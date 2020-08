လူမႈအက်ိဳးေဆာင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Pennsylvania ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ မခိုင္ေငြႏွင္းေဇာ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္အျပင္၊ Pennsylvania ျပည္နယ္ အထက္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေတြက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို အက်ိဳးျပဳေနသူအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ေတြ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ Kinder Creations ဆိုတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္သူ မခိုင္ေငြႏွင္းေဇာ္ ဘယ္လို အက်ိဳးျပဳအလုပ္ေတြ လုပ္တာေၾကာင့္ အခုလို အသိအမွတ္ျပဳခံရတာပါလဲ။ မစုျမတ္မြန္က Skype ကေန ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Pennsylvania ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ မခိုင်ငွေနှင်းဇော်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အထက်လွှတ်တော်အပြင်၊ Pennsylvania ပြည်နယ် အထက်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်တွေက လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို အကျိုးပြုနေသူအဖြစ် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်တွေ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ Kinder Creations ဆိုတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်သူ မခိုင်ငွေနှင်းဇော် ဘယ်လို အကျိုးပြုအလုပ်တွေ လုပ်တာကြောင့် အခုလို အသိအမှတ်ပြုခံရတာပါလဲ။ မစုမြတ်မွန်က Skype ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါရှင့် မခိုင်ငွေနှင်းဇော် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်။ အရင်ဆုံး သောတရှင်တွေကို မခိုင်ငွေနှင်းဇော်ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Pennsylvania ပြည်နယ်မှာ နေပါတယ်။ မကြာသေးခင်တုန်းကမှ အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်နဲ့ Pennsylvania ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနေပါ အများပြည်သူအကျိုးပြုတဲ့ အသိအမှတ်ပြုဆုတွေကို ရယူထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထက်လွှတ်တော်ကနေ အထူးအသိအမှတ်ပြုဆုတံဆိပ်ကိုပါ ဆုချီးမြှင့်ခံထားရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆက်လက်မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ မခိုင်ငွေနှင်းဇော်က သဘာဝနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ Skincare ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ ရောင်းနေတဲ့ အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီလုပ်ငန်းကလဲ အများအကျိုးပြုလုပ်တာတွေကိုလည်း နောက်ပိုင်းမှာ ပြောကြတာပေါ့။ အခုအရင်ဆုံးကတော့ စောစောကပြောသလို အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကနေ မခိုင်ငွေနှင်းဇော်ကို အများအကျိုးပြုတဲ့ဆုတွေ ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးပါရစေ။ ရရှိတဲ့ ဆုလက်မှတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါ။

ဖြေ ။ ။ မင်္ဂလာပါ။ ဘာကြောင့်ရသလဲဆိုတာကို ခိုင်လည်း အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ မသိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခိုင်က ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တာ - ပြောရမယ်ဆိုရင် အရမ်းကြီးရှယ်လုပ်တာတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခိုင် ပရဟိတလုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ ကိုယ်အချိန်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ လုပ်ဖြစ်တာပေါ့။ ကိုယ်လုပ်ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့လူတွေလည်း ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဒီဆုက သက်သေပြလိုက်တာပေါ့။ ကိုယ်က ဒီဆုရချင်လို့ လုပ်ခဲ့တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ အသိအမှတ်ပြုခံချင်လို့ လုပ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့၊ ကိုယ် volunteer သွားလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ အန်တီတွေ၊ ဦးလေးတွေ ဒီလူတွေကနေ nominate လုပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဆုတွေက nominate လုပ်မှ သူတို့က တခါထပ်ပြီးတော့ ရွေးချယ်တာပေါ့။ ဒီမှာရှိတဲ့ နေထိုင်နေကြတဲ့ နိုင်ငံသားတွေထဲကမှတဆင့် သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှ ဆုပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခိုင်ကိုယ်တိုင်လည်း အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ဘာကြောင့်ရသလဲဆိုတာတော့ သေချာမပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ခိုင်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို သဘောကျလို့ ပေးတယ်လို့ပဲ ခိုင်ထင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ စောစောကပြောသလိုပေါ့ မခိုင်ငွေနှင်းဇော်က ပရဟိတ အလုပ်တွေတော့ လုပ်နေတယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာကို နည်းနည်းလေး ပြောပြပါလား။

ဖြေ ။ ။ ခိုင် ဒီကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလကစပြီး ပြောင်းလာပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စပြောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ရောက်ရောက်ချင်းကတည်းက ခိုင်တို့နေတဲ့ မြို့ကလေး၊ အခုရောက်နေတဲ့ မြို့ကလေးကတော့ Emmaus မြို့မှာ မနေခင်၊ Allan Town ဆိုတဲ့ မြို့ကလေးမှာ နေပါတယ်။ အဲဒီကို စရောက်ကတည်းက ခိုင်က Boys and Girls Club အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာ Volunteer သွားလုပ်တယ်။ Volunteer လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဝင်ငွေလည်း မရှိသေးတဲ့အခါမှာ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ လုပ်အားပေးပါတယ်။ အချိန်ရရင် ရသလို ဟင်းသွားချက်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့မီးဖိုးချောင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးတယ်။ နောက် New York မှာ (၆) လလောက် သွားနေရတုန်းကလဲ New York မှာ ရောက်ခါစ နိုင်ငံခြားသားမိခင်တွေ၊ အထူးသဖြင့် အာရှနိုင်ငံသားမိခင်တွေကို ဘာသာပြန်ပေးတာမျိုး၊ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ တရားရုံးတွေမှာ တရားသွားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူတွေအတွက် ဖုန်းနဲ့ တရားရုံးကဆက်ပြီး ဘာသာပြန်ခိုင်းတဲ့အခါ ဘာသာပြန်ပေးတာမျိုး၊ ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တာလေးတွေက စပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ပုံမှန် တနင်္လာနေ့တိုင်း Meals on Wheels ရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့၊ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ အိမ်တွေကို ဟင်းတွေသွားပို့ပေးရတဲ့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပုံမှန်တာဝန်ယူ ကားမောင်းပြီးတော့ ဟင်းတွေလိုက်ပို့တယ်။ နောက် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း အိမ်မဲ့ယာမဲ့ မိသားစုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမိသားစုတွေကို စုပြီးတော့ သူတို့နဲ့အတူတူ တရားထိုင်တာ၊ တရားမှတ်တဲ့ပုံစံမျိုး - တရားရဲ့လို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ - သူတို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာကို သင်တာမဟုတ်ဘူး။ အဓိကတော့ စိတ်အေးချမ်းမှုကို ရှာဖွေတဲ့ meditation မျိုးတွေကို သင်ပေးပါတယ်။

မေး ။ ။ နောက်တခုကလဲ Pennsylvania ပြည်နယ် Bethlehem မြို့မှာရှိတဲ့ YWCA အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် Mission Award ကိုလည်း မခိုင်ငွေနှင်းဇော် ရထားတယ်ဆိုတော့၊ အဲဒီဆုကို ကြားသိရလို့ အခုလို အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်နဲ့ ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်တို့က အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ ထင်ပါသလားရှင့်။

ဖြေ ။ ။ အဲဒီဆုအတွက် အဓိကအသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ ခိုင် သိရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ YWCA အဖွဲ့ကြီးက အင်မတန်သြဇာကြီးမားပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း အမ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ အဲဒီတော့ YWCA က ပေးတဲ့ဆုတွေ အကုန်လုံးဟာ သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်း ရှိတာပေါ့။ Volunteer ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လို အနေအထားမှာ ရှိတဲ့လူတွေအတွက် Volunteer လုပ်ပေးနေတာလဲ။ ဘယ်လို အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ သွားပြီးတေ့ အချိန်ဘယ်လောက်နဲ့ Volunteer လုပ်ပေးနေတာလဲ ဆိုပြီးတော့ သူတို့ သတ်မှတ်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးက YWCA က ပေးတာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရပ်ရွာထဲမှာရှိတဲ့ အခြားအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေရဲ့ ဘဝတက်လှမ်းအတွက် ကိုယ်က တဘက်တလမ်းကနေပြီးတော့ တကယ့်ကို ထိရောက်တဲ့ ကူညီဖေးမမှုမျိုးတွေ လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေကို သူတို့က ဦးစားပေးပြီးတော့ ရွေးပေးတယ်လို့ ခိုင် သိရပါတယ်။ YWCA မှာ ခိုင်က အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်ပါဘူး။ YWCA အဖွဲ့ကြီးက ဒီလိုမျိုး အသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာကို ဆုရတော့မှပဲ သိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်က ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ အရမ်းကိုအလေးထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးကအစ အသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေက ဘာသာမတူတဲ့ လူတွေအတွက်လဲ အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တခုလို့ ခိုင်ကတော့ ခံယူထားပါတယ်။

မေး ။ ။ နောက်တခုက ဒီလိုမျိုး အများအတွက် လုပ်တယ်ဆိုတာက တော်ရုံတန်ရုံလူ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ လူတွေက တချို့ဆိုရင် စိတ်ထဲမှာ ရှိပေမယ့် တကယ်တမ်း လက်တွေ့လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့ အားစိုက်ထုတ်မှုတွေလိုတယ်။ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ အဲဒါမျိုးတွေကို မခိုင်ငွေနှင်းဇော်က ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်တာက ဘယ်လိုမျိုး တွန်းအားတွေကြောင့် လုပ်နိုင်၊ လုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါလဲ။

ဖြေ ။ ။ Volunteer လုပ်တာကတော့ အဓိကတော့ ခိုင် လုပ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလို့ပေါ့။ အချိန်တွေ ရှိတာမရှိတာဆိုတာထက် ခိုင်အတွက်က သားလေးနဲ့ ခိုင်နဲ့ ကိုယ်အချိန်ရတဲ့အခါတိုင်းသွားတဲ့ လုပ်တဲ့ Activities တွေ ရှိတယ်။ ဥပမာ Hiking သွားတာမျိုး။ သူ သူငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာသွားပြီး Play Date လုပ်တာမျိုး။ ဒါတွေအပြင် ခိုင်ကိုယ်တိုင်က ဒီလို Volunteer လုပ်ရတာကို သဘောကျတယ်၊ ဝါသနာပါတယ်။ သားကိုလည်း သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ သူ့ရဲ့ Cousins တွေ၊ ဦးလေးတွေ၊ အဒေါ်တွေက မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီမှာ တခြားမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူ ကိုယ်က သိစရာမလိုဘူး၊ ဘာသာစကားချင်း တူစရာမလိုဘူး၊ သားအရောင်ချင်း တူစရာမလိုဘူး၊ အားလုံးနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်လို့ရတယ်၊ အားလုံးနဲ့အတူတူ ကစားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးတွေ ပေးချင်တော့ အဲဒီလိုကနေ Volunteer ပိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Volunteer ကြိးဆိုတဲ့ အသိကြီးနဲ့ လုပ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သဘောကျလို့ လုပ်ဖြစ်တာကနေ ဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။

မေး ။ ။ တဆက်တည်းမှာ မခိုင် လုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့လည်း ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးပါရစေ။ ဆိုတော့ မခိုင်က အစပိုင်းမှာ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သလိုပဲ၊ သဘာဝနဲ့လုပ်တဲ့ Skincare တွေ အဲဒါတွေကို ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ ရောင်းချနေတဲ့ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ဒီလုပ်ငန်းကလည်း အကူအညီ လိုနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အများကြီးပံ့ပိုးတယ်။ နောက် ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးတွေကိုလည်း လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိထားပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကိုလည်း နည်းနည်းပြောပြပေးပါရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ခိုင် ဒီလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၆ နွေရာသီတုန်းက စပြီးတော့ လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။ စစချင်းကတော့ ခိုင်တို့အိမ်မှာ လာပြီးတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ မိသားစုကို အကူအညီပေးချင်တာနဲ့ စတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒီပညာကို လေ့လာသင်ယူဖို့တွေ၊ စိတ်ကအလိုလိုပြောင်းလာပါတယ်။ နောက် ဘာကိုစဉ်းစားမိသလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခိုင်က အဖွားတွေနဲ့ ကြီးလာခဲ့တဲ့အခါမှာ အဖွားတွေရဲ့ ဆံပင်တွေ၊ အသားအရည်တွေက အရမ်းကို ကျန်းမာတယ်။ ခိုင့်အဖွားတယောက်ဆိုရင် အသက်တစ်ရာကျော်မှ ဆုံးသွားတယ်။ နောက်အဖွားတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုးဆယ်ကျော်။ နောက် အဖွားဆိုလည်း အသက်ရှည်တယ်။ နောက်ပြီး ကျန်းမာတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ရဲ့ နေ့တဓုဝ သုံးစွဲနေတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေက အရမ်းကို ရိုးစင်းတယ်။ စားသောက်တာတွေကလည်း အရမ်းကိုရိုးစင်းတယ်။ အဲဒီဟာတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်မွေးတုန်းက ကိုယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်သုံးခဲ့တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတွေကို ဒီနိုင်ငံမှာလဲ Recipe အနေနဲ့ ပြောင်းပြီးတော့ ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တကယ့်ကို All Natural ပစ္စည်းလေးတွေ လုပ်နိုင်မယ်။ အဲဒီဟာနှစ်ခုကို ပေါင်းလိုက်ပြီး - သူများကို ကူညီချင်တဲ့ဟာနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကို Sustainable ဖြစ်တဲ့ တကယ့်ကို ရေရှည်သုံးစွဲလို့ရမယ့် အရေပြားလည်း ပျော်မယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမယ့် ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာဖြစ်တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီနိုင်ငံမှာ လူကုန်ကူးခံရပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းကို ဝင်ဆန့်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အထူးသဖြင့် မိခင်ငယ်လေးတွေ၊ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကို ခိုင်က Training ပေးတယ်။ နောက်တခုက အတတ်နိုင်ဆုံး အလုပ်ခန့်နိုင်တယ်ဆိုရင်လဲ အလုပ်ပေးတယ်။ အလုပ်ဆိုတာထက် သူတို့ကို သင်တန်းပေးတယ်။ နောက် ကိုယ်နဲ့အတူတူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အခုကတော့ ကျောင်းသူလေးတွေပါ ခန့်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ မိခင်တွေကြီးပဲ။ တဆိုင်လုံး၊ ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံး ထုတ်သမျှ လုပ်နေသူတွေက မိခင်တွေကြီးပဲ။ မိခင်တွေမှာမှ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ Domestic violence အမျိုးသမီးတွေ။ သူတို့မှာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရပြီးမှ ပြိုမလဲသွားဘဲနဲ့ သူတို့ဘဝကိုသူတို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်တည်ဆောက်နေတဲ့၊ အရမ်းကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့ မိခင်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်။ အဲဒီတော့ Missions နှစ်ခုကို ပေါင်းလိုက်တာပေါ့။ Organic လည်း ဖြစ်ရမယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွှတ်ရမယ်။ တဘက်မှာလဲ ကိုယ်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကနေတဆင့် မိခင်တွေ ဒီလိုမျိုး အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ကို ခံရပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ နလန်ထူနိုင်တဲ့ မိခင်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတယ် - သူတို့ရဲ့ခွန်အားတွေကို ရတာပေါ့။ အဲဒီနှစ်ခုကို ပေါင်းထားတဲ့သဘောပေါ့။ ခိုင့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းက။

မေး ။ ။ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်တဲ့အခါမှာ တခါတလေမှာ ကိုယ်က စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း၊ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက် အခက်အခဲ ကြုံတာမျိုးတွေရှိတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအခါမျိုးတွေ ရှိခဲ့ရင် ဘယ်လိုမျိုး ကျော်လွှာပါလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ အခက်အခဲကတော့ ပထမဦးဆုံးနှစ်ကတော့ Challenges တွေကြီးပါပဲ။ ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ် ပြောရမယ်ဆိုရင် (၃) နှစ်ကျော်လာတော့မှ နည်းနည်းလေး နေသာကျ Stable ဖြစ်လာတာပေါ့။ ခိုင့်ပစ္စည်းတွေက Lab Test လုပ်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေကို တကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ဖြူးနိုင်လောက်တဲ့ Packaging ဘာညာစဉ်းစားဖို့ အချိန်မရလိုက်ဘူး။ ကိုယ်က ပစ္စည်းလေးတွေ စထုတ်တယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုခံရတယ်။ ..ချက်ချင်းရလာတယ်။ အမ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီနိုင်ငံမှာ Organic ဆပ်ပြာထုတ်တဲ့လူတွေ သိန်းနဲ့သန်းနဲ့ချီပြီး ရှိတယ်။ ဒီအထဲမှာမှ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့် Brand နဲ့ ကိုယ် ထုတ်ပြီးတော့ ပေါက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ကြီး ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် အခြေလေးတခု ခိုင်လာခဲ့တာပေါ့။ အခြေခိုင်လာခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့်လဲ Challenges တွေကတော့ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ။ ထုတ်ပိုးတဲ့နေရာမှာ။ နောက် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ အထူးသဖြင့် ခိုင်က ဒီလို Background ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ တခါတလေကြတော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဦးစားပေးရတဲ့နေ့တွေ ရှိတာပေါ့။ အဲဒီတော့ အလုပ်မှာ ဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်တော့တဲ့နေ့တွေလည်း အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ ဘာကိုပဲ ပြန်ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ နှလုံးသွင်းရသလဲဆိုတော့ ငါ လုပ်နိုင်တာ ဒါပဲရှိတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးတော့လဲ ငါ သူတို့ကို မပြောင်းလဲနိုင်ဘူး။ ဒီလိုပဲ ငါ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား ငါ ကြိုးစားသမျှ အရာမထင်သေးတဲ့ နေ့တွေဆိုတာလဲ ရှိမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီဥစ္စာတွေကို ငါ ပြောင်းလဲလို့ မရတဲ့ဥစ္စာတွေကို တအားကြီးတွေးပြီးတော့ စိတ်ဆင်းရဲနေမယ်ဆိုရင် ငါ့ရဲ့ ကျန်သေးတဲ့ တစ်နေ့တာအချိန်တွေလဲ ပုပ်သိုးသွားမယ်၊ သားနဲ့နေရမယ့် အချိန်တွေလည်း ဒီအလုပ်ကို စဉ်းစားပြီး၊ စိတ်ပူနေတာတွေကြောင့်မို့ ပျော်ချင်သလောက်လဲ ပျော်လို့မရဘူး၊ လုပ်ချင်တာတွေလည်း လုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ ပြန်တွေးပါတယ်။

မေး ။ ။ အခုနောက်ဆုံး မေးချင်တာက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အခုအခြေအနေက ကိုဗစ်ကြောင့် လူတွေအများကြီးလည်း သိန်းနဲ့သန်းနဲ့ချီပြီးတော့ ဝင်ငွေတွေ ထိခိုက်နေတယ်။ နောက်တခါ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်မှုတွေ သိသိသာသာ အခုမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ လူတွေက တယောက်နဲ့တယောက် သူကဖြူတယ်၊ ကိုယ်ကမည်းတယ် အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေကို ခွဲခြားမနေဘဲနဲ့ တယောက်နဲ့တယောက် ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ မခိုင်တို့လိုမျိုး လိုအပ်နေတာကို ကူညီပေးမယ့်လူတွေ ဘယ်လောက်အထိ လိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ အပြည့်အဝ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်ပါ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က။ အခုဆိုရင် ခိုင်လည်း ဒီမှာ အာရှလူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဒီမှာဖွင့်ထားတာ ခိုင်ရယ်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ တရုတ်စားသောက်ဆိုင် ခိုင်တို့ နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ တခါတလေကျတော့ မျက်စောင်းထိုး ခံရတာပဲ။ သူတို့တွေက ဒီမှာလာပြီးတော့ ဒီမှာရှိတဲ့ အများစုရဲ့ လူဖြူအများစုရဲ့ အလုပ်တွေကို ယူနေတယ်လို့ မြင်တဲ့လူတွေ ရှိတယ်။ ဒီပြောသမျှ မကောင်းမြင်သမျှကို လိုက်ပြီးတော့ တုံ့ပြန်နေမယ့်အစား ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် နေဖို့ အဲဒီစိတ်ကလေးနဲ့သာ ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူများကလည်း ကိုယ့်ကိုယ် တော်ရုံတန်ရုံ လာပြီးတော့ ဘလိုင်းကြီး မစော်ကားရဲဘူး။ ကိုယ့်စည်းလေးနဲ့ကိုယ် နေတယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်တာပဲ လုပ်တယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဟာကိုလည်း တခါတည်း အသိပေးပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးတာ့လဲ ကိုယ့်ကိုယ် လာပြီးတော့ မတောင်းဆိုဖို့ ပြတ်ပြတ်သားသား တခါတည်း ပြောထားတာပေါ့။ အဲဒီလိုလေး နေပေးရင်းနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်ပြီးတော့ တခုခု အကျိုးပြုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပဲလို့ ခိုင့်အဖေနဲ့အမေကလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ သူတို့က နေ့တိုင်းကျင့်ကြံနေတော့ ခိုင်လည်း သူတို့ဆီက အများကြီး သင်ခန်းစာ ရပါတယ်။ အဖေနဲ့အမေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

မစုမြတ်မွန် ။ ။ မခိုင်ဝေနှင်းဇော် အခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် အမ။