ILO ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ လက္ခံေရး အလားအလာ 

(Unicode)

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမှာရှိတဲ့ ILO ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ အထွေထွေညီလာခံကို တက်ရောက်ဖို့ စစ်ကောင်စီက အဆိုပြုထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကန့်ကွက်မှုအပေါ် ILO- Credential Committee ကလက်ခံ စဉ်းစားခဲ့ပြီးနောက် တက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်သလို ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်သူကိုယ်စားပြုမလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာ ကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်လို့ တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ ILO ရဲ့ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။

ဒါအပြင် ILO ဘက်က စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကိစ္စ ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အတွက် သူတို့အနေနဲ့ ILO နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့် အပိုင်းတွေကို ပြန်ပြီး စဉ်းစားဖို့ရှိကြောင်း စစ်ကောင်စီရဲ့ ဒုအလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်က ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ အဲဒီကြေညာချက်မှာ ရေးထားပါတယ်။

ILO မှာ စစ်ကောင်စီက ကိုယ်စားလှယ်အသစ် အဆိုပြုချက်ကို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ သူနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (CTUM Myanmar) တို့က မေလမှာ ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရ တရပ်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ြပ်ည့စုံမရှိမရှိ စိစစ်တဲ့ ILOရဲ့ Credential Committee က ဆန်းစစ် သုံးသပ်ပြီးနောက် ၁၉၅၀ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂကသာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ILO ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။

ILO အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလို အခြေအနေမျိုး အခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိကြောင်း CTUM ရဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Burma Point ရဲ့ ပြောခွင့်ရ ကိုမိုးချမ်း က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

ကိုမိုးချမ်း။ ။ သမိုင်းကြောင်းအရ ဒါမျိုးကို ILO အနေနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့လည်း သူတို့က အဲလိုမျိုး ကန့်ကွက်ခဲ့ဖူးတာရှိတယ်။ အဲလိုမျိုးပေါ့နော် စစ်ကောင်စီလိုမျိုး မတရားအာဏာသိမ်းလာတဲ့လူတွေကို ကန့်ကွက်ခဲ့ဖူးတာရှိတယ်။ အခုလည်း အဲဒီအခြေအနေမှာ မူတည်ပြီးတော့မှ NUG အစိုးရက တင်ပြတာဖြစ်တော့ အဲဒီမှာ သူတို့က ယှဉ်ကြည့်လာတော့ စကစကိုလည်း လက်ခံလို့မရဘူးဆိုတာ သူတို့အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်လာတာ။

မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ အဲဒီတော့ ILO Credential Committee က အခုလို ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော် စစ်ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း သူတို့ လက်မခံဘူး ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အခုကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာရော ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ။

ကိုမိုးချမ်း။ ။ WHO (World Health Organization ) မှာ ဆုံဖြတ်သလိုပဲ သူတို့ကလည်း အထွေထွေညီလာခံကို ရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ အခု ဒီ New York မှာရှိတဲ့ အထွေထွေညီလာခံ ကျင်းပတဲ့ အချိန်ကျရင် အဲဒီ အထွေထွေညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ သူတို့အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ နောက်ဆက်တွဲသူတို့က ဘယ်သူ့ကို လက်ခံရမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ပြီးတော့ ဒါကို ဆုံးဖြတ်သွားပါမယ်ဆိုတာကို သူတို့ ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့။ စက်တင်ဘာကျရင် သူတို့ New York မှာကျင်းပမှာ၊ ကျင်းပတဲ့အချိန်ကျရင် အစိုးရ စကစအနေနဲ့လည်း တင်ပြမယ်လို့ ယူဆတယ် ဒါမျှော်လင့်လို့ရတယ်။ တပြိုင်နက်ထဲမှာလည်း ကျနော်တို့ NUG အစိုးရကလည်း တင်ပြရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်။ တင်ပြရမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကျရင်တော့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမတိုင်ခင် အဲဒီမှာလည်း အရည်အချင်း စိစစ်ရေးကော်မတီ Credential Committee ဆိုတာလည်း ရှိပြန်တယ်။ အဲဒီ Credential Committee ကနေပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်မလား ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။

မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ အဲလိုမျိုးပေါ့နော် သူတို့ဘက်က ဆုံးဖြတ်ရ ခက်နေတဲ့အနေအထားကြောင့် အခုဆိုရင် အထွေထွေညီလာခံကို သူတို့ရွှေ့တယ် ။ အဲဒီတော့ NUG အတွက်ကျတော့ရော ILO Credential Committee ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဒါတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ NUG အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ မြင်သလဲ

ကိုမိုးချမ်း။ ။သေချာတာကတော့ အစိုးရ တရပ်ဆိုတဲ့ အနေအထားကို ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုတာလည်း နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ကနေပြီးတော့ စုပေါင်းပြီးတော့မှ ကုလသမဂ္ဂ ဖြစ်တာဆိုတော့ ဒီ နိုင်ငံတွေ တခုချင်းစီကနေ ကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာ သူ့ရဲ့ ကြည့်တဲ့ Guide Line စည်းမျဉ်းတွေရှိတာပေါ့နော်။ အစိုးရ တရပ်အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံရှိသလား ၊ အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားရှိသလား၊ နယ်မြေရှိသလား၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုရထားသလား စသည်အားဖြင့် အချက်အလက်တွေရှိတယ်ပေါ့။ အသေးစိတ်ကတော့ ကျနေ်ာလည်း လက်တန်းပြီးတော့ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ သို့သော် ဒါတွေက ကျနော်တို့နဲ့ အလုပ်တွဲဖက်လုပ်တဲ့ ရှေ့နေတွေရဲ့ ပြောပြမှုအရ ကျနော်တို့ကို လေ့လာခွင့်ရလာတယ်၊ ပိုသိခွင့်ရလာတယ်။ ဆိုတော့ အဲလိုမျိုးအနေအထားမျိုးပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ အစိုးရ တရပ်ကို သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အလျှင်စလို သတ်မှတ်ချင်တိုင်း သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ အဲဒီအချိန်ကျတော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ အထက်ပါ လိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြည့်စဉ်းပေးထားနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ အလာအလာသိပ်ကောင်းတယ်။ အဲဒီအချက်အလက်တွေ လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်း လေ့လာသင့်တာပေါ့နော်။ လေ့လာပြီးတော့ ဒါကို စက်တင်ဘာလ မတိုင်ခင်မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ နိုင်သွားနိုင်တယ် ကုလသမဂ္ဂ မှာ။

မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ ဒီလိုမျိုး ILO ဘက်က ဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော် စစ်ကောင်စီကိုလည်း အစိုးရတရပ်နဲ့ မညီဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်တော့ စစ်ကောင်စီ ဘက်ကရော ILO ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာမလဲရှင့်။

ကိုမိုးချမ်း။ ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ ကြီးတယ်ခင်ဗျ၊ ဆိုလိုတာက ကမ္ဘာက အသိအမှတ် မပြုဘူးဆိုရင်တော့ အသိအမှတ်မပြုခံရတဲ့ အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ များများစားစား ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်း သူတို့ကို တော်လှန်ပုန်ကန်တဲ့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရတာ ၊ တပြိုင်နက်တည်းမှာလည်း နိုင်ငံတကာက လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူတို့က ကြားထဲမှာ ဟိုဘက်ကလည်း လက်မခံ ၊ ပြည်တွင်းကလည်း လက်မခံ ၊ ပြည်ပကလည်း လက်မခံ ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ နောက်ဆက်တွဲ ကမ္ဘာကြီးကနေ ပေးနေတဲ့ အခွင့်အရေးတွေလည်း သူတို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ငွေရေးကြေးရေး ချေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ငွေရေးကြေးရေး ချေးရတာလည်း ခက်လာနိုင်သလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ထောက်ပံ့မှု ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ ထောက်ပံ့မှုပေးရတာ တော်တော်လေး ခက်လာတယ် အဲဒီရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဂယက်တွေအများကြီးရှိတယ်။

မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ ကိုမိုးချမ်းကိုယ်တိုင် အရင် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အဝေးရောက် ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB (National Coalition Government of the Union of Burma) နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုမိုးချမ်းတို့ဆိုရင်လည်း ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ တကယ့်ကို တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အထဲမှာလည်း ပါဝင်တဲ့အခါကျတော့ အခုလို ILO ဘက်ကနေပြီးတော့ ဒီတကြိမ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဟာ အရင် ILO က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူတို့ရပ်တည်ချက်တွေမှာ ဘယ်လောက်အထိ ထူးခြားမှုရှိသလဲ။

ကိုမိုးချမ်း။ ။ ILO အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို အသိအမှတ်မပြုတာကတော့ တကယ်တမ်းပြောရရင် ကန့်ကွက်ခံရတာပေါ့နော် ။ ကန့်ကွက်ခံရပြီးတော့ နောက်ဆက်တွဲ အသိအမှတ်ပြုဖို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်လာတာကတော့ ကျနော်နားလည်ရသလောက်က ILO မှာဆိုရင် ဒုတိယအကြိမ် ။ ဒါပေမယ့် အထွေထွေညီလာခံကျတော့ သူတို့ အသိအမှတ်ပြုတယ်ခင်ဗျ ။ ကျနော်တို့က ၂၀၀၈ မှာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ခေတ်မှာ ကျနော်တို့ စိန်ခေါ်ဖူးတယ်၊ သူတို့ကို အထွေထွေညီလာခံမှာ စိန်ခေါ်ဖူးတယ်။ အဲလို စိန်ခေါ်ဖူးတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့အခက်အခဲက ဒါကတော့ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရပေ့ါနော် NCGUB အစိုးရနဲ့ ဒီဘက်က ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီဝင် NCUB ကြားမှာ ရှိသွားတဲ့ အခက်အခဲကြောင့် ကျနော်တို့ မအောင်မြင်လိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ အကယ်၍ အဲဒီအခက်အခဲကို ကျော်လွှားလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်မှ အောင်မြင်ချင်မှလည်း အောင်မြင်မှာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က ရှုံးမယ်မှန်းသိရဲ့သားနဲ့ ကျနော်တို့က တမင် စမ်းသပ်ကြိုးစားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေက လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး သိသော်လည်း ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စကို ကျနော်တို့ လုပ်လိုက်နိုင်ရင် ပြည်သူလူထုကလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားရှိမယ် ကျနော်တို့ အတွေ့အကြုံရမယ် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား တုန်လှုပ်သွားနိုင်တယ်။ အခုဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့မှာရှိနေတဲ့ အခွင့်အရေးက ဒါထက်ပိုများတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကလည်း ပူပူနွေးနွေးနဲ့ တော်လှန်နေတယ် နိုင်ငံတကာကလည်း အနောက်ကနေ ဝိုင်းပြီးတော့ တွန်းအားပေးနေတယ် အဲလိုအနေအထားမျိုးမှာ မူတည်ပြီးတော့ လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာ NUG ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေအနေနဲ့က လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်။

CTUM ရဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Burma Point ရဲ့ ပြောခွင့်ရ ကိုမိုးချမ်း ကို ဗွီအိုအေ က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။