ကိုဗစ္တတိယလိႈင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုပါဝင္သင္႔သလဲ (ေဒါက္တာ သန္းႏိုင္စိုး)

ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ထိန်းချုပ်ရေး ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုပါဝင်သင့်သလဲ (ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး)



မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့နှုန်း သေနှုန်းတွေ မြင့်မားတက်လာပြီး၊ ဆေးရုံတွေ ဝန်စပိလာချိန်မှာ၊ မလိုအပ်ဘဲ အိမ်တွေမှာသေဆုံးမူတွေ စဖြစ်လာတာအတွက်၊ ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။

အခုလို ကိုဗစ်-19 တတိယလှိုင်းစပြင်းထန်လာတာကို ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး၊ ပြည်သူတွေအိမ်မှာအဓိကနေကာ၊ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဝိုင်းကူပေးကြဖို့၊ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရက အလေးအနက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။

ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပြန်ဝင်လာနိုင်ရေးအတွက်လည်း ညှိုနှိုင်းကြိုးပမ်းနေတာအပြင်၊ ထပ်လိုအပ်လျှင် နိုင်ငံတကာအကူအညီတောင်းခံဖို့ပါရှိလာနိုင်တယ်လို့ ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက ဆိုပါတယ်။ ကိုဝင်းမင်းကမေးထားပါတယ်။



လူနာ တချို့ ဆေးရုံသွားဖို့ခက်၊ အိမ်မှာလည်း အောက်စီဂျင်ခက် သေဆုံးမှု များလာရချိန်မှာ ပြည်သူတွေ အတွက် အဓိက ဘာမှာချင်ပါလဲလို့ မေးရာမှာ ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုးက

ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး ။ ။ ခုန ဆရာ ပြောသလို မဖြစ်သင့်ဘဲ အိမ်မှာ သေဆုံးရတာတွေ ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုပြီးတော့ ရောဂါ ပြင်းထန်ပြီး ဘယ်လိုမှ မရတော့မှ ဆေးရုံ ရောက်တဲ့ဟာ ဒါမျိုးတွေလည်း စိတ်မကောင်းစရာတွေလည်း အများကြီး ကြားနေရတာပေါ့နော်။ အဲလို အနေအထားမျိုးမှာ ပြည်သူတွေဘက်က လုပ်နိုင်တာကတော့ နှစ်ပိုင်း ရှိတာပေါ့နော်။ နံပတ် ၁ အပိုင်းကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရမယ့် အပိုင်းပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူတိုင်းက ကာကွယ်လိုက်ရင် ရောဂါ ကွင်းဆက်က ပြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။

နောက်တခုကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်တဲ့ အနေအထားမှာလည်း လက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ ascending (မြင့်တက်နေတဲ့) တက်နေတဲ့ အနေအထားမှာ အကောင်းဆုံးကတော့ stay at home ပေါ့။ အကြောင်းကိစ္စ မရှိရင် အပြင်ကို လုံး၀ မထွက်တာ အကောင်းဆုံးဘဲပေါ့နော်။

မဖြစ်မနေ စားဝတ်နေရေး အတွက် ထွက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းတွေ သတိထားပြီးတော့ အတိအကျ လိုက်နာဖို့ လိုတဲ့ အနေအထားပေါ့။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် အိမ်ကို ပြန်ဝင်တဲ့ အနေအထားမှာ အပြင်က ပိုးပါလာမှာကိုး။

ဒုတိယ အနေနဲ့ကတော့ community Covid Postive center လို ဟာမျိုးတွေ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာပေါ့ တတ်နိုင်သမျှပေါ့ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း မိမိတတ်တဲ့ ပညာနဲ့ပေါ့နော် ခုန ဆေးပညာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေလည်း ဆေးပညာ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ၊ သူနာပြု ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ အဲဒီလိုဘဲ ကျနော်တို့ အင်ဂျင်နီယာ ပညာ ဆိုရင်လည်း အများကြီးပေါ့နော် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နောက် လူနာတင်ယာဉ် မောင်းတဲ့သူ မည်သူမဆို တတပ်တအားပေါ့နော် ပါဝင် ကူညီ လို့ ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။

ကျနော်တို့ အနေနဲ့ Volunteer တွေ၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက ဖိတ်ခေါ်လျက် ရှိတယ်ပေါ့နော်။ နောက်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ပညာရှင်တွေ ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေ ဒါမျိုးတွေ ဆိုရင်လည်း စေတနာ့ ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့ ကူညီပေးဖို့၊ လိုအပ်ရင်လည်း ကန်ထရိုက် စနစ်နဲ့ ပါဝင်ပြီးတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က။ ဒါကတော့ ဒီ Covid-19 ရောဂါက အမျိုးသားရေးလို ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။

တဖက်က ရောဂါ တဖက်က လူနာ မိမိတို့ နိုင်ငံသား ဖြစ်နေတဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်တို့ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ကာကွယ်သလို ကာကွယ်နေတဲ့ လူတွေကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ တတပ်တအားပေါ့ ပါဝင် ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ လိုတယ်ပေါ့နော်။

ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာရေ။ ဒီနေရာမှာ ဒီ နိုင်ငံရေး အနေအထား အရပေါ့ CDM ဆရာဝန်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း တချို့ မလုပ်ရဲ မကိုင်ရဲ ပေါ့နော်။ တစုံတရာ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကပေါ့ သူတို့ ခိုးကြောင် ခိုးဝှက်လေးတွေ လုပ်ပြီးတော့ ကူပေးနေကြတာကို ကျနော်တို့ တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီ အပေါ်မှာရော ဆရာ ဘာပြောချင်ပါလဲ။



ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး။ ။ အဓိက ကတော့ ကျနော်တို့ ခုန ပြောသလို Coordination, Cooperation နှစ်ခုကို ထိရောက်အောင်မြင်ဖို့ ဆိုတာ အဓိက ကတော့ Synchronize Coordination လို့ ခေါ်တာပေါ့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ တယောက် တလှည့် ဟင်းတအိုးချက်တဲ့ အခါမှာ ဆီပါဖို့ လိုသလို အသား အသီးအရွက်လည်း ပါမယ်။ ဒါဆိုရင် အရသာ ရှိတာပေါ့နော်။ အဓိက ကတော့ အိုးထဲမှာ ပေါင်းသွားတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ ပန်းချီကား တချပ် ရေးတဲ့ အခါမှာလည်း ဟိုနေရာမှာ ဆေးတစက် ဒီနေရာမှာ ဆေးတစက် ချတာထက် စာရင်တော့ ဒီပန်းချီကားပေါ်မှာ ဆွဲလိုက်တော့မှဘဲ အရောင်တွေ လှပြီးတော့ စုံသွားမယ်ပေါ့နော်။ ဒါမျိုးကို အင်္ဂလိပ် စကားပုံလည်း ရှိပါတယ် ၁ အပေါင်း ၁ က ၅ ဖြစ်တယ် ဆိုတာပေါ့နော်။

အောက်မှာ ရှိတဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေ ပေါင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ ဆပွား ပွားပြီးတော့ အဲဒီအခါကျတော့ ဒီ အချိန်မှာသာ ကျနော်တို့က ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစား ဝန်ကြီးဌာန ကလည်း ဒီလိုမျိုး စေတနာ့ ဝန်ထမ်းတွေ လာရောက် ကူညီတဲ့ အခါမှပေါ့နော် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ ရတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ သူလိုတဲ့ဟာ ကိုယ်ဖြည့် ကိုယ်လိုတဲ့ဟာ သူဖြည့် ဒါမျိုး ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ ရှိတယ်ပေါ့နော်။

ဒါမျိုးတွေမှာ ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ မိမိတို့ တတ်နိုင်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသ အလိုက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေက ပို ထိရောက် အောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်။



ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာရေ။ အဲတော့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဘက်ကရော ဘယ်လိုမျိုး စပြီးတော့ ကမ်းလှမ်းဖို့ ရှိလဲ။ အခုလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ရနိုင်ဖို့လေ။



ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ အပိုင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တယောက် တလက် ကူညီဖို့ပေါ့နော်။ ဒါလည်း မကြာခင်မှာလည်း ကျနော်တို့ ဒီထက်ပိုပြီး ပြည့်ပြည့် စုံစုံပေါ့နော် ထုတ်ပြန်ဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ ခုန ပြောသလိုပေါ့နော်။ ကားမောင်းတတ်ရင်လည်း ကားမောင်း တတ်သလို။ နောက်ဆုံး အလေးအပင် မတတ်ရင် တောင်မှ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ Mask Campaign လို နေရာတွေ Mask ဝေတတ်တယ်။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ အတတ်ပညာရှင်ပေါ့နော်။ IT ပညာရှင် ဆိုလည်း IT ပညာရှင် အမျိုးမျိုးပေါ့နော် ဒါတွေကို ကျနော်တို့က ပူးပေါင်းဖို့ဘဲ လိုတာပေါ့။

ဒီလို ပူးပေါင်း နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ ဖိတ်ခေါ်မယ့် လမ်းကြောင်း ကိုလည်း ဝန်ကြီး ဌာန အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ မကြာခင်မှာလည်း ဒီထက်ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမယ့် အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။



ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။ ဒီနေရာမှာ ဆရာ တခုက နိုင်ငံတကာ ကိုရောပေါ့နော် အရေးပေါ် အကူအညီ တောင်းဖို့ အစီအစဉ် ရှိလားဆရာ။ ဥပမာ အင်ဒိုနီးရှား ဆိုရင် သူတို့ တောင်းခဲ့တာတွေ ရှိတယ်နော်။ ဥပမာ WHO လိုမျိုး ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ အဲဒီ အနေအထားတွေရော ဘယ်လို ရှိလဲ ဆရာ။



ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး။ ။ အဓိက ကတော့ ပြည်တွင်း အင်အား ပေါ့နော်။ ပြည်တွင်း အင်အားကို ကျနော်တို့က အရင်ဆုံး ယူရမှာပေါ့နော်။ ဒါတော့ ခုန တကယ်လို့သာ လိုအပ်လာရင်တော့ ခုန ပြောတဲ့ medical team တွေ ပေါ့နော် လာရောက် ကူညီတဲ့ ဟာမျိုးတွေ ကလည်း ဒါ ရှိလာနိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးလည်း ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မှာတော့ ရှိတဲ့ အင်အားကိုဘဲ အကောင်းဆုံးပေါ့ ရှိသမျှ ပြည်တွင်းမှာ ရှိသမျှ အရင်းအမြစ်တွေ ဒါတွေကို ရသလောက် စုစည်းပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကတော့ နံပတ် ၁ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်ပါတယ်။

ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် ဆရာ။