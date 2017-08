H1N1 အတြက္ WHO ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးခန္းအစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ H1N1 ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ႏံွမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ WHO – World Health Organization - ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ WHO အဖြဲ႔ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္က VOA ကို ေျပာပါတယ္။ လူရာဂဏန္း ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထားၿပီး၊ ေသဆံုးသူ အနည္းဆံုး (၁၄) ဦး ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီတုပ္ေကြးေရာဂါကို လိုတာထက္ပုိၿပီး အစိုးရိမ္မလြန္ၾကဖို႔ WHO က တိုက္တြန္းသလို၊ ကူးစက္ျပန္႔ႏံွကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ လက္ကို အၿမဲသန္႔ရွင္းထားၿပီး ေဆးေၾကာဖို႔ကိုလည္း အႀကံေပးပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ WHO ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Dr. Stephan Paul Jost ကို ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္မွာ VOA က ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ က သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ ။ ။ အခုလို VOA ကို ေမးျမန္းခြင့္ျပဳတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ Dr. Stephan Paul Jost. အခု ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ H1N1 ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ခံရတာေတြ၊ ေသဆံုးတာေတြ ရွိေနတာမုိ႔ ျမန္မာလူထုက သိပ္ကိုစိုးရိမ္ေနပါတယ္။ ဒီေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႏၱရာယ္ အတိုင္းအတာ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို ေျပာျပေပးပါရွင့္။

Dr. Jost ။ ။ က်ေနာ္ကလည္း အခုလို ေျဖၾကားခြင့္ရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တုပ္ေကြးေရာဂါက အသက္ကိုပါ အႏၱရာယ္ ရွိလာႏုိင္တဲ့အတြက္ တကယ့္ကို အေလးအနက္ထားရတဲ့ေရာဂါ တမ်ဳိးအေနနဲ႔ လူေတြ သိပ္ကိုစိုးရိမ္ေနၾကမယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္ နားလည္ပါတယ္လို႔ အေသအခ်ာ ေျပာပါရေစ။ ဒါေပမဲ့ လိုတာထက္ပိုၿပီးေတာ့ မစိုးရိမ္ၾကဖို႔ေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူသားတိုင္းဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တမ်ဳိးမဟုတ္တမ်ဳိးရဲ ႔ အႏၱရာယ္ကို အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ႀကံဳၾကရတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ဒီေရာဂါပိုးကို ခုခံတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကြာျခားတတ္ၾကပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ H1N1 ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္မႈ ရွိေနတာမုိ႔ လူေတြစိုးရိမ္ၾကမယ္ဆိုတာကို နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဝမ္းသာစရာေကာင္းတာက ဒီေရာဂါ ျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္နဲ႔အညီ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ အေတာ္မ်ားမ်ားကို က်ေနာ္တုိ႔အတူ လက္တြဲၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ လုပ္ေနႏိုင္တာပါ။

ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ ။ ။ အခုလို ကုလသမဂၢနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အထဲမွာ မေန႔က တနဂၤေႏြေန႔တုန္းက က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးျမင့္ေထြး ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္ေတြ ေဆြးေႏြးပြဲကို Dr. Jost တက္ေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိရပါတယ္။ ဘာအေၾကာင္းအရာေတြမ်ား ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသလဲရွင့္။

Dr. Jost ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ ငါးနာရီအခ်ိန္ ၾကာပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတာက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ပါ။ ဝန္ႀကီးက က်ေနာ္တုိ႔ WHO ကို ဖိတ္ၾကားတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနဆဲ အေျခအေန၊ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖုိ႔နဲ႔၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဌာနဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြက ကုသေရးဆုိင္ရာမွာ၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာမွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ပါ။ WHO အေနနဲ႔ တနလၤာေန႔ ဒီေရာဂါ ျဖစ္ပြားတာကို သိလာကတည္းက ေန႔စဥ္လုိလုိ အကူအညီေတြ ေပးေနပါတယ္။ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ေန႔ တနလၤာေန႔ကတည္းက စခဲ့တာပါ။ ဒီတပတ္အတြင္းမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္၊ လူထုနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတာအျပင္ ေရာဂါမျပန္႔ပြားေအာင္ ကာကြယ္ေရးေတြကိုပါ ျမန္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုးလုပ္ဖို႔ အကူအညီေတြ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တုပ္ေကြးေရာဂါဟာ ရာသီအလိုက္ ျဖစ္တာပါ။ အခုအခ်ိန္ဟာ မုတ္သုန္ရာသီထဲမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီအခ်ိန္မွာဆို ဒီေရာဂါအမ်ားဆံုး ျဖစ္တတ္သလို၊ ဒီလို တုပ္ေကြးေရာဂါ အျဖစ္မ်ားမယ္ဆုိတာကို တကယ္ေတာ့ အားလံုးကပဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီသားပါ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ အဲဒီေဒသေတြမွာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ H1N1 ေရာဂါ ပိုကူးစက္ေနတဲ့ အေရအတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီေရာဂါ ျဖစ္ပြားတာ စိတ္ပ်က္စရာ မလိုသလို၊ လိုတာထက္ ပိုၿပီးေတာ့လည္း ပူပန္ဖို႔ မသင့္ပါဘူး။

ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ ။ ။ ျမန္မာအစိုးရဘက္က WHO ကို စာေပးပို႔ၿပီးေတာ့ အကူအညီေတာင္းတာ ဗုဒၶဟူးေန႔မွလို႔ သိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ WHO က ဘယ္လုိ အကူအညီေတြ ေပးေနတယ္ဆိုတာကို သိပါရေစရွင့္။

Dr. Jost ။ ။ အခုလိုေမးတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ WHO က ဒီေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေရာဂါ ျဖစ္ေနတာကို သိလာတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔ကတည္းက စၿပီးေတာ့ ေပးေနတာပါ။ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာေတာ့ အစိုးရဘက္က တာဝန္ရွိသူေတြရဲ ႔ ပန္ၾကားတာေတြနဲ႔အတူ ဒီေရာဂါနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးေတြ ေပးႏိုင္ဖုိ႔ ဓါတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္မႈမ်ဳိး နည္းပညာအကူအညီေတြကို ေပးေနပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ေရာဂါကူးစက္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ .. ဥပမာ လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႔ ေဆးၾကဖုိ႔ပါ။ အဓိက တကိုယ္ေရ ကာကြယ္မႈကို လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကူးစက္မႈ ခံရတဲ့ အေျခအေနေတြက ကြာသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ H1N1 လို လူအခ်င္းခ်င္း ကူးစက္တာတင္မကဘဲနဲ႔ H5N1 လုိ တိရစာၦန္ေတြကတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါေတြပါ ရွိေနတာမုိ႔ သတိထားဖို႔ိကို တိုက္တြန္းေနပါတယ္။ ၾကက္ေတြမွာ ဒီေရာဂါ ျဖစ္တာကို ေတြ႔ရသလို၊ လူေတြမွာျဖစ္တဲ့ H1N1 ေၾကာင့္ ေသဆံုးရတာေတြလည္း ရွိေနတာပါ။ ကမာၻနဲ႔တဝွမ္းမွာ တုပ္ေကြးအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူအေပါင္းက ႏွစ္စဥ္ ေလးသိန္းနီးပါး ရွိေနတာမုိ႔ ဒီေရာဂါက ႏုိင္ငံတုိင္းအတြက္ ဒီရာသီေရာက္တုိင္း ႀကံဳေနရတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ H1N1 ေရာဂါအတြက္ အခုညမွာလည္း WHO ရဲ ႔ ေဒသအတြင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီရံုးနဲ႔ ဂ်နီဗားက WHO ဌာနခ်ဳပ္တို႔နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္သံုးသပ္မႈေတြ ရွိတဲ့အတြက္ မက္ဖက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကိုယ္တိုင္အေတာ္ေလး ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီေရာဂါအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ သိပ္ကို ျမန္ဆန္လြန္လွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းက သိပ္ကို ႀကီးမားတာမို႔ WHO အေနနဲ႔ အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီး ဆက္သြယ္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ စနစ္ - ဒါကလဲ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။

ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ ။ ။ အခုဆက္ၿပီး ေမးခ်င္တာက ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္းပါ။ WHO က အကူအညီေတြ ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခု ဓါတ္ခြဲခန္္းစမ္းသပ္မႈ အကူအညီေပးေနတာရဲ ႔ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနေလးကို သိပါရေစ။

Dr. Jost ။ ။ ေရာဂါပိုးကို စမ္းသပ္ဖို႔အတြက္ WHO ရဲ ႔ ပိုးနမူနာ စုေဆာင္းတဲ့ ဗဟိုုဌာနရွိရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ဒီက ပိုးနမူနာ အေျမာက္အျမား ပို႔ေပးထားပါတယ္။ ဒါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ေရာဂါပိုးရဲ ႔ မ်ဳိးဗီဇကို စစ္ေဆးဖုိ႔ပါ။ အခုထိေတာ့ ဓါတ္ခြဲခန္းအေျဖ မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိေအာင္လို႔ အျမန္ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ဒီေရာဂါအတြက္ လကၡဏျပဖို႔ ႏွစ္ရက္ကေန ခုႏွစ္ရက္အထိ အခ်ိန္ယူတတ္တာမုိ႔ မၾကာခင္မွာပဲ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရ ပိုတိုးလာႏိုင္ေခ် ရွိတယ္လို႔ WHO က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူေတြကို သတိေပးထားပါတယ္။ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါေတြအတြက္ ေျဖေဆးအမ်ဳိးအစားက H1N1 အပါအဝင္ သံုးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ကမာၻတဝွမ္း ဒီလို တုပ္ေကြးေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားေနတာ အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ဒီအထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျဖစ္ပြားတဲ့ ပိုးတမ်ဳိးဟာ အရင္ရွိၿပီးသား ပိုမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ နီးစပ္ဆံုး၊ တူညီတယ္ဆိုတာကို စမ္းစစ္ရမွာပါ။ ဒါမွ ထိေရာက္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထုတ္ႏုိင္မွာမုိ႔ မ်ဳိးဗီဇကို ေသေသခ်ာခ်ာသိေအာင္ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာသီတုပ္ေကြးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးဖို႔ WHO က အႀကံမေပးပါဘူး။ အေရးႀကီးတာတခုက တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကို လူတုိင္းထိုးရမယ္လို႔ WHO က အႀကံေပး မလိုပါဘူး။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြနဲ႔ ခုခံအားနည္းတဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြအျပင္ ေရာဂါပိုးရွိသူေတြကို ျပဳစုလုပ္ေပးရတဲ့ ေဆးဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးတာဟာ သင့္ေတာ္ေပမယ့္ လူတုိင္းအတြက္ေတာ့ မလုိအပ္ပါဘူး။ အခုလို လူထုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာမွာေရာ၊ ကုသေရးဆုိင္ရာမွာပါ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ အနီးကပ္ လက္တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနသလို။ ဒီေရာဂါနဲ႔ တျခားကူးစက္ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္လည္း WHO က ကူညီေနပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆးတာဟာ ထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္ႏုိင္တာပါ။ ဆပ္ျပာလြယ္လြယ္ကူကူ မရရင္ ပိုးသတ္ေဆးေရနဲ႔ သုတ္ေပးတာက အေတာ္ေလးကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အစားအေသာက္ကို မကိုင္ခင္မွာ လက္ကိုစင္ၾကယ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ပါ။ ႏွားေခါင္းနဲ႔ ပါးစပ္ေတြကို ပိတ္စီးတာေတြကေတာ့ လူနာနဲ႔ ထိေတြ႔သူ၊ သူနာျပဳေတြအတြက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ လက္ကိုဆပ္ျပာနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆးတာဟာ အထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆပ္ျပာလြယ္လြယ္ကူကူ မရရင္ ပိုးသတ္ေဆးေရနဲ႔ သုတ္ေပးတာက အေတာ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ကာကြယ္ႏိုင္တာကို အားလံုးကို သိေစခ်င္ပါတယ္။

ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ ။ ။ က်မတုိ႔ကို H1N1 ပိုး အလြယ္တကူ မကူးေအာင္ ဘာေတြလုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပတာနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ ခရီးသြားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္မႈေတြအတြက္ ဘယ္လို လုပ္သင့္ပါလဲရွင့္။

Dr. Jost ။ ။ ဒီအခ်က္က သိပ္ၿပီးေတာ့ သတိထားစရာ ေကာင္းသလို၊ ဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဝင္ေပါက္ထြက္ေပါက္ေတြျဖစ္တဲ့ ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္၊ နယ္ျခားဂိတ္ေတြမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့အတိုင္း ျမန္မာအစိုးရပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံတႏုိင္ငံထဲကလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံတိုင္းက လုပ္ရမွာပါ။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ WHO က အႀကံေပးထားပါတယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ ေရာဂါျပန္႔ႏံွမႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးေနတာနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာ လက္ကိုဆပ္ျပာနဲ႔ေဆးတာမ်ုိးနဲ႔ ကာကြယ္ႏုိင္သလို လက္ကိုပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ပြတ္ေပးဖို႔ ႏွားမေခ်းခင္မွာ ပါးစပ္ ႏွားေခါင္းေတြကို ႏွားေခါင္းစီးလုိ႔ဟာမ်ဳိး တခုခုနဲ႔ ဖံုးကာတဲ့အက်င့္လုပ္ဖို႔ ဒါေတြဟာ လူတုိင္းလုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ပါ။ ဒါဟာ လူတိုင္းအတြက္ပါ။ လူမ်ဳိးမေရြး အသားေရာင္မေရြး အဆင့္အတန္းမေရြး လိုက္နာသင့္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ပိုးပီတဲ့လူဆိုတာ တေယာက္မွ မရွိပါဘူး။ လူတုိင္းမွာ ျဖစ္ႏုိင္တာမုို႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈဟာ သိပ္ကိုအေရးပါပါတယ္။

-- ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ --