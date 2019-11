႐ုရွားေတြ အရက္ေသာက္ႏႈန္းက်ဆင္း

႐ုရွားႏိုင္ငံသားေတြ အရက္ေသာက္ႏႈန္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ထက္ဝက္က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ အခုဆိုရင္ ျပင္သစ္နဲ႔ ဂ်ာမနီလို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက လူေတြ ေသာက္တဲ့ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့သြားၿပီဆိုတာ မၾကာေသးခင္ကလုပ္တဲ့ စစ္တမ္းတခုမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။



၂၀၀၃ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ုရွားေတြ အရက္ေသာက္ႏႈန္းဟာ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားတယ္ဆိုတာ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္တခုကေန ေတြ႕ရတာပါ။



အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႀကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်တာမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံဟာ တျခားႏိုင္ငံေတြ အတြက္ သိပ္ကိုအားေကာင္းတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ နမူနာပါပဲလို႔ WHO အစီရင္ခံစာမွာ ေျပာထားပါတယ္။



ဒီေတြ႕ရွိခ်က္အရ ႐ုရွားႏိုင္ငံဟာ ေဗာ္ဒ္ကာအရက္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေသာက္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ယူဆထားၾကတာ မမွန္ ေတာ့ဘူးဆိုတာကို သက္ေသျပတာပဲလို႔ အရက္ေသာက္တဲ့ ႐ုရွားေတြကေျပာပါတယ္။



ေဗာ္ဒ္ကာအရက္ကို ႐ုရွားရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အရက္အျဖစ္ ယူဆထားၾကတာနဲ႔အမွ် ပြဲတိုင္းမွာ အဓိကပါေလ့ရွိၿပီး ႐ုရွားေတြ အရက္ ေသာက္တာနဲ႔ အရက္ေသာက္ ေလ်ာ့သြားေအာင္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းတာေတြဟာ ႐ုရွားသမိုင္းမွာ ဇာတ္လမ္းေဟာင္းတပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။



ဒ႑ာရီအရဆိုရင္ Vladimir the Great ဘုရင္ဟာ အရက္ေသာက္တာကို အားမေပးတဲ့ အစၥလာမ္ ဘာသာအစား ခရစ္ယာန္ ဘာသာကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

