္တပ္က အင္အားသုံးၿဖိဳခြင္းေနတာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္တခ်ိဳ႕မွာ အတားအဆီးေတြျပဳလုပ္ထားၾကပါတယ္။ မေန ့တုန္းကေတာ့ သမိုင္းလမ္းဆံုနဲ ့ဘုရင့္ေနာင္ ႏွစ္ထပ္ကုန္းထိပ္မွာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြ အတားအဆီးေတြျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ ရဲက လာေရာက္ရွင္းလင္းတာေတြရွိတယ္လို ့လည္း ေဒသခံတဦးက ေျပာပါတယ္။</p> <p>“မေန ့ညေန ၆ နာရီေက်ာ္ေလာက္ကေတာ့ သမိုင္း (၂) ရပ္ကြက္ကို လမ္းမီးေတြ ပိတ္ျပီးေတာ့မွ ဒီေကာင္ေတြက ေျခက်င္တက္လာတယ္။ ကားေတြက ေနာက္ကပါတယ္။ ကားေတြက ေနာက္ကမီးပိတ္ျပီး တက္လာတယ္။ တက္လာျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို ့သမိုင္း ဂုန္းတံတားေပၚက ဒီေကာင္ေတြက ဓာတ္မီးထိုးျပီးတက္လာျပီးေတာ့ အသံဗံုးေတြ ေဖာက္သြားတယ္။ က်ည္အစစ္နဲ ့ေတာ့ မပစ္သြားဘူး။ အသံဗုံးေတြ ေဖာက္သြားတယ္။ ဒီက ေျမျပင္အေျခအေနကို လာေလ့လာသြားတယ္။ ဒီဘက္က အကုန္လံုးက Defense က ခံျပီးေတာ့ ေအာ္ေနေတာ့ ဒီေကာင္ေတြက ျပန္ဆင္းသြားတယ္။ ျပန္ဆင္းသြားျပီးေတာ့ ေနာက္သိပ္မၾကာဘူး နာရီ၀က္ေလာက္ေနေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္ဘက္ကေန ေနာက္စစ္ကားတစီးတက္လာျပီးေတာ့ ဘုရင့္ေနာက္ဘက္ကေနျပီးေတာ့မွ က်ည္အစစ္နဲ ့လည္း ပစ္တယ္။ အသံဗုံးေတြလည္း ခြဲတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ Defense ကို လာျပီးေတာ့မွ ခြဲတယ္။”</p> <p><br /> ဒီလို အတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔ေျပာရာမွာ အသံဗုံးနဲ႔ ေျခာက္လွန္႔တာရွိသလို စစ္ကားေတြေပၚကေန ရာဘာက်ည္၊ က်ည္အစစ္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့တာလည္း ရွိတယ္လို႔ အမည္မထုတ္ေဖာ္လိုသူ ေဒသခံတဦးက ေျပာပါတယ္။<br /> “မေန ့ကလည္း အဲဒီအခ်ိန္ေလာက္ပဲ ညေန (၆)ရီေလာက္မွာ ဘုရင့္ေနာင္ဘက္ကေနျပီးေတာ့ ညဘက္ကို အေရွ ့ကေနျပီးေတာ့ တက္လာတယ္။ တက္လာျပီးေတာ့ အဲလုိပဲ သူတို ့အသံဗံုးေဖာက္တယ္။ ဂုန္းေပၚကိုလာၾကည့္တယ္။ ဂုန္းေပၚကေန အေျခအေန မဟန္ေတာ့ သူတို ့ျပန္ျပီးေတာ့ ဆင္းတယ္။ မေန ့က သူတုိ ့ဘုရင့္ေနာင္ဘက္ကေနျပီးေတာ့ သူတို ့ကားတန္းဆင္းျပီးေတာ့ သူတို ့အသံဗံုးေတြနဲ ့က်ည္အစစ္ေတြနဲ ့ပစ္တယ္။ က်ည္အစစ္ေတြနဲ ့ပစ္တာ မေန ့ကေတာ့ ပစ္ခ်က္မ်ားတယ္။ က်ေနာ္တို ့ရပ္ကြက္ေတြထဲပါ ထိတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ဘက္က တိုက္ခန္းေတြ၊ မွန္ေတြ ေပါက္တဲ့ ဟာေတြရွိတယ္။ တိုက္ခန္းေတြမွာ က်ည္ထိထားတဲ့ ဟာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ က်ည္အစစ္နဲ ့ပစ္သြားတဲ့ဟာေတြ။”</p> <p>အခုလို သမိုင္းနဲ႔ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆုံၾကား ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြကို ဒီကေန႔မွာ အၿပီးသတ္ရွင္းလင္းဖို႔ စစ္တပ္က စပီကာေတြနဲ႔ လာေရာက္သတိေပး ေျပာဆိုတာေတြရွိတယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။<br /> “အခုအေျခအေနကေတာ့ ဒီညအတြက္ကေတာ့ ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီေလာက္အထိေပါ့။ ေနာက္ဆံုး ဘုရင့္ေနာင္ကေန ေနာက္ဆံုးပစ္ခတ္ျပီးသြားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ အခုလက္ရွိမွာ ျငိမ္တယ္။ သူတုိ ့က စပီကာနဲ ့လာေအာ္တယ္။ မနက္ျဖန္ ၁၈ ရက္ေန ့ကို က်ေနာ္တို ့စခန္းကို အျပီးရွင္းရင္ ရွင္းေပါ့ေနာ္။ မရွင္းရင္ေတာ့ ပစ္မယ္။ မနက္ျဖန္ အဲဒီ သပိတ္စခန္းကို အျပီးဖယ္ေပးေပါ့။ မဖယ္ေပးလို ့ရွိရင္ေတာ့ မနက္ျဖန္က်ရင္ေတာ့ သူတို ့အတင္း ၀င္ေရာက္ျပီးေတာ့ အတင္းပစ္ခတ္ျပီးေတာ့ ရွင္းလင္းပါမယ္ဆိုျပီးေတာ့ စပီကာနဲ ့လာေအာ္သြားတယ္။”</p> <p>စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆုံးေရး ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပသူေတြကိုစစ္တပ္က အင္အားသုံးၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းေနေပမယ့္ ဆႏၵျပပြဲေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွာ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္တာ ရက္ေပါင္း ၄၅ ရက္ၾကာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ ပစ္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသူေတြလည္း ရာနဲ႔ခ်ီရွိလာေနတာပါ။<br /> လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္းက သပိတ္ေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတြတုန္းက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ ပစ္ခတ္တာေတြလုပ္ခဲ့ၿပီး မေန႔တုန္းကေတာ့ ဆႏၵျပသပိတ္ေတြ အခုလက်ရှိမှာ ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ် အပါအဝင် မြို့နယ် ၆ ခုကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာထားပါတယ်။
ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အဓိကကျတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းက မြို့နယ်တချို့ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာ၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ ကျင့်သုံးတာတွေကြောင့် နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းမှုတွေနဲ့အတူ စားဝတ်နေရေး လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့ အခြေအနေကို ဦးတည်လာကြောင်း ပညာရှင်တွေက သတိပေးပြောကြားနေကြပါတယ်ရှင်။

ရပ်ကွက်လိုက် အတားအဆီးတွေ ဖယ်ရှားပေးဖို့ စစ်တပ်က သတိပေးပြောကြား

(Unicode)
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လှိုင်သာယာနဲ့ အနီးတဝိုက်မြို့နယ်တွေမှာ စစ်အာဏာသိမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေရှိနေသေးသလို ရပ်ကွက်အလိုက် အတားအဆီးတွေ ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့် ဒီလို အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးဖို့ စစ်တပ်က အခုလို လိုက်လံသတိပေးနေပါတယ်။</p> <p>“အခုလို လာရောက်ဖယ်ရှားပေးခြင်းသည် နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ကွက်အလိုက်၊ လမ်းအလိုက်၊ အခြားရပ်ကွက်ကလူများ၊ လာရောက်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးဖို့လိုပါ့မယ်။ နောက်တခေါက်ဒါမျိူး ရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းများ၊ အများပြည်သူပိုင်လမ်းများကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပိတ်ဆို့ထားတာတွေ့ရင် တရပ်ကွက်လုံး မြေလှန်ပြီးတော့ သေနက်နဲ့ပစ်ပါမယ်။ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် တရပ်ကွက်လုံး ပစ်ပါမယ်”</p> <p>ဒါကတော့ မနေ့တုန်းက မြောက်ဥက္ကလာ မေဓာဝီရပ်ကွက်မှာ အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ စစ်တပ်က လာရောက် သတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။<br /> ရန်ကုန်မြို့နဲ့ တခြားမြို့တွေမှာ စစ်အာဏာသိမ်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေသလို စစ်တပ်ဘက်ကလည်း ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အင်အားသုံး ဖြိုခွဲနှိမ်နှင်းနေပါတယ်။ လှိုင်သာယာ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ တောင်ဒဂုံ၊ သမိုင်း စတဲ့ မြို့နယ်တွေအပါအဝင် ရန်ကုန်မြို့နေရာအတော်များများမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေကြသလို စစ်တပ်က အင်အားသုံးဖြိုခွင်းနေတာကြောင့် ရပ်ကွက်တချို့မှာ အတားအဆီးတွေပြုလုပ်ထားကြပါတယ်။ မနေ့တုန်းကတော့ သမိုင်းလမ်းဆုံနဲ့ဘုရင့်နောင် နှစ်ထပ်ကုန်းထိပ်မှာ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေ အတားအဆီးတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ရဲက လာရောက်ရှင်းလင်းတာတွေရှိတယ်လို့လည်း ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။</p> <p>“မနေ့ညနေ ၆ နာရီကျော်လောက်ကတော့ သမိုင်း (၂) ရပ်ကွက်ကို လမ်းမီးတွေ ပိတ်ပြီးတော့မှ ဒီကောင်တွေက ခြေကျင်တက်လာတယ်။ ကားတွေက နောက်ကပါတယ်။ ကားတွေက နောက်ကမီးပိတ်ပြီး တက်လာတယ်။ တက်လာပြီးတော့ ကျနော်တို့သမိုင်း ဂုန်းတံတားပေါ်က ဒီကောင်တွေက ဓာတ်မီးထိုးပြီးတက်လာပြီးတော့ အသံဗုံးတွေ ဖောက်သွားတယ်။ ကျည်အစစ်နဲ့တော့ မပစ်သွားဘူး။ အသံဗုံးတွေ ဖောက်သွားတယ်။ ဒီက မြေပြင်အခြေအနေကို လာလေ့လာသွားတယ်။ ဒီဘက်က အကုန်လုံးက Defense က ခံပြီးတော့ အော်နေတော့ ဒီကောင်တွေက ပြန်ဆင်းသွားတယ်။ ပြန်ဆင်းသွားပြီးတော့ နောက်သိပ်မကြာဘူး နာရီဝက်လောက်နေတော့ ဘုရင့်နောင်ဘက်ကနေ နောက်စစ်ကားတစီးတက်လာပြီးတော့ ဘုရင့်နောက်ဘက်ကနေပြီးတော့မှ ကျည်အစစ်နဲ့လည်း ပစ်တယ်။ အသံဗုံးတွေလည်း ခွဲတယ်။ ဘုရင့်နောင် Defense ကို လာပြီးတော့မှ ခွဲတယ်။”</p> <p><br /> ဒီလို အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ပြောရာမှာ အသံဗုံးနဲ့ ခြောက်လှန့်တာရှိသလို စစ်ကားတွေပေါ်ကနေ ရာဘာကျည်၊ ကျည်အစစ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တာလည်း ရှိတယ်လို့ အမည်မထုတ်ဖော်လိုသူ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။<br /> “မနေ့ကလည်း အဲဒီအချိန်လောက်ပဲ ညနေ (၆)ရီလောက်မှာ ဘုရင့်နောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ ညဘက်ကို အရှေ့ကနေပြီးတော့ တက်လာတယ်။ တက်လာပြီးတော့ အဲလိုပဲ သူတို့အသံဗုံးဖောက်တယ်။ ဂုန်းပေါ်ကိုလာကြည့်တယ်။ ဂုန်းပေါ်ကနေ အခြေအနေ မဟန်တော့ သူတို့ပြန်ပြီးတော့ ဆင်းတယ်။ မနေ့က သူတို့ဘုရင့်နောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ သူတို့ကားတန်းဆင်းပြီးတော့ သူတို့အသံဗုံးတွေနဲ့ကျည်အစစ်တွေနဲ့ပစ်တယ်။ ကျည်အစစ်တွေနဲ့ပစ်တာ မနေ့ကတော့ ပစ်ချက်များတယ်။ ကျနော်တို့ရပ်ကွက်တွေထဲပါ ထိတယ်။ ဘုရင့်နောင်ဘက်က တိုက်ခန်းတွေ၊ မှန်တွေ ပေါက်တဲ့ ဟာတွေရှိတယ်။ တိုက်ခန်းတွေမှာ ကျည်ထိထားတဲ့ ဟာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ကျည်အစစ်နဲ့ပစ်သွားတဲ့ဟာတွေ။”</p> <p>အခုလို သမိုင်းနဲ့ ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံကြား ပိတ်ဆို့ထားတာတွေကို ဒီကနေ့မှာ အပြီးသတ်ရှင်းလင်းဖို့ စစ်တပ်က စပီကာတွေနဲ့ လာရောက်သတိပေး ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။<br /> “အခုအခြေအနေကတော့ ဒီညအတွက်ကတော့ ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီလောက်အထိပေါ့။ နောက်ဆုံး ဘုရင့်နောင်ကနေ နောက်ဆုံးပစ်ခတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ အခုလက်ရှိမှာ ငြိမ်တယ်။ သူတို့က စပီကာနဲ့လာအော်တယ်။ မနက်ဖြန် ၁၈ ရက်နေ့ကို ကျနော်တို့စခန်းကို အပြီးရှင်းရင် ရှင်းပေါ့နော်။ မရှင်းရင်တော့ ပစ်မယ်။ မနက်ဖြန် အဲဒီ သပိတ်စခန်းကို အပြီးဖယ်ပေးပေါ့။ မဖယ်ပေးလို့ရှိရင်တော့ မနက်ဖြန်ကျရင်တော့ သူတို့အတင်း ဝင်ရောက်ပြီးတော့ အတင်းပစ်ခတ်ပြီးတော့ ရှင်းလင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ စပီကာနဲ့လာအော်သွားတယ်။”</p> <p>စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးရေး ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်က အင်အားသုံးဖြိုခွဲနှိမ်နှင်းနေပေမယ့် ဆန္ဒပြပွဲတွေကတော့ နိုင်ငံအနှံ့မှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်သားအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တာ ရက်ပေါင်း ၄၅ ရက်ကြာခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလအတွင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲ ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူတွေလည်း ရာနဲ့ချီရှိလာနေတာပါ။<br /> လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်းက သပိတ်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေတုန်းက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲ ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီး မနေ့တုန်းကတော့ ဆန္ဒပြသပိတ်တွေ မရှိတော့ပေမယ့် ပြည်သူတွေ ကာရံထားတဲ့ လုံခြုံရေးအကာအရံတွေကို လမ်းတလျှောက် စစ်တပ်က ရှင်းလင်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။</p> <p>အခုလက်ရှိမှာ ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ် အပါအဝင် မြို့နယ် ၆ ခုကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာထားပါတယ်။<br /> ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အဓိကကျတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းက မြို့နယ်တချို့ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာ၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ ကျင့်သုံးတာတွေကြောင့် နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းမှုတွေနဲ့အတူ စားဝတ်နေရေး လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့ အခြေအနေကို ဦးတည်လာကြောင်း ပညာရှင်တွေက သတိပေးပြောကြားနေကြပါတယ်ရှင်။</p>