ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ျပႆနာ တႏွစ္ၾကာအေျခအေနတင္ျပ

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးသြားၾကတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ (၇)သိန္းတုိ႔ရဲ႕ျပႆနာ တႏွစ္ေလာက္ ႐ွိလာခ်ိန္မွာ၊ ဒီျပသနာကို ေရွ႕ဆက္ဘယ္လို ကိုယ္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသင့္သလဲ- ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါ႐ွင္တန္ဒီစီက Heritage Foundation မွာ ဇူလိုင္(၃၀)ရက္ မေန႔တုန္းက ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းရာေတြ အဓိကထား ေျပာဆိုျဖစ္ပါသလဲလို႔ ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သူ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အမတ္ေဟာင္း တဦးလည္းျဖစ္၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ DHRP ရဲ႕ဥကၠဌလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္မင္းကို ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာမွာ သူကခုလို စတင္ေျဖၾကားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္မင္း။ ။ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ျပႆနာေပၚတာ တႏွစ္ေက်ာ္မွာ ေရွ႕ကိုဘယ္ကို သြားရမွာလဲဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ Where Do We Go From Here? One Year after the Rohingya Crisis ၊ အဲဒီ ဒုကၡသည္ ျပသနာက ေျဖ႐ွင္းသြားဖို႔ လိုပါတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဝုိင္းဝန္းၿပီး လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္၊ သူတုိ႔အခြင့္အေရးေတြ ရဖုိ႔အတြက္ စီစဥ္ေပးသင့္တယ္ေပါ့ အဲဒါကို ေဇာင္းေပးၿပီးေျပာခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိန္က သူတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ ရခဲ့တယ္။ အခုက်ေတာ့ သူတုိ႔ မျပန္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ စီစစ္မႈခံၿပီးမွ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ခြင့္ ႐ွိတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာေနတယ္ေလ။ အဲလိုဆိုေတာ့ သူတို႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ အလားအလားေပါ့ .. အားလုံးအတြက္က လမ္းမပြင့္ဘူး၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ႐ွိတဲ့လူေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔လိုတဲ့ အေၾကာင္းေပါ့။

ေမး ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဘက္ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကို ျမန္မာအစိုးရက ေနၿပီးေတာ့ ျပန္လည္လက္ခံမယ္ လို႔လည္း ေျပာထားတယ္။ ျပန္လည္လက္ခံမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေနတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ ဘာေတြလိုအပ္ခ်က္ ႐ွိေနတယ္လို႔ျမင္ပါသလဲ။

ဦးေက်ာ္မင္း။ ။ အဲဒီလို ျပန္ေခၚတာကို က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ႀကဳိဆိုပါတယ္၊ ေကာင္းပါတယ္ေပါ့ဗ်ာ ဒါေပမဲ့ ဟိုဘက္က ဒုကၡသည္ေတြက ေမးခြန္းထုတ္ေနတယ္။ ငါတုိ႔ျပန္သြားေတာ့ေရာ ဘာျဖစ္မလဲ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ ေနရာရင္း ေရာက္မလား၊ ႏိုင္ငံသား ရမလား၊ သူတို႔ဆုံး႐ႈံး သြားတဲ့ လယ္ေျမေတြ ျပန္ရမလား အဲဒါမ်ဳိး အစိုးရဘက္က ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မေျပာေသးလို႔ သူတို႔က ျပန္လာဖို႔ စိတ္မဝင္စားဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ျမန္မာအစိုးရကုိယ္စားလွယ္ ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ သြားၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္က ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာလည္း သူတို႔က ခင္ဗ်ားတုိ႔လုပ္တာ မျပည့္စုံပါဘူးလို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီဒုကၡသည္မ်ားနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ နည္းနည္း ထပ္ေလာင္းၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းတာ ရွိရင္ ပိုၿပီးေကာင္းမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံကေန စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဒုကၡျပႆနာ ေျပလည္ဖို႔အတြက္က ဘယ္္လိုေျဖ႐ွင္းရင္ ရႏိုင္မယ္္လို႔ ဦးေက်ာ္မင္းေတြးမိပါသလဲ။

ဦးေက်ာ္မင္း။ ။ ဒါက ခက္တဲ့ေမးခြန္းပါ။ အစိုးရက ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္နဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတယ္။ Agreement လုပ္ထားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ UNHCR တုိ႔ UNDP တို႔နဲ႔ MOU လက္မွတ္ထိုးထားတယ္။ အဲဒီအေျခအေနေတြအတုိင္း ျပည္စုံလာရင္ ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဘက္က ဒုကၡသည္ေတြ ဘာေျပာသလဲဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားၿပီး ေျဖ႐ွင္းခ်က္ ရွာရမယ္ထင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ၾကားသေလာက္ေတာ့ သူတို႔က လုံၿခဳံမႈလိုတယ္။ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရပုံစံမ်ဳိး ျပန္လည္ေလွ်ာက္ရမယ္ ဆုိတာကို သူတို႔က သိပ္သေဘာမတူပုံရတယ္။ (ပဋိပကၡအတြင္း) ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြ ျပန္လိုခ်င္တယ္ အဲလိုပဲ႐ွိမယ္ ထင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဆိုေတာ့ ဒီအခု ျမန္မာအစိုးရကေန အသစ္ဖြဲ႔လုိက္တဲ့ ဖိလစ္ပုိင္ ဒုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေဆာင္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့စုံစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့အေပၚမွာ ဆရာ ဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားပါသလဲ၊ ဒီအျဖစ္ပ်က္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ စုံစမ္းေဖၚထုတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသလဲ။

ဦးေက်ာ္မင္း။ ။ ဘယ္လိုပဲဆိုဆိုဗ်ာ ေကာ္မ႐ွင္တခုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ဒီလို လုပ္တာကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႀကဳိဆိုပါတယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္ ေကာင္းေအာင္လို႔ ဘယ္သူက လုပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ အဲဒီ စုံစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္က အႀကံေပး႐ုံေပါ့ဗ်ာ။ တကယ္ လက္ေတြ႔ မလုပ္ႏိုင္မွာ စိုးရတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က အစိုးရကိုပဲ အားကိုးတယ္။ အစိုးရက လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ကိုလည္း တုိက္တြန္းတယ္။



ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အစိုးရက ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့အသုံးအႏႈန္းကို လက္မခံပဲ ျငင္းဆန္ထားပါတယ္။



ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ DHRP ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္းဟာ အရင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အျခားတုိင္းရင္းသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ CRPP (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ) အဖြဲ႔ဝင္ တဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။