ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ WHO မွာ စုေဝး ဆႏၵျပ

(Zawgyi / Unicode)

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အေရးကို စိုးရိမ္ၾကတဲ့ က်န္းမာေရးလုပ္သားေတြ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ စေနေန႔က ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာမွာရွိတဲ့ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ခ်ီတက္ၾကၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အေရးနဲ႔ ဇီဝသက္ရွိ မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲေတြ ျပဳန္းတီးလာတဲ့ အေရးတို႔ကို ထိ္ပ္တန္းဦးစားေပးအျဖစ္ ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔က တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာ ဂ်ီနီဗာက Place des Nations ရင္ျပင္ကေန WHO ႐ုံးခ်ဳပ္ရွိရာကို ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး WHO အႀကီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus၊ ေနာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Maria Neira တို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ WHO အႀကီးအကဲက ခ်ီတက္လာတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။

“က်န္းမာေရးဟာ ဇိမ္ခံပစၥည္းမဟုတ္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကပ္ေဘးေရာဂါႀကီးက အသိေပးလိုက္တာျဖစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့ ေလထုနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လူတိုင္း ရရွိခံစားခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြကို သိရွိထားၿပီး အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ၾကေရးအတြက္” WHO အႀကီးအကဲက တိုက္တြန္း ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

WHO ဟာ လူသားေတြရဲ႕ သက္ရွည္က်န္းမာေရးကို အေလးထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ ျဖစ္လာေရး အာမခံႏုိင္မယ့္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖို႔ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႔ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါ အထူးကု ပါေမာကၡ Valerie D’Acremont က ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအေရး ေလ့လာတဲ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြ သတိေပးထားခ်က္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုလားတဲ့ Extinction Rebellion အဖြဲ႔တံဆိပ္ပါ သဲနာရီတလံုးနဲ႔ ပန္ၾကားစာတေစာင္ကိုလည္း WHO အႀကီးအကဲထံ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

----------------------

(Unicode)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ WHO မှာ စုဝေး ဆန္ဒပြ

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အရေးကို စိုးရိမ်ကြတဲ့ ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေ မေလ ၂၉ ရက်နေ့ စနေနေ့က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ရုံးချုပ်ကို ချီတက်ကြပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အရေးနဲ့ ဇီဝသက်ရှိ မျိုးစုံ မျိုးကွဲတွေ ပြုန်းတီးလာတဲ့ အရေးတို့ကို ထိပ်တန်းဦးစားပေးအဖြစ် ထားရှိ ဆောင်ရွက်ဖို့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။

မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မှု တော်လှန်ရေး ဆရာဝန်များအဖွဲ့က တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ ဂျီနီဗာက Place des Nations ရင်ပြင်ကနေ WHO ရုံးချုပ်ရှိရာကို ချီတက်ခဲ့ကြပြီး WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreysus၊ နောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Maria Neira တို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ WHO အကြီးအကဲက ချီတက်လာတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။

“ကျန်းမာရေးဟာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေး၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကပ်ဘေးရောဂါကြီးက အသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ လေထုနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လူတိုင်း ရရှိခံစားခွင့် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို သိရှိထားပြီး အတူတကွ ဆောင်ရွက်ကြရေးအတွက်” WHO အကြီးအကဲက တိုက်တွန်း ပြောဆိုခဲ့တာပါ။

WHO ဟာ လူသားတွေရဲ့ သက်ရှည်ကျန်းမာရေးကို အလေးထားတဲ့ အများပြည်သူဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေ ဖြစ်လာရေး အာမခံနိုင်မယ့် တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မှု တော်လှန်ရေး ဆရာဝန်များ အဖွဲ့ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူနဲ့ ကူးစက်ရောဂါ အထူးကု ပါမောက္ခ Valerie D’Acremont က တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။

ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုအရေး လေ့လာတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ သတိပေးထားချက်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုလားတဲ့ Extinction Rebellion အဖွဲ့တံဆိပ်ပါ သဲနာရီတလုံးနဲ့ ပန်ကြားစာတစောင်ကိုလည်း WHO အကြီးအကဲထံ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။