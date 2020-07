COVID ကာလ ေရႊႀတိဂံနဲ႔ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈ တိုး

(Zawgyi / Unicode)

COVID-19 ကာလအတြင္း ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအို ဆုံရာ ေရႊႀတိဂံနဲ႔ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး တန္နဲ႔ခ်ီၿပီး အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း ထိုင္းမူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရးဗ်ဴ႐ုိက ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ထုိင္းအေျခစိုက္ ဗြီအုိေအ ျမန္မာပိုင္း သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာ တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကမၻာတ၀န္းလံုးမွာ COVID-19 ေရာဂါကပ္ဆိုးကို ရင္ဆုိင္ေနတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအစိုးရေတြဟာ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအုိ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့ Golden Triangle ေရႊႀတိဂံေဒသက မူးယစ္ရာဇာေတြကေတာ့ စိတ္ႂကြေဆး၊ ICE၊ ဘိန္္းျဖဴ စတဲ့ မူးယစ္ေဆးေတြကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ေနတာ ေတြ႔ရၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း စိတ္ႂကြေဆးျပားေပါင္း သန္းနဲ႔ခ်ီ ၀င္ေရာက္လာေနေၾကာင္း ထိုင္းမူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရးဗ်ဴ႐ုိ The Office of the Narcotics Control Board of Thailand (ONCB) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး Niyom Termsrisuk က ထိုင္းဘာသာနဲ႔ အခုလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

“ထိုင္းႏုိင္ငံမွာက မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္တာ မရွိဘူး။ ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအုိ ထိစပ္ေနတဲ့ ေရႊႀတိဂံေဒသကေန မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြက အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လာေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ ႏုိင္ငံတကာကို တဆင့္ပုိ႔ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ ထုိင္းက ၾကားခံႏုိင္ငံလို ျဖစ္ေနပါတယ္။”

COVID-19 အေရးေပၚကာလ အခ်ိန္မွာ အျပင္ထြက္မရ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ေတာင္ေပၚ တုိင္းရင္းသားေတြ၊ ထုိင္းလူငယ္ေတြ အၾကားမွာ စိတ္ႂကြေဆး သံုးစြဲမႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာေနတယ္လို႔လည္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရး အစည္းအေ၀းမွာ ႏွစ္လအတြင္း ေရႊႀတိဂံေဒသက ၀င္လာတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးစံု ဖမ္းမိတဲ့ အေရအတြက္ ေဖာ္ျပထားရာမွာ ဇြန္လနဲ႔ ဇူလိုင္လအတြင္း ICE ၅ တန္နဲ႔ စိတ္ႂကြေဆးအလံုးေရေပါင္း သန္း ၃၀ ေက်ာ္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ျမန္မာနဲ႔ လာအို အစိုးရေတြကလည္း စိတ္ႂကြေဆးျပားနဲ႔ စိတ္ႂကြေဆး ထုတ္ရာမွာ ေရာစပ္ဓာတုေဆးေတြ အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းမူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရးဗ်ဴ႐ုိရဲ႕ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

ေရႊႀတိဂံေဒသကေန ထုတ္ေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးစက္႐ုံေတြကို မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္မွာလည္း မူးယစ္ကုန္သည္ေတြက တိုးျမႇင့္ တည္ေဆာက္လာေနတာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆးအႏၱရာယ္ဟာ ပိုမိုႀကီးမားလာေနၿပီဆိုၿပီး ထိုင္းမူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရးဗ်ဴ႐ုိက ေထာက္ျပထားပါတယ္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတေလွ်ာက္မွာ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား ေရႊႀတိဂံစစ္ဆင္ေရး ၁၅၁၁ လို႔ေခၚတဲ့ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းႏွိမ္နင္းေရးကာလမွာ Methamphetamine စိတ္ႂကြေဆးျပား သန္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္၊ ICE မူးယစ္ေဆး ၁၃ တန္နဲ႔ ဘိန္းျဖဴ ၁ တန္ခြဲ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ ပါ၀င္တဲ့ ေျခာက္ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ဖမ္းမိထားတာကေတာ့ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ရာမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ ဓာတုပစၥည္း ပမာဏဟာ စိတ္ႂကြေဆးျပား သန္းေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ေလာက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

-----------------------------------

(Unicode)

COVID ကာလ ရွှေတြိဂံနဲ့ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်း မူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်မှု တိုး

COVID-19 ကာလအတွင်း ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ လာအို ဆုံရာ ရွှေတြိဂံနဲ့ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး တန်နဲ့ချီပြီး အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်နေကြောင်း ထိုင်းမူးယစ်နှိမ်နင်းရေးဗျူရိုက ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မအေးအေးမာ တင်ပြပေးထားပါတယ်။

ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါကပ်ဆိုးကို ရင်ဆိုင်နေတာကြောင့် နိုင်ငံအစိုးရတွေဟာ ရောဂါထိန်းချုပ် တိုက်ဖျက်နိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့ အချိန်မှာ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ လာအို နယ်စပ်ချင်း ထိစပ်နေတဲ့ Golden Triangle ရွှေတြိဂံဒေသက မူးယစ်ရာဇာတွေကတော့ စိတ်ကြွဆေး၊ ICE၊ ဘိန်းဖြူစတဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေကို ပိုမိုထုတ်လုပ်နေတာ တွေ့ရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း စိတ်ကြွဆေးပြားပေါင်း သန်းနဲ့ချီ ဝင်ရောက်လာနေကြောင်း ထိုင်းမူးယစ်နှိမ်နင်းရေးဗျူရို The Office of the Narcotics Control Board of Thailand (ONCB) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Niyom Termsrisuk က ထိုင်းဘာသာနဲ့ အခုလို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားပါတယ်။

“ထိုင်းနိုင်ငံမှာက မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တာ မရှိဘူး။ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ လာအို ထိစပ်နေတဲ့ ရွှေတြိဂံဒေသကနေ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေက အများဆုံး ဝင်ရောက်လာနေတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် နိုင်ငံတကာကို တဆင့်ပို့ဆောင်နေတာကြောင့် ထိုင်းက ကြားခံနိုင်ငံလို ဖြစ်နေပါတယ်။”

COVID-19 အရေးပေါ်ကာလ အချိန်မှာ အပြင်ထွက်မရ ဖြစ်နေကြတဲ့ တောင်ပေါ် တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ထိုင်းလူငယ်တွေ အကြားမှာ စိတ်ကြွဆေး သုံးစွဲမှုတွေ ပိုမိုများပြားလာနေတယ်လို့လည်း ပြောဆိုသွားပါတယ်။

ထိုင်းနိုင်ငံ မူးယစ်နှိမ်နင်းရေး အစည်းအဝေးမှာ နှစ်လအတွင်း ရွှေတြိဂံဒေသက ဝင်လာတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးမျိုးစုံ ဖမ်းမိတဲ့ အရေအတွက် ဖော်ပြထားရာမှာ ဇွန်လနဲ့ ဇူလိုင်လအတွင်း ICE ၅ တန်နဲ့ စိတ်ကြွဆေးအလုံးရေပေါင်း သန်း ၃၀ ကျော် ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း၊ အလားတူ မြန်မာနဲ့ လာအို အစိုးရတွေကလည်း စိတ်ကြွဆေးပြားနဲ့ စိတ်ကြွဆေး ထုတ်ရာမှာ ရောစပ်ဓာတုဆေးတွေ အမြောက်အမြား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ထိုင်းမူးယစ်နှိမ်နင်းရေးဗျူရိုရဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။

ရွှေတြိဂံဒေသကနေ ထုတ်နေတဲ့ မူးယစ်ဆေးစက်ရုံတွေကို မဲခေါင်မြစ်ကြောင်း တလျှောက်မှာလည်း မူးယစ်ကုန်သည်တွေက တိုးမြှင့် တည်ဆောက်လာနေတာကြောင့် ဒေသတွင်းမှာ မူးယစ်ဆေးအန္တရာယ်ဟာ ပိုမိုကြီးမားလာနေပြီဆိုပြီး ထိုင်းမူးယစ်နှိမ်နင်းရေးဗျူရိုက ထောက်ပြထားပါတယ်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းတလျှောက်မှာ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား ရွှေတြိဂံစစ်ဆင်ရေး ၁၅၁၁ လို့ခေါ်တဲ့ ခြောက်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းနှိမ်နင်းရေးကာလမှာ Methamphetamine စိတ်ကြွဆေးပြား သန်းပေါင်း ၃၀၀ ကျော်၊ ICE မူးယစ်ဆေး ၁၃ တန်နဲ့ ဘိန်းဖြူ ၁ တန်ခွဲ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ ပါဝင်တဲ့ ခြောက်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖမ်းမိထားတာကတော့ မူးယစ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း ပမာဏဟာ စိတ်ကြွဆေးပြား သန်းပေါင်း ၁၀,၀၀၀ လောက် ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။