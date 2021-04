အိႏၵိယ ကိုဗစ္ျပႆနာ အထူးေၾကကဲြဖြယ္ေကာင္း (WHO အႀကီးအကဲ)

(Zawgyi/Unicode)

အိန္ဒိယ ကိုဗစ်ပြဿနာ အထူးကြေကွဲဖွယ်ကောင်း (WHO အကြီးအကဲ)

(Unicode)

တနင်္လာနေ့က COVID-19 ကူးစက်မှုအသစ် စုစုပေါင်း ၃၅၃,၀၀၀ နီးပါးထိရောက်ရှိခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ထက် ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ နေ့စဉ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအသစ်တွေ့ရှိတဲ့ နှုန်းမြင့်မားနေတာဟာ ငါးရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ WHO အနေနဲ့ တတ်စွမ်းနိုင်သလောက် အိန္ဒိယကို အကူအညီပေးနေကြောင်း WHO အကြီးအကဲ Tedros Ghebreyesus က တနင်္လာနေ့က ဂျီနီဗာမှာလုပ်တဲ့ ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အခုလို ပြောသွားပါတယ်။

”WHO အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်း အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေ၊ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မိုဘိုင်းဆေးရုံတွေ၊ ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ အောက်စီဂျင်ဘူးတွေအပါအဝင် အရေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ အထောက်အပံ့တွေကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။”

ဒါအပြင် ကိုဗစ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၆၀၀ကျော်ကို အိန္ဒိယကို စေလွှတ်ဖို့ရှိကြောင်း WHO ကကြေညာထားတာကိုလည်း သူက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

အိန္ဒိယမှာ ဒုတိယအကြိမ် ကပ်ဘေးရောဂါ ကူးစက်မှုတွေထပ်ဖြစ်နေချိန်အတောအတွင်းမှာပဲ နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်မှာ လစ်ဟာ ချွတ်ယွင်းချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဆေးရုံတွေမှာလည်း လူနာသစ်တွေကို စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ အခြေအနေရောက်နေပါတယ်။ အောက်စီဂျင်ဘူးတွေရှားပါးလာနေတာကြောင့် ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် အသက်ရှုအထောက်အကူပေးဖို့ အလွန်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တရက်တည်း ကိုဗစ်ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သေဆုံးသူပေါင်း စံချိန်သစ် ၂,၈၁၂ ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒေလီမြို့တော်မှာတော့ lockdown ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကို နောက်သီတင်းပတ်အထိ ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။

၀ န်ကြီးချုပ် Narendra Modi ကတော့ အိန္ဒိပြည်သူအားလုံး ကာကွယ်ဆေးကို ယုံယုံကြည်ကြည်ထိုးနှံကြဖို့နဲ့ ကောလဟာလတွေကို မယုံဖို့ တနင်္ဂနွေနေ့က သူ့ရဲ့ လစဉ် ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။