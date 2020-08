ကုိဗစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၆၀% ခန္႔ က်ဆင္း

(Zawgyi/Unicode)

COVID- 19 ကပ္ေရာဂါကာလမွာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ထိခုိက္ခဲ့ရာမွာ ဒီႏွစ္ဝက္အတြင္း ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားတဲ့အေၾကာင္း ဗီြအိုေအျမန္မာပုိင္း သတင္းေထာက္စုစုက ေျပာျပပါမယ္။

ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သြားလာလႈပ္ရွားမႈေတြ ကန္႔သတ္ထားရခ်ိန္မွာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြ သိသိသာသာ အထိနာခဲ့သလုိ ေနာက္ထပ္ ဆက္လက္ က်ဆင္းႏုိင္ေသးတယ္လုိ႔လည္း ခန္႔မွန္းေနပါတယ္။ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ရဲ႕ ပထမ ၆ လအတြင္း ခရီးသြား အေရအတြက္ဟာ အရင္ႏွစ္ကထက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေလ်ာ့သြားတယ္လုိ႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟုိတယ္နဲ႔ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေအးဟန္က VOA ကိုေျပာပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီကေန ဇြန္အထိ လာလည္တဲ့ ဧည့္သည္အေရအတြက္နဲ႔ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီကေန ဇြန္အထိ လာလည္တဲ့ ဧည့္သည္အေရအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္ရင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက်သြားၿပီ။ ဒါေတာင္မွ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၂၀၂၀မွာ ဇန္နဝါရီ - ေဖေဖာ္ဝါရီ - မတ္ ဒီ ကုိဗစ္မပ်ံ႕ႏွံ႔ခင္မွာ လာတဲ့ဧည့္သည္ ၃လစာေလာက္ေလး ရွိေနလို႔သာ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့။ ဒီကိုဗစ္ေနာက္ပုိင္း ေၾကညာတဲ့ေနာက္ဆို ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္က Zero ပဲေလ။ အဲလိုဆုိေတာ့ ႏွစ္ကုန္အထိဆို က်ေနာ္တို႔မွန္းထားတာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔အထက္ပဲ ေလွ်ာ့မွာ။”

မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြကစလုိ႔ အရွိန္ရလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ဒီႏွစ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈေတြ ႀကံဳေနရတာပါ။ အခုလုိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္မႈေတြ ႀကံဳေနရခ်ိန္မွာ သက္သာရာရဖုိ႔ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္စႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကလည္း လုိလားေနၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပခရီးသြားေတြ မလာႏုိင္ေသးတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ျပည္တြင္းက ခရီးသြားေတြကုိ စနစ္တက် ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေအာင္ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းေကာ္မတီရဲ႕ တတ္သိပညာရွင္ ဦးသက္လြင္တုိးက VOA ကိုေျပာပါတယ္။

“တေယာက္က ေအာ္ဒါထြက္လိုက္တယ္။ ဘုရားေတြ၊ ေစတီေတြ၊ ဗလီေတြ၊ Church ေတြသြားလို႔ရၿပီ။ အဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္တေယာက္က သြားလို႔မရေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ဗဟုိအစုိးရက ျပန္ထုတ္လုိက္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဟသြားတာေလးေတြ လြဲသြားတာေလးေတြ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ဒီလုိေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ခုခ်ိန္မွာ ဗဟုိေကာ္မတီရဲ႕ မွတ္ခ်က္က အဓိကပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အထက္ကုိ တင္ျပထားတယ္ဆိုရင္လည္း အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ Yes or No ကိုႀကိဳေျပာႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေကာင္းပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က ပိတ္ရက္ေတြမ်ားတာလည္း ပါတာေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီပိတ္ရက္ ကုိလည္း ႀကိဳေၾကညာမယ္။ ေနာက္ အဲဒီရက္ေတြမွာလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြကုိ ခုနလို လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သြားရတဲ့သူေတြအတြက္လည္း သြားရက်ိဳးနပ္မယ္။ ဒီအတြက္ ျပင္ဆင္ရတဲ့ Service Provider ေတြအတြက္လည္း ဆံုးရံႈးမႈေတြနည္းသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။”

ျပည္ပခရီးသြားေတြကုိ ဝင္ခြင့္မျပဳတာ အပါအဝင္ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြကုိေတာ့ ျမန္မာအစုိးရက ဒီလကုန္အထိ သက္တမ္းတုိးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လတ္တေလာမွာ ျပည္ပခရီးသြားေတြကုိ အားထားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ မရွိပါဘူး။

COVID-19 ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေတြ႔ရေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေပၚ ႀကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ (IMF) ကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့လဆန္းကပဲ သတိေပးထားပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ မၾကာေသးခင္က အစီရင္ခံစာမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၁၁ ႏုိင္ငံမွာ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႐ုိက္ခတ္မႈေတြ ႀကံဳရႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။





.............

ကိုဗစ်ကြောင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၆၀% ခန့် ကျဆင်း



(Unicode)

COVID- 19 ကပ်ရောဂါကာလမှာ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ထိခိုက်ခဲ့ရာမှာ ဒီနှစ်ဝက်အတွင်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက်စုစုက ပြောပြပါမယ်။

ကပ်ရောဂါကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေ ကန့်သတ်ထားရချိန်မှာ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေ သိသိသာသာ အထိနာခဲ့သလို နောက်ထပ် ဆက်လက် ကျဆင်းနိုင်သေးတယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းနေပါတယ်။ ကပ်ရောဂါကြောင့် ဒီနှစ်ရဲ့ ပထမ ၆ လအတွင်း ခရီးသွား အရေအတွက်ဟာ အရင်နှစ်ကထက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့သွားတယ်လို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်အေးဟန်က VOA ကိုပြောပါတယ်။

“ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီကနေ ဇွန်အထိ လာလည်တဲ့ ဧည့်သည်အရေအတွက်နဲ့ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီကနေ ဇွန်အထိ လာလည်တဲ့ ဧည့်သည်အရေအတွက် နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျသွားပြီ။ ဒါတောင်မှ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၂၀၂၀မှာ ဇန်နဝါရီ - ဖေဖော်ဝါရီ - မတ် ဒီ ကိုဗစ်မပျံ့နှံ့ခင်မှာ လာတဲ့ဧည့်သည် ၃လစာလောက်လေး ရှိနေလို့သာ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းလျှော့တယ်လို့ ပြောလို့ရတာပေါ့။ ဒီကိုဗစ်နောက်ပိုင်း ကြေညာတဲ့နောက်ဆို ပြည်ပခရီးသွား ဧည့်သည်က Zero ပဲလေ။ အဲလိုဆိုတော့ နှစ်ကုန်အထိဆို ကျနော်တို့မှန်းထားတာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ပဲ လျှော့မှာ။”

မကြာသေးခင်နှစ်တွေကစလို့ အရှိန်ရလာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ ဒီနှစ်မှာ မမျှော်လင့်ပဲ ကပ်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံနေရတာပါ။ အခုလို ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံနေရချိန်မှာ သက်သာရာရဖို့ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်စနိုင်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်း လိုလားနေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပခရီးသွားတွေ မလာနိုင်သေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ပြည်တွင်းက ခရီးသွားတွေကို စနစ်တကျ ခွင့်ပြုပေးနိုင်အောင် တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုတယ်လို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ တတ်သိပညာရှင် ဦးသက်လွင်တိုးက VOA ကိုပြောပါတယ်။

“တယောက်က အော်ဒါထွက်လိုက်တယ်။ ဘုရားတွေ၊ စေတီတွေ၊ ဗလီတွေ၊ Church တွေသွားလို့ရပြီ။ အဲ့အချိန်မှာ နောက်တယောက်က သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီး ဗဟိုအစိုးရက ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဟသွားတာလေးတွေ လွဲသွားတာလေးတွေ ရှိတာပေါ့နော်။ အဲတော့ ဒီလိုတွေ မဖြစ်ရအောင် ခုချိန်မှာ ဗဟိုကော်မတီရဲ့ မှတ်ချက်က အဓိကပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ အထက်ကို တင်ပြထားတယ်ဆိုရင်လည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ Yes or No ကိုကြိုပြောနိုင်မယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်။

နောက်တချက်က ပိတ်ရက်တွေများတာလည်း ပါတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့က ဒီပိတ်ရက် ကိုလည်း ကြိုကြေညာမယ်။ နောက် အဲဒီရက်တွေမှာလည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို ခုနလို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သွားရတဲ့သူတွေအတွက်လည်း သွားရကျိုးနပ်မယ်။ ဒီအတွက် ပြင်ဆင်ရတဲ့ Service Provider တွေအတွက်လည်း ဆုံးရှုံးမှုတွေနည်းသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”

ပြည်ပခရီးသွားတွေကို ဝင်ခွင့်မပြုတာ အပါအဝင် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကန့်သတ် ထိန်းချုပ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကိုတော့ မြန်မာအစိုးရက ဒီလကုန်အထိ သက်တမ်းတိုးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လတ်တလောမှာ ပြည်ပခရီးသွားတွေကို အားထားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ မရှိပါဘူး။

COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မတွေ့ရပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအပေါ် ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းကပဲ သတိပေးထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မကြာသေးခင်က အစီရင်ခံစာမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှ ၁၁ နိုင်ငံမှာ ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ရိုက်ခတ်မှုတွေ ကြုံရနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။