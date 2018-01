ကယားျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဘာေတြလိုအပ္လဲ

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းအစီအစဥ္မွာ ေဒသထြက္ သံယဇာတေတြကို ခြဲေဝသံုးစြဲေရး၊ ျပည္နယ္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိတာနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးတာက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြပဲလို႔ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူ က ေျပာပါတယ္။ မစုျမတ္မြန္ က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ေဒၚခင္စည္သူက ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔ရဲ ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးလည္း ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ အရင္ဆံုး ေမးခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ ႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ၿပီးၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရသလဲရွင့္။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ က်မ ၂၀၁၅ ကစၿပီးေတာ့ ဝင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို အခ်ိန္ပိုင္းတခု First term ကို တက္ၿပီးေတာ့ ကယားျပည္နယ္ ျပန္ရတယ္။ လိြဳင္ေကာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမကို ျပန္ေတာ့ လူထုနဲ႔ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြ အရင္လုပ္တယ္။ လုပ္တယ္ဆိုတာက က်မတို႔ တာဝန္က ဘာလဲ။ တာဝန္ (၃) ရပ္ - လူထုကိုယ္စားျပဳတာ၊ ဥပေဒျပဳတာ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔ကို Oversee ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ တာဝန္ (၃) ရပ္ကို က်မ က နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရတယ္။ အဲဒီလို ေျပာၿပီးေတာ့ သူတို႔ကေရာ ဘာတာဝန္ရွိသလဲဆိုတာကို က်မ က ရွင္းျပရတယ္။ သူတုိ႔ ဘာလိုအပ္သလဲ ဆိုတာကို၊ က်မတို႔ကို ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္ရမလဲ - သူတုိ႔ လိုခ်င္တဲ့ အခြင့္အေရး၊ သူတုိ႔ရဲ ႔ အခက္အခဲေတြကို က်မတုိ႔ ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္ရမလဲဆိုတာကို ျပဌာန္းၿပီးသာရွိတယ္။ က်မ Print out ထုတ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ေဝလိုက္တယ္။ ေဝမွ သူတုိ႔က သူတို႔အခြင့္အေရးေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေတာင္းလုိရသလဲဆိုတဲ့ Channel ပံုစံငယ္ေလးေတြကို ျပလိုက္တယ္။ အဲဒီပံုစံနဲ႔ သူတုိ႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ခိုင္းတာ။ ခ်ဥ္းကပ္ခိုင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စၿပီးေတာ့ က်မကို ျပႆနာ တင္ျပတာက လိြဳင္ေကာ္မွာ ေလာပိတ ဧရိယာပါတယ္။ ေလာပိတဧရိယာဆုိတာ က်မတို႔ရဲ ႔ ဟိုက္ဒရိုပါဝါ (Hydro power) (3) ခု ရွိတယ္ - ဝမ္ တူး သရီး။

အဲဒီ ဧရိယာပတ္ဝန္းက်င္မွ ရိွတဲ့ ရြာက မီးမလင္းတာ။ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ ရယ္လည္းရယ္စရာ ျဖစ္တယ္။ ေလာပိတ က လွ်ပ္စစ္ေတြ ထုတ္ရဲ ႔သားနဲ႔ အဲဒီမွာ အနီးဆုံးရြာက မီးမရဘူးဆိုတာ ဒါကို Very hot issue အေနနဲ႔ က်မကို ေျပာျပတယ္။ ထို႔တူပဲ အဲဒီ ဧရိယာမွာ (၁၆) ကုတင္ဆန္႔ ေဆးရံုကို လိုခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ေရရရွိတာေတြ၊ အခက္အခဲ ရွိတာေတြေျပာေတာ့ ဒါက က်မရဲ ႔ First touch သူတုိ႔နဲ႔ ထိေတြ႔ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကို ယူလာရတယ္။ ယူလာၿပီးေတာ့မွ ေမးရတဲ့ Question ေတြ။ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းအေနနဲ႔ က်မ ေမးတယ္။ အဲဒီလို ေမးတဲ့အခါၾကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လာေျဖေတာ့ အခက္အခဲေတာ့ ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ပိုက္ဆံနည္းေတာ့ မေပးခ်င္ဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ကနည္းေတာ့ မေပးခ်င္ဘူး။ မေပးခ်င္ေတာ့ က်မတို႔က လိုအပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မနည္းကိုေျပာရတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲ ရသြားတာေပါ့။ အဲဒါ က်မရဲ ႔ First step challenge ေလးမွာ လုပ္ေပးႏုိင္တာကိုေတာ့ ျပႏုိင္ခဲ့တာေပါ့။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ေစာေစာက ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာလည္း ပါပါတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြရဲ ႔ အခက္အခဲကို သိတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး ကိုယ့္ရဲ ႔မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ နီးနီးစပ္စပ္ ထိေတြ႔မႈရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရလဲရွင့္။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ က်မတို႔က ျပည္ေထာင္စု level ဆိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာပဲ ေနရတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ က်မတို႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ ေနလို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ က်မတုိ႔က ပိတ္တဲ့အခ်ိန္ျပန္။ ပိတ္တယ္ဆိုတာက လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း (၁) ခု။ သက္တမ္းဆိုတာက one sector တခုၿပီးမွ ျပန္ရတာ ရွိသလို။ စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရင္လည္း ျပန္တတ္ပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔ ည (၆) နာရီကားနဲ႔ျပန္တယ္။ မနက္ (၂) နာရီ (၃) နာရီေရာက္တယ္။ မနက္အိပ္ရာထလိုက္ရင္ ဝင္လာမစဲတဖြဲဖြဲေတြက အိမ္မွာ ျပည့္ေနတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေလးေတြ ရွိတယ္။ သူတုိ႔ရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လာပါ။ ပိုၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ေနရာကို က်မက timetable မခ်ဘဲနဲ႔ emergency needs ေတြကိုေတာ့ အရင္ထိေတြ႔လိုက္တယ္။ ဒီရြာမွာ တခ်ဳိ ႔ဆိုရင္ က်မတို႔ကို မဲမေပးခဲ့တဲ့ လီဆူး ေခၚမွာေပါ့ သူတို႔ေတြက မွတ္ပံုတင္မရဘူး။ က်မတို႔ကို မဲမေပးေပမယ့္ က်မရဲ ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမထဲမွာရွိတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကိုလည္း အေရးတယူ လုပ္ေပးတာေတြလည္း ေလးငါးေခါက္ အဲဒီနယ္ေျမကို သြားခဲ့တယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခက္ခဲခဲ သြားရတယ္။ သြားရင္ ကားက အျမင့္မွရတယ္။ အျမင့္ကို လမ္းတပိုင္းထားၿပီး သြားရတဲ့ေနရာကို က်မ အရင္ဆံုးသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ ရွိပါတယ္။ ရြာအလိုက္ကို။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔တဲ့အခါမွာ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အလိုအပ္ဆံုး အခက္အခဲေတြက ဘာေတြလို႔ သိရွိခဲ့ရလဲရွင့္။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ အဓိကေတာ့ လမ္းလည္းပါတယ္။ က်မကိုယ္တိုင္ သြားရတာ ခက္တယ္။ ဆိုေတာ့ လမ္းပါတယ္။ ေနာက္ နည္းနည္းေလး ႀကီးလာတဲ့ ျပႆနာေတြက ေျမယာသိမ္းတာ။ တံတားပါတယ္။ ဒါေတြက Convenience မျဖစ္တာေတြ။ အဲဒါေလး (၃) ခုကေတာ့ ႀကီးမားတာေပါ့။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နယ္ေျမလို႔ ေျပာရခက္ေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ KNPP တို႔ဘာတုိ႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးတဲ့ ကိစၥေတြက အခုထက္ထိ ဆက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ညိွႏိႈင္းေနတုန္း အေျခအေနဆိုေတာ့ ဒီေဒသမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက အင္မတန္ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ နားလည္ပါတယ္။ အဲဒီေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လိုေကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး ႀကိဳးစားႏိုင္လဲ။ စြမ္းေဆာင္ရႏိုင္လဲ။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ တျခားတုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ထက္ေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္လို႔ ေခၚလို႔ရတယ္။ အပစ္အခတ္ေတာ့ မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္လဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ေသးေသးကေန ႀကီးႀကီးဆိုရင္ ေသးတဲ့ဟာဆို ဗဟိုျပဳ လူထုဗဟိုျပဳတဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာ Site selection ေတြကို က်မတို႔က ျပည္သူေတြကို ေရြးခိုင္းတာ။ သူတုိ႔ကို ေကာ္မတီဖြဲ႔ခိုင္းတယ္။ သူတုိ႔ေတြကို ေရြးခိုင္းတယ္။ အဲဒီမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ KNPP ဧရီယာ ျဖစ္တဲ့အခါၾကေတာ့ သူတို႔က ေရြးခ်ယ္ေပမယ့္လုိ႔ KNPP က သေဘာမတူဘူးဆိုတာမ်ဳိးေတြလည္း Feedback ၾကားရတာေပါ့။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ဘယ္လိုမ်ဳိးကိစၥမ်ဳိးေတြလို႔ ေျပာလုိ႔ရမလဲ။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ ဥပမာ လမ္းလုပ္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ က်မတို႔က သိပ္ amount လည္း မႀကီးပါဘူး။ လမ္းအႀကီးႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အရင္တုန္းက သိပ္ခက္ခဲတဲ့ - - သြားမယ္ဆိုရင္ က်မကိုယ္တိုင္ စည္းရံုးေရးဆင္းတုန္းက သြားရတာက သံေတာင္ၿမိဳ ႔နယ္ - ကရင္ျပည္နယ္။ သံေတာင္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္ကို ျဖတ္ၿပီးမွ တဝိုက္ႀကီးမွ ျပန္ဝင္ႏိုင္တယ္။ ဒါက လမ္းသိပ္ခက္ခဲတဲ့ ပံုစံေပ့ါ။ အဲဒီလို လမ္းႀကီးလမ္းေသးေတြ နည္းနည္းခက္ခဲတယ္။ လမ္းအေသးေလးေတြ လိုအပ္ခ်က္ကို လူထုက ေရြးပိုင္ခြင့္ေပးတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ Decision maker အေနနဲ႔ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ သူတုိ႔မွာ နည္းနည္းအေနွာက္အယွက္ ရွိတယ္။ လုပ္လုိ႔မရတာေတြ ရွိတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ အေႏွာင့္အယွက္ဆိုတာ …

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ KNPP က လုပ္ခြင့္ သေဘာမတူဘူး။ သေဘာတူတယ္ .. ဒီပိုက္ဆံ ငါတို႔လက္ထဲအပ္ .. ငါတို႔ လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ CTT Project အေနနဲ႔ Out of procedure ျဖစ္တဲ့အခါၾကေတာ့ နည္းနည္းလုပ္လို႔ မရတဲ့အတြက္ လူထုမွာ အခြင့္အေရးဆံုးရႈံး နာတာေပါ့။ ဒါက တခုရွိတယ္။ ေနာက္တခုက နည္းနည္းႀကီးတာေလး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ က်မတုိ႔ Border trade ႏိုင္ငံတခုနဲ႔တခု ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဆက္ဆံေရးေတြ လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ တံတား၊ လမ္းတို႔က အေရးႀကီးတယ္။ BP (၁၃) ဆိုရင္ Border points ေတြမွာ (၁၃) ကေတာ့ အခု က်မတိုိ႔ ဖြင့္ၿပီးေတာ့ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္နဲ႔ ထိုင္းနဲ႔ ညီအမႏုိင္ငံဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္။ အဲဒီမွာ ထိုက္သင့္သေလာက္ေတာ့ Tourist ပဲ ေျပာမလား။ အဲဒီလိုမ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ ဝင္ေငြေတာ့ နည္းနည္းရတယ္။ အဲဒါက နည္းနည္းေဝးတယ္။ Point (9) ကေတာ့ နီးတယ္။ တံတားလုပ္ရတာ ႀကီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းေတာ့လည္း ရတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ KNPP က တားတယ္။ လက္မွတ္မထိုးခင္ကို ဘာမွမလုပ္ပါနဲ႔အံုး။ လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ လုပ္ပါ။ သူတုိ႔ Agreement ရထားပါတယ္ဆိုေတာ့ က်မတုိ႔ တရားဝင္အစုိးရ …

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ လက္မွတ္ထိုးတယ္ဆိုတာ NCA က ေျပာတာလား။ NCA ထဲမွာ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ လုပ္ပါဆိုတာကို ေျပာတာလား။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ အဲဒါကို သူတုိ႔ Agreement ယူထားတာပါ။ Final decision မခ်ခင္၊ လက္မွတ္မထိုးခင္ ဘာမွမလုပ္ပါဘူးဆိုၿပီး Agreement ရထားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ က်မတိုိ႔ ကယားျပည္နယ္အစိုးရက ေနာက္ဆုတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ရလာတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ျပန္အပ္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးဆိုရင္ နည္းနည္းနာတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ျပည္သူေတြဘက္ကၾကည့္ရင္ေပါ့။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ ျပည္သူေတြဘက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ နာတယ္။ လူထုအေနနဲ႔ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ နစ္နာတယ္လို႔ ျမင္တယ္ရွင့္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ဆိုေတာ့ အခုေျပာပံုအရဆုိရင္ေတာ့ ကယားျပည္နယ္ထဲမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈက ဒီျပႆနာ ျဖစ္ေနတာေပါ့။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ ဒါေလးရွိသလို က်မတို႔ Natural resources လည္း ျပႆနာျဖစ္တယ္။ Natural resources က က်မတို႔မွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘာရွိလဲဆိုေတာ့ Hydropower .. အဲဒါကလည္း က်မတို႔ဆီက ထြက္ၿပီးေတာ့ မီးထုတ္တဲ့ ဧရီယာျဖစ္ရဲ ႔သားနဲ႔ေတာင္မွ မရဘူး။ ၆၀ - အခုဆိုရင္ ၇၀ ေက်ာ္လာၿပီ။ (၂) ႏွစ္အတြင္းမွာ (၇၀) ေက်ာ္လာၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္ပိုင္း (၁) ႏွစ္ (၂) ႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ -- ရမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ ေနာက္ က်မတို႔ သြားလိုက္တဲ့အားေတြကလည္း National grid နဲ႔လုပ္တာ - အဲဒါၾကေတာ့ ခြဲေဝမႈက က်မတို႔ ဆံုးျဖတ္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါလဲ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုပဲ က်မတို႔ ဦးတိုက္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လည္း ႏြယ္ေနတာေပါ့။ သံယဇာတ ေနာက္တခုက သစ္ေတာ - သစ္ေတာကလည္း က်မတို႔ဆီမွာ အရမ္းအဆင္ေျပတယ္။ အဆင္ေျပတယ္ အရမ္းေဌးခဲ့တာ။ အခုၾကည့္ရင္ Border point (13) ဆိုရင္ ကယားျပည္နယ္ဘက္ဆိုရင္ ပူလုိက္တာ။ အဲဒီေနရာမွာဆိုရင္ ေႏြရာသီဆိုရင္ မေကြး၊ ေရနံေခ်ာင္းထက္ ပူတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ သစ္ေတာေတြ မရွိေတာ့လို႔လား။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ သစ္ေတာေတြ မရွိေတာ့လို႔။ ဂတံုး ျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒါမ်ဳိးက ဆံုးရႈံးခဲ့တာ။ ေနာက္တခုၾကေတာ့ သတၱဳ ဘယ္လိုထုတ္မလဲ။ ဘယ္လို ခြဲေဝယူမလဲဆိုတာေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ။ အဲဒါကို အခုထက္ထိ မရွိေသးဘူး။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ အခုနေျပာတဲ့ ဒီျပႆနာေတြ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြ၊ သဘာဝသယံဇာတေတြကရတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို ေဒသခံေတြက ခံစားလို႔ မရဘူး။ ေနာက္တခါ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ျပႆနာေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာေကာ ဒီဟာေတြကို ေျပလည္ႏုိင္ေအာင္လို႔ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းကတဆင့္ ဘယ္လိုမ်ဳိး လုပ္လုိ႔ရမယ္လို႔ ထင္ပါလဲ။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ အဲဒါက အခုကေတာ့ က်မတို႔ EITI က ပထမ အစီရင္ခံစာ။ ေနာက္ ဒုတိယအဆင့္လည္း လုပ္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာေတာ့ သယံဇာတဆိုတာ အကုန္ပါတယ္။ က်မတို႔ ေမးၾကတာေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေမးခ်င္တာကေတာ့ အခု ေဒၚခင္စည္သူအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ ႔မဲဆႏၵနယ္ေျမထဲမွာ အေရးတႀကီး ျပည္သူေတြအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့ အေရးတႀကီး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြက ဘာေတြလို႔ ေျပာလုိ႔ရမလဲ။ အဲဒါေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္လို႔ရမလဲ။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ အဓိက အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေရပါ။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ Water resources ေတြက မရွိဘူး။ စနစ္တက် မူဝါဒ မရွိဘူး။ လက္ေတြ႔လုပ္တာ မရွိေတာ့ ေရခမ္းတယ္။ သဘာဝအရလည္း ပူေႏြးတယ္။ ေရက အရမ္းခက္ခဲတယ္။ အခု ရုပ္ရွင္ထဲၾကည့္ရတဲ့ Water water ေအာ္ေနတဲ့ ဇာတ္ကား ၾကည့္ေနရသလိုပဲ က်မသြားရင္ ေႏြမေရာက္ေသးဘူး၊ ေဆာင္းေရာက္ၿပီ ေရျပႆနာ ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မက အဲဒါကို Focus လုပ္ၿပီးေတာ့ Resource source ကို ေသခ်ာ Plan လုပ္ပါဆိုၿပီးေတာ့ က်မတုိ႔ Local government ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ တင္ျပထားသလို၊ World Bank ကိုလည္း တင္ျပထားတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ အခုလိုမ်ဳိး ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူူးတင္ပါတယ္ရွင့္။

ေဒၚခင္စည္သူ ။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။