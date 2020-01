ေရႊကမာၻလံုးဆု “1917” အေကာင္းဆံုး Drama ႐ုပ္ရွင္ဆုရရွိ

(Zawgyi / Unicode)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Los Angeles ၿမိဳ႕မွာ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ၇၇ ႀကိမ္ေျမာက္ Golden Globes ေရႊကမၻာလံုးဆုေပးပြဲမွာ ပထမကမာၻစစ္ပြဲအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးတဲ့ 1917 ဆိုတဲ့ ႐ုပ္႐ွင္ကားက drama ဇာတ္ကားအမ်ိဳးအစားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကားဆုု ရ႐ွိသြားပါတယ္။ ၿဗိတိန္လူမ်ဳိး ဒါ႐ိုက္တာ Sam Mendes ကပထမကမာၻစစ္မွာ ေ႐ွ႕တန္းထြက္ခဲ့ရတဲ့ သူ႔ရဲ႕အဖိုးအေၾကာင္းကို ဇတ္အိမ္ဖဲြ႔႐ိုက္ကူးထားတ့ဲ ကားျဖစ္ပါတယ္။

Comedy or musical အမိ်ဳးအစားမွာ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကားဆုကိုေတာ့ “Once Upon a Time ... in Hollywood'' ဇာတ္ကားက ရ႐ွိပါတယ္။ ဒါ႐ိုက္တာ Quentin Tarantino ႐ိုက္ကူးတဲ့ ဒီကားကေတာ့ ၁၉၆၉ ခုနွစ္၀န္းက်င္က Hollywood ႐ုပ္႐ွင္ေလာက အေျခအေနေတြကို ရိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ႐ုပ္႐ွင္က အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကားဆုအျပင္ အေကာင္းဆံုး ႐ိုက္္ညႊန္းဆုကိုလည္း ဒါ႐ိုက္တာ Tarantino ရခဲ့သလုိ အေကာင္းဆံုး ဇတ္ပို႔ဆုအျဖစ္ မင္းသား Brad Pitt ကရ႐ွိသြားပါတယ္။

အေကာင္းဆံုး မင္းသားဆုကိုေတာ့ "Joker" ဇာတ္ကားမွာ Joker အျဖစ္သရုပ္ေဆာင္သူ Joaquin Phoenix က အေကာင္းဆံုး မင္းသား သရုပ္ေဆာင္ဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ပါတယ္။ Hollywood မင္းသမီးႀကီး Judy Garland အေၾကာင္း Judy ႐ုပ္႐ွင္မွာ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ မင္းသမီး Renee Zellweger ကအေကာင္းဆံုး မင္းသမီး သရုပ္ေဆာင္ဆု ရခဲ့ပါတယ္။

Musical or comedy အမ်ဳိးအစားအတြက္ အေကာင္းဆံုး မင္းသားဆုကိုေတာ့ Rocketman ႐ုပ္႐ွင္မွာ အဆိုေတာ္ Elton John အျဖစ္သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ Taron Egerton၊ "The Farewell" ဇာတ္ကားမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္သူ Awkwafina ကအေကာင္းဆုံး မင္းသမီးဆု ရ႐ွိသြားၾကပါတယ္။ ဆုေတြအမ်ားႀကီးရမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကတဲ့ "The Irishman" နဲ႕ “Marriage Story'' ႐ုပ္႐ွင္ကားေတြကေတာ့ ဆု ၁ ဆုစီသာ ရ႐ွိခဲ့ၾကပါတယ္။

ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု “1917” အကောင်းဆုံး Drama ရုပ်ရှင်ဆုရရှိ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Angeles မြို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၇၇ ကြိမ်မြောက် Golden Globes ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲမှာ ပထမကမ္ဘာစစ်ပွဲအကြောင်း ရိုက်ကူးတဲ့ 1917 ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားက drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစားအတွက် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု ရရှိသွားပါတယ်။ ဗြိတိန်လူမျိုး ဒါရိုက်တာ Sam Mendes ကပထမကမ္ဘာစစ်မှာ ရှေ့တန်းထွက်ခဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့အဖိုးအကြောင်းကို ဇတ်အိမ်ဖွဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်။

Comedy or musical အမျိုးအစားမှာ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုကိုတော့ “Once Upon a Time ... in Hollywood'' ဇာတ်ကားက ရရှိပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Quentin Tarantino ရိုက်ကူးတဲ့ ဒီကားကတော့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က Hollywood ရုပ်ရှင်လောက အခြေအနေတွေကို ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်က အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုအပြင် အကောင်းဆုံး ရိုက်ညွှန်းဆုကိုလည်း ဒါရိုက်တာ Tarantino ရခဲ့သလို အကောင်းဆုံး ဇတ်ပို့ဆုအဖြစ် မင်းသား Brad Pitt ကရရှိသွားပါတယ်။

အကောင်းဆုံး မင်းသားဆုကိုတော့ "Joker" ဇာတ်ကားမှာ Joker အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သူ Joaquin Phoenix က အကောင်းဆုံး မင်းသား သရုပ်ဆောင်ဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ Hollywood မင်းသမီးကြီး Judy Garland အကြောင်း Judy ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသမီး Renee Zellweger ကအကောင်းဆုံး မင်းသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု ရခဲ့ပါတယ်။

Musical or comedy အမျိုးအစားအတွက် အကောင်းဆုံး မင်းသားဆုကိုတော့ Rocketman ရုပ်ရှင်မှာ အဆိုတော် Elton John အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Taron Egerton၊ "The Farewell" ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်သူ Awkwafina ကအကောင်းဆုံး မင်းသမီးဆု ရရှိသွားကြပါတယ်။ ဆုတွေအများကြီးရမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြတဲ့ "The Irishman" နဲ့ “Marriage Story'' ရုပ်ရှင်ကားတွေကတော့ ဆု ၁ ဆုစီသာ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။