ကုိဗစ္ ဒုတိယလႈိင္းအေပၚ ကန္ေရာက္ ျမန္မာ အဏုဇီဝေဗဒပညာရွင္ရဲ႕ အျမင္

ကမာၻတလႊားခံစားေနရတဲ့ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ကုသေဆး ေကာင္းေကာင္း မရေသးခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း Second wave လို႔ ေခၚတဲ့ ဒုတိယလိႈင္းနဲ႔ ႀကံဳရမွာကို အမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကတာေၾကာင့္ ဒီဒုတိယလႈိင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Utah ျပည္နယ္က အဏုဇီဝေဗဒပညာရွင္ မခင္ဇာဝင္းျပည့္ကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ရမွာပါ။ ပထမဆံုး ဒုတိယလႈိင္းဆိုတာကို သူက အခုလို စရွင္းျပပါတယ္။

မခင္ဇာဝင္းျပည့္။ ။ ဒုတိယလႈိင္းဆိုတာက သူက စခဲ့တာ reference အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၉၁၈ တုန္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ Influenza Pandemic ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ေျပာတာေပါ့ေနာ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၁၉၁၈ တုန္းက စျဖစ္ေတာ့ Spring ေပါ့ေနာ္ ေႏြဦးရာသီမွာ စျဖစ္တယ္၊ ျဖစ္ၿပီးတဲ့အခါက်ရင္ သူက infection rate ေတြ ေသႏွႈန္းေတြက က်သြားတယ္။ ေရျပင္ညီမ်ဥ္းအတိုင္း က်သြားၿပီးတဲ့အခါက်မွ သူက ၁၉၁၈ ေဆာင္းဦးရာသီမွာ တခါ ျပန္တက္တယ္။ တက္သြားၿပီးေတာ့ ေနာက္တခါ ျပန္က်သြားတယ္။ infection rate နဲ႔ death rate က က်သြားၿပီးေတာ့ ၁၉၁၉ မွာ တခါျပန္ၿပီးေတာ့ တက္သြားတာေပါ့ေနာ္ အဲဒီဟာက ဒီလို ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ ၾကာသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ပထမ ဒီလို တလိႈင္းတက္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ျပန္က်တယ္။ ဒုတိယလိႈင္းတက္တယ္ ၊ ျပန္က်တယ္။ တတိယ တလိႈင္းတက္တယ္ ၊ ျပန္က်တယ္ အဲဒါကို သူက Second wave ဆိုၿပီးေတာ့ သံုးတာပါ ဒါက reference အေနနဲ႔ေျပာတာေပါ့ေနာ္။

ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္။ ။ ဒုတိယလႈိင္းကို ျမန္မာျပည္ကလူေတြလည္း စိုးရိမ္ေနၾကတယ္ေပါေ့နာ္။ အဲဒီေတာ့ ဒုတိယလႈိင္းက COVID-19 အတြက္ ၁၉၁၈ တုန္းကျဖစ္တဲ့ တုပ္ေကြးလိုမ်ိဳးနဲ႔ ပံုစံတူပါသလား အဲဒါေလး ေျပာျပေပးပါ။

မခင္ဇာဝင္းျပည့္။ ။ အခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားကို ၾကည့္ရတာကေတာ့ တိုက္ရိုက္တူတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒုတိယလႈိင္းဆိုတာက Vietnam လိုတိုင္းျပည္မ်ိဳး ၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံလို တိုင္းျပည္မ်ိဳး ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ New Zealand လိုတိုင္းျပည္မ်ိဳး သူတို႔ေတြဆီမွာ zero အထိျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ တခါျပန္တက္လာတယ္။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ Second wave ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္လိုတိုင္းျပည္မ်ိဳး၊ UK လိုတိုင္းျပည္မ်ိဳးဆိုရင္ တက္ေနတာကေန ျပန္က်သြားတဲ့ base က ေရျပင္ညီမ်ဥ္းနဲ႔ မညီေသးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါက ပထမလိႈင္းမွာပဲ ရွိေသးတာလား ေနာက္တလိႈင္းဘယ္လိုလာမလဲ၊ အဲလိုမ်ိဳးဟာေတြ မသိေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒါတခုလံုးကို ပံုေသဆြဲလို႔ မရေသးဘူးေပါ့ေနာ္။

ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္။ ။ COVID-19 ဗိုင္းရပ္ပိုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ ့ဒီလို အတက္အက်ေတြျဖစ္တာေပါ့ေနာ္ ။ ကူးစက္တာေတြက တန္႔သြားတာေတြ၊ ပိုၿပီးေတာ့ ကူးလာတာေတြ အဲဒါ ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံသလဲ နည္းနည္းေျပာျပပါ။

မခင္ဇာဝင္းျပည့္။ ။ က်မေလ့လာထားတဲ့အရကေတာ့ သူက လူေတြရဲ႕ ျပဳမႈပံုမွာလည္း မူတည္သလိုမ်ိဳး Virus ရဲ႕ မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲမႈေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္။ အခုသိထားတဲ့အရ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွာ စစခ်င္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ ဥေရာပမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ သူက Mutation ေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အီတလီတို႔ စပိန္တို႔မွာ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကူးစက္ႏႈန္းေသႏႈန္းေတြ အရမ္းမ်ားခဲ့တယ္။ အခုဆိုရင္ ဘရာဇီးမွာ ျဖစ္ခဲ့တာဆိုရင္ Mutation ရွိသလား မ်ိဳးဗီဇဘယ္လိုမ်ိဳး ေျပာင္းသြားသလဲဆိုတာကို ေလ့လာေနတုန္းပဲေပါ့ေနာ္။ အခုဒါေတြက ဘယ္လိုထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းသြားသလား၊ မေျပာင္းလဲေသးဘူးလားဆိုတာ သူက ထုတ္ျပန္ခ်က္မရွိေသးဘူး။ ဆိုေတာ့ မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲမႈေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္၊ လူေတြရဲ႕ ျပဳမႈေနထိုင္ပံုမွာလည္း မူတည္ပါတယ္ရွင့္။

ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္။ ။ COVID-19 နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ ကာကြယ္ေဆးေတြလည္း ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္ေပါေ့နာ္။ အလားအလာရွိတာေတြလည္း ေတြ႔ေနရတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာလည္း ဒုတိယလိႈင္း Second wave လာမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ လူတိုင္က စိုးရိမ္ေနတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘာေတြ သတိထားသင့္သလဲ အဲဒါ နည္းနည္းေျပာျပေပးပါ။

မခင္ဇာဝင္းျပည့္။ ။ တခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္ေတြမွာက ပထမလိႈင္း၊ ဒုတိယလိႈင္း အဲလိုပံုစံေတြနဲ႔ သြားေနတယ္။ ပထမတခုတက္သြားတယ္၊ က်သြားၿပီးေတာ့ ဒုတိယတႀကိမ္ ျပန္တက္တယ္။ ဒါမ်ိဳးပံုစံေတြ ၀င္ေနတယ္၊ တခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္ေတြ ဥပမာ - US ျဖစ္ျဖစ္ Singapore ေတြမွာေတာ့ အတက္ေတြပဲ ရွိေနေသးတယ္ဆိုေတာ့ ဒါက ပထမလိႈင္းထဲမွာပဲ ရွိေနေသးတာလား ဘယ္လိုျဖစ္ဦးမလဲဆိုတာ မသိေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ျမန္မာျပည္ကေရာ ပထမလိႈင္းထဲမွာပဲ ရွိေနေသးတာလား ေျပာလို႔မရေသးဘူးေပါ့ေနာ္ ။အခုကေတာ့ အိႏိၵယလိုမ်ိဳး ခုန္ခုန္ၿပီး တက္သြားတာမဟုတ္ပဲနဲ႔ တေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ မ်ားတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ ၁၀ ေယာက္ပတ္၀န္းက်င္ အဲဒီေလာက္ပဲ တက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒါက ထိန္းလို႔ရတယ္ ျဖစ္ေနေသးေပမယ့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ငါတို႔မျဖစ္ပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့ အဲလိုမ်ိဳး မေပ့ါဆသင့္ပါဘူး။

အထူးသျဖင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ လူႀကီးေတြ ၊ ဘယ္အရြယ္မဆို ေရာဂါအခံရွိတဲ့လူေတြ ဆိုရင္ လူစုလူေ၀းကို ေရွာင္ရမယ္ ၊ မေရွာင္ႏိုင္ရင္ ခပ္ခြာခြာေနရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အျပင္သြားတဲ့ အခါက်ရင္ ႏွာေခါင္းစည္းေလးေတြ တပ္ရမယ္။ အဓိကေတာ့ လူစုလူေ၀းကို ေရွာင္ရမယ္၊ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး အဲလိုမ်ိဳး သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေနတာက ေရရွည္အတြက္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္၊ ကိုယ္အေလးထားရတဲ့ ခ်စ္တဲ့ခင္တဲ့လူေတြအတြက္ တခါတည္းကာကြယ္ဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Second wave ဒုတိယလႈိင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ယူတားျပည္နယ္က အဏုဇီဝေဗဒပညာရွင္ မခင္ဇာဝင္းျပည့္ကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။





ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းအပေါ် ကန် ရောက် မြန်မာ အဏုဇီဝဗေဒပညာရှင်ရဲ့အမြင်

