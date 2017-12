ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူ ဦးေအာင္ဒင္နဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာအေရး ေမးျမန္းခ်က္

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကိစၥေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚက်ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ဖုိ႔ ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္သူေတြပါဝင္တဲ့ ဘက္မလိုက္စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ဖဲြ႔ စံုစမ္းသင့္တယ္လို႔ US Campaign for Burma ရဲ႕အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ဒင္က ေျပာပါတယ္။

႐ိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက လူနည္းစုအသိုင္းအဝိုင္းေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည္ႏုိင္ခြင့္နဲ႔ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖဲြ႔ကို ဝင္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြပါဝင္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ မေန႔က ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ဂ်နီဗာမွာ ခ်က္ခ်င္းကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပႆနာနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ကုလသမဂၢနဲ႔ႏိုင္ငံတကာက ဒီအခ်က္ေတြကို အဓိကထား ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာအစိုးရဖက္က ဘယ္လိုတံု႔ျပန္သင့္သလဲဆိုတာကို မစုျမတ္မြန္က ကိုေအာင္ဒင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတာမွာ ကိုေအာင္ဒင္က ခုလိုစေျဖပါတယ္။

ကိုေအာင္ဒင္။ ။ပထမအခ်က္ေပါ့ဗ်ာ ျပန္လာမယ့္သူေတြအတြက္ လံုၿခံဳေရးစိတ္ခ်မႈတို႔ လူ႔အခြင့္အေရးအာမခံခ်က္ရွိဖို႔တို႔ ေတာင္းဆိုတာရွိတာကို ။ ဆိုေတာ့ ဒီဟာလည္း သူတို႔ဘက္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သဘာ၀က်တဲ့ စိတ္ပူပန္မႈပါခင္ဗ် ။ ဒီဘက္ကလူေတြ သူ႔အလိုလိုထြက္သြားၾကတယ္ ၿပီးေတာ့ ဒီဘက္က ျပန္လည္လက္ခံမယ္ ။ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔လည္း အဆင္သင့္ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီတေခါက္က်ေတာ့ ဟိုတုန္းကလိုမ်ိဳး ျပန္၀င္လာၾကေတာ့ဆိုၿပီးေတာ့ ျပန္လည္လက္ခံတာနဲ႔ မရေတာ့ဘူးခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဒီျပန္၀င္လာတဲ့သူေတြကို စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ေနာက္ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သင့္တယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာတယ္အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားေတြ မွန္တယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔ကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးၿပီးရင္လည္း က်န္တဲ့ တိုင္းျပည္ေနရာအႏွံ႔မွာ သူတို႔ကို လႊတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ေပးရမယ္။ ေနာက္တခါ အဲဒီလူေတြရဲ႕ လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရး အစစေပ့ါဗ်ာ လံုၿခံဳေရးကအစ အစိုးရက တာ၀န္ယူႏိုင္ရလိမ့္မယ္။ အဲလိုတာ၀န္ယူႏိုင္မွ တဖက္က ႏိုင္ငံတကာစိတ္ပူပန္မႈေတြက ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္မွေပါ့။ အခုက်ေတာ နားလည္သေလာက္ ဒီျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရနဲ႔ ၂ ႏိုင္ငံၾကား ခ်ဳပ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္မွာဆိုရင္လည္း ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ေအဂ်င္စီကို ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကိစၥမွာ ပါ၀င္ကူညီဖို႔ လက္ခံထားတယ္ဆိုတာ ပါတာကို။ ဆိုေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ လံုေလာက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုတဲ့ ျပည္တြင္းကို၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာကိုေတာ့ က်ောန္တို႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ လက္မခံသင့္ဘူးေပ့ါဗ်ာ။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႕ကေတာ့ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကေနၿပီးေတာ့ Fact Finding Mission အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ခဲ့တာၾကာၿပီ အခုအထိ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ၀င္ခြင့္မေပးဘူး။ တဖက္မွာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာစြတ္စြဲခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတာကာ ေကာ္မရွင္တရပ္လိုအပ္တာကေတာ့ အမွန္ပဲခင္ဗ်။ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အၾကံေပးဖို႔အတြက္ ကိုဖီအာနန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္လိုမ်ိဳး အဖြဲ႔အစည္းလိုမ်ိဳးေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္မရွင္တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး တာ၀န္ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္။ က်ေနာ္အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီလို ႏိုင္ငံတကာေကာ္မရွင္က လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံစစ္ေဆးတာမဟုတ္ပဲနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာၾကီးတခုလံုးကို ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာတခုသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားတဲ့ေနာက္မွာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီး ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရတယ္ဆိုတာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့ Forensic ေခၚတာေပါ့ေနာ္ အမႈအခင္းကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးလုပ္တာကေတာ့ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တာပဲ။ ဒါက်ေနာ့္အၾကံျပဳခ်က္ပါ။

မစုျမတ္မြန္။ ။ ကိုေအာင္ဒင္ေျပာခဲ့သလိုမ်ိဳး တကယ္တမ္းဒီလို ဘက္မလိုက္ပဲနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကလည္း လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့သူေတြ ပါ၀င္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့ အဖြဲ႔ႀကီးကိုလုပ္ဖို႔ဆိုတာက အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ အဲလိုလုပ္ဖို႔အတြက္မွာ အခက္အခဲေတြ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ႏိုင္သလားရွင့္။

ကိုေအာင္ဒင္။ ။ဒီစစ္ေဆးမႈက အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ႏွစ္ဦး ၂ဖက္ သေဘာတူမွ ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရခိုင္ျပႆနာအတြက္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔တုန္းကေတာ့ အစိုးရဦးေဆာင္လို႔ ဖြဲ႔စည္းလို႔ရတယ္။ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ကလည္း Hybrid ေခၚတာေပါ့ဗ်ာ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ေတြပါသလို ျပည္တြင္းကပညာရွင္ေတြ ပါၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စစ္ေဆးခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုဒီ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းျပႆနာေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔အတြက္ေတာ့ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ သေဘာတူမႈရွိဖို႔ လိုအပ္တာေပါ့။

မစုျမတ္မြန္။ ။အခုလက္ရွိၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း က ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚမွာ ဖိအားေတြမ်ားေနတယ္။ ဥပမာ မေန႔ကလိုမ်ိဳး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အထူးေဆြးေႏြးပြဲျမန္မာ့အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လုပ္ရတာမ်ိဳးရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလတုန္းကပဲ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ကေနၿပီးေတာ့မွ ေၾကာညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတယ္။ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆိုရင္လည္း ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ရခုိင္အေျခအေန ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ briefing ေပးရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ဒီလိုဖိအားေတြမ်ားေနတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈေတြ မ်ားေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒီဟာေတြဟာ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ အေျခအေနေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ဆိုးလာႏိုင္တယ္ဆိုတာ တြက္လုိ႔ရသလဲ။

ကိုေအာင္ဒင္။ ။ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈက ဟိုတုန္းကထက္စာရင္ အမ်ားႀကီးျပင္းတယ္ခင္ဗ်။ ျပင္းတယ္ဆိုတာက အရင္တုန္းက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ရွိေနေတာ့ ခ်က္ခ်င္းသိသာတာေပါ့။ အခုက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ မရွိေသးတဲ့အခါဆိုေတာ့ဒီျပင္းထန္မႈဆိုတာက ခ်က္ခ်င္းမသိႏုိင္ေသးဘူး။ တိုင္းျပည္ကို အရွက္တကြဲျဖစ္ေအာင္ သိကၡာက်တဲ့အဆင့္ပဲရွိေသးတာကို။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြလိုဆိုးတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြက ေနာက္ဆက္တြဲလာႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ အစိုးရေတြ ကိုယ္က လိုလိုခ်င္ခ်င္လုပ္တာမဟုတ္ပဲ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ေထာက္ခံလႈပ္ရားေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကဖိအားနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြျပဌာန္းၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာမ်ိဳးေတြ ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ရွိလာႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမလုပ္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ ေတြကို တားျမစ္တာေတြ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကေနထြက္ဖို႔အတြက္ ကုမၸဏီ ေတြကို ဖိအားေပးတာေတြ ျမန္မာျပည္ကထုတ္တဲ့ပစၥည္းေတြကို မ၀ယ္ဖို႔ မတင္သြင္းဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရေတြကို ဖိအားေပးတယ္။ ဒါေတြက ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အလားအလာေတြေပါ့ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြက ဘာမွအေရးမၾကီးပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို္ ဟန္ေဆာင္ေနလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဟန္ေဆာင္တယ္ဆိုရင္ ဒါက အမွန္တရားကုိ ေသခ်ာနားမလည္လို႔ပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒီတေခါက္ပိုဆိုးတာက ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္းကေတာ့ သူတို႔အတြက္ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ေတြရေနတာကို။ ဒီႏိုင္ငံေရးအျမတ္ေတြရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီအျမတ္ေတြ တခါမွႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈမရွိခဲ့ဘူးတဲ့ အျမတ္ေတြကိုသံုးၿပီးေတာ့ သူတို႔ ဒီတေခါက္ႀကိဳးစားတာကေတာ့ ျပန္ခြင့္ရေအာင္တင္မကဘူး၊ ႏိုင္ငံသားလည္းျဖစ္ခြင့္ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရမယ္ဆိုတဲ့ အဲဒီေလာက္အထိကို ရည္ရြယ္ခ်က္ထားတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္တို႔အစိုးရနဲ႔လည္း မူ၀ါဒေရးရာ ျပတ္သားတဲ့ မူတခုခ်ဖို႔ လိုတယ္ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ျပန္၀င္လာတဲ့သူကို လက္ခံမယ္၊ ႏိုင္ငံသားလည္းျဖစ္ခြင့္ရွိသူကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိမယ္ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုျဖစ္ခြင့္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာမ်ိဳးကိုေတာ့ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာနဲ႔ အခုကတည္းကစၿပီးေတာ့ မူ၀ါဒ တခုခ်မွတ္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။”

US Campaign for Burma ရဲ႕အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ဒင္ကို မစုျမတ္မြန္က ေမးျမန္းထားတာပါ။