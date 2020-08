ေဟာင္ေကာင္မီဒီယာလုပ္ငန္းရွင္ လံုျခံဳေရးဥပေဒသစ္နဲ႔ဖမ္းခံရ

[Zawgyi/Unicode]

ေဟာင္ေကာင္မွာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြကို အခိုင္အမာေထာက္ခံအားေပးသူ မီဒီယာလုပ္ငန္း႐ွင္သူေ႒းႀကီး Jimmy Lai ကို လံုၿခံဳေရးဥပေဒသစ္နဲ႔ ဒီေန႔ ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားအစိုးရေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းႀကံစည္တယ္လို႔ဆိုၿပီး အသက္ ၇၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ Jimmy Lai ကို ဖမ္းဆီးသြားတဲ့အေၾကာင္း သူ႔မီဒီယာလုပ္ငန္းႀကီးရဲ႕ တာဝန္႐ွိသူတေယာက္က Twitter ေပၚမွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ Next Digital မီဒီယာကုမၸဏီ႐ံုးခ်ဳပ္ကိုလည္း ရဲေတြက ဝင္ေရာက္စီးနင္း႐ွာေဖြခဲ့ၾကပါတယ္။ Next Digital လုပ္ငန္းကေန ထုတ္ေဝတဲ့ Apple Daily သတင္းစာ Website ေပၚမွာ စီးနင္း႐ွာေဖြမႈကို တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသခ့ဲပါတယ္။ ေနအိမ္ကေန ဖမ္းဆီးေခၚလာတဲ့ Jimmy Lai ကို Next Digital ႐ံုးခ်ဳပ္ကို လက္ထိတ္ခတ္ေခၚလာခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္ ၁၀၀ ေလာက္႐ွာေဖြေနတဲ့ သတင္းခန္းထဲမွာ လိုက္ျပခိုင္းခဲ့တယ္လို႔ livestream လုပ္ျပသခဲ့တဲ့ သတင္းစာဝန္ထမ္းေတြက ေျပာပါတယ္။

အသက္ ၃၉ ႏွစ္ကေန ၇၂ ႏွစ္ၾကား အမ်ဳိးသား ၇ ေယာက္ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လို႔ ေဟာင္ေကာင္ရဲတပ္ဖဲြ႔က ေျပာေပမဲ့ ဘယ္သူေတြလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာၾကားျခင္း မ႐ွိပါဘူး။

ေဟာင္ေကာင္မွာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းဖုိ႔ရည္႐ြယ္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးအစိုးရရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဥပေဒသစ္ကို ဇူလိုင္လမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးထဲက ဖမ္းဆီးသူေတြထဲမွာ မီဒီယာလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီး Jimmy Lai ဟာ အထင္႐ွားဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အေမရိကန္ဒုသမၼတ Mike Pence၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mike Pompeo တို႔နဲ႔ ၿပီးခဲ့ႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့တာေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရက သူ႔ကို ေဝဖန္အျပစ္တင္ခဲ့ပါတယ္။

[Unicode Version]

ဟောင်ကောင်မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင် လုံခြုံရေးဥပဒေသစ်နဲ့ဖမ်းခံရ

ဟောင်ကောင်မှာ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို အခိုင်အမာထောက်ခံအားပေးသူ မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်သူဋ္ဌေးကြီး Jimmy Lai ကို လုံခြုံရေးဥပဒေသစ်နဲ့ ဒီနေ့ ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။

နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေနဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်တယ်လို့ဆိုပြီး အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ် Jimmy Lai ကို ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အကြောင်း သူ့မီဒီယာလုပ်ငန်းကြီးရဲ့ တာဝန်ရှိသူတယောက်က Twitter ပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။

သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ Next Digital မီဒီယာကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ကိုလည်း ရဲတွေက ဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ Next Digital လုပ်ငန်းကနေ ထုတ်ဝေတဲ့ Apple Daily သတင်းစာ Website ပေါ်မှာ စီးနင်းရှာဖွေမှုကို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ နေအိမ်ကနေ ဖမ်းဆီးခေါ်လာတဲ့ Jimmy Lai ကို Next Digital ရုံးချုပ်ကို လက်ထိတ်ခတ်ခေါ်လာခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ လောက်ရှာဖွေနေတဲ့ သတင်းခန်းထဲမှာ လိုက်ပြခိုင်းခဲ့တယ်လို့ livestream လုပ်ပြသခဲ့တဲ့ သတင်းစာဝန်ထမ်းတွေက ပြောပါတယ်။

အသက် ၃၉ နှစ်ကနေ ၇၂ နှစ်ကြား အမျိုးသား ၇ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပေမဲ့ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုတော့ ပြောကြားခြင်း မရှိပါဘူး။

ဟောင်ကောင်မှာ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို နှိမ်နှင်းဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ တရုတ်ပြည်မကြီးအစိုးရရဲ့ လုံခြုံရေးဥပဒေသစ်ကို ဇူလိုင်လမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထဲက ဖမ်းဆီးသူတွေထဲမှာ မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်ကြီး Jimmy Lai ဟာ အထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန်ဒုသမ္မတ Mike Pence၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo တို့နဲ့ ပြီးခဲ့နှစ် ဇူလိုင်လမှာ တွေ့ဆုံပြီး ဟောင်ကောင်နိုင်ငံရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့တာကြောင့် တရုတ်အစိုးရက သူ့ကို ဝေဖန်အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။