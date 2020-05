နီေပါမွာပိတ္မိေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတခ်ဳိ႕ ျပည္ေတာ္ျပန္ေရး အခက္ေတြ႔ေန

(Zawgyi/Unicode)

နီေပါႏိုင္ငံရဲ႕ Lockdown မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတခ်ဳိ႕ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ပိတ္မိေနၿပီး ျမန္မာျပည္ ျပန္လုိေပမယ့္ ကယ္ဆယ္သူ မဲ့ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ဒုကၡကိုစာနာၿပီး ျမန္မာအစိုးရက တနည္းနည္းနဲ႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေပးေစလိုေၾကာင္း Kathmandu (ခပ္သ္မန္ဒူ )ၿမဳိ႕ေတာ္ေရာက္ ျမန္မာျပည္သားေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းကို ဥာဏ္ဝင္းေအာင္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြနည္းတူ နီေပါႏိုင္ငံမွာလည္း ကုိဗစ္ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈပိုတုိးလာခ်ိန္ မတ္လ(၂၃)ကစလို႔ လူေတြ ေနအိမ္အျပင္မထြက္ရ ဆိုတဲ့ အမိန္႔ကို နီေပါအစိုးရက ထုတ္ျပန္ လိုက္တာေၾကာင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ နီေပါႏိုင္ငံ ကို ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတြလည္း မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ပိတ္မိသြားခဲ့တာပါ။

အခုလိုပိတ္မိေနတဲ့ ျမန္မာေတြထဲမွာ မိခင္၊ ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔အတူ နီေပါကို ဘုရားဖူးလာတဲ့ ေတာင္ငူၿမဳိ႕က ကိုထြန္းေအာင္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

“ က်ေနာ္တို႔က မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ထဲကလာတာ။ ရက္ ၂၀ ဆုိၿပီး လာလိုက္တာ ခုက်ေနာ္တုိ႔ Lockdown မိေနတယ္ ၂ လေက်ာ္သြားၿပီ။ က်ေနာ့္အေမကို ဘုရားဖူးေခၚလာတာပါ အေမကလည္း အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ေနၿပီ က်န္းမာေရး သိပ္မေကာင္းဘူး။ ဒုကၡေတြလည္း ေရာက္ေနၿပီ။ ပထမ ဟိုတယ္မွာ တည္းတယ္၊ ခု စရိတ္ျပတ္သြားလို႔ အမ်ဳိးေတြအိမ္ ရွာၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးေတြ အိမ္မွာတည္းေနတာဗ်။”

ျပင္ဦးလ ြင္ၿမဳိ့မွာ သမီးငယ္နဲ႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိထားခဲ့ၿပီး ထုိင္းမဟီေဒါတကၠသုိလ္မွာ မဟာဘ ြဲ႔လ ြန္ တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ မသီတာစိုးကလည္း နီေပါႏိုင္ငံ Kathmandu School of Law တကၠသိုလ္မွာ စာတမ္းျပဳစုဖို႔ ေခတၱ ေရာက္ေနတုန္ ပိတ္မိသြားတာလို႔ ေျပာလာပါတယ္။

“ ထိုင္း မဟီေဒါတကၠသုိလ္မွာ က်မတို႔က Master of Human Rights and Democratization ဆိုတာကို တက္ေနတာ။ တက္ရင္းနဲ႔ Second Semester က်ေတာ့ မိတ္ဖက္ တကၠသိုလ္တခုကုိ သြားရတာ။ သြားရမယ္ဆိုေတာ့ နီေပါႏိုင္ငံကို ေရြးလိုက္တာေပါ့။ အဲဒါ က်မတို႔က မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က်ရင္ ျပန္ဖုိ႔ဆိုၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝယ္ထားၿပီးသားေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ ေလယာဥ္က Cancel ျဖစ္သြားတယ္။ Lockdown ျဖစ္ၿပီး ၂၃ ရက္ထဲက ပိတ္မိသြားတာ ခုခ်ိန္ထိပဲ။”

ျမန္မာအစိုးရ ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ေတြ ေစလႊတ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာေတြကို ကူညီေနတာပါ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂါယာၿမဳိ့ကို ျမန္မာကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္တစင္း ေမလ(၂၇)မွာ လာဖုိ႔ရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီေလယာဥ္သာ နီေပါကို ဝင္ႀကဳိေပးမယ္ ဆုိရင္ ျပႆနာေျပလည္ သြားႏိုင္တယ္လို႔ မဟီေဒါတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူ မသီတာစိုးက ေျပာပါတယ္။

“ ဆိုေတာ့ က်မတုိ႔က အဲဒီသတင္းေတြ႔ ကတည္းက ဂါယာေလာက္အထိကို သြားႏိုင္ရင္ ျမန္္မာျပည္ ျပန္လို႔ရမယ္ဆုိၿပီး ႀကဳိးစားေနၾကတာေပ့ါ ေနာ္။ ခုလည္း ဂါယာထိသြားဖို႔ ေလေၾကာင္းလုိင္းတခုကို စီစဥ္ၾကည့္ေတာ့လည္း ေစ်းက တအားမ်ားေနလို႔ မတတ္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သူက ေဒၚလာ (၁) ေသာင္း (၆) ေထာင္ လူက(၁၀)ေယာက္ေက်ာ္ပဲ ရွိတာဆိုေတာ့ က်မတို႔က မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ကားနဲ႔ သြားဖို႔က်ျပန္ေတာ့ က်မတုိ႔က ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရမွာ .. အိႏၵိယထဲ ဝင္ဖို႔က က်မတို႔မွာ ဗီဇာက မရွိဘူးေလ။ ဆိုေတာ့ အဲလိုေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ က်မတုိ႔လည္း ဘာလုပ္ရမွန္းကို မသိေတာ့ဘူး၊ အဲဒါနဲ႔ ေနာက္ဆုံး က်မတုိ႔ကို ဒီကေန တခုခုနဲ႔စီစဥ္ေပးၿပီး ဂါယာထိ ပို႔ေပးမယ္ဆိုရင္ မဆိုးဘူးေပါ့ေနာ္။ အိႏၵိယနဲ႔ နီေပါဆိုတာက နီးနီးေလးေလ။ ဆိုေတာ့ ေလယာဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ဂါယာထိ လာႀကဳိတဲ့အခါမွာ အဲ့ဒီေလယာဥ္နဲ႔ပဲ က်မတုိ႔ကို တခ်က္ ဝင္ႀကဳိေပးမယ္ဆုိရင္ တခါထဲနဲ႔ က်မတို႔အားလုံး ပါသြားႏိုင္တယ္ေပါ့ က်မတို႔က အဲလိုေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ အဲဒီလို စီစဥ္ေပးလို႔ရမလား၊ အဲဒီ ဂါယာအထိ က်မတုိ႔ကို ပို႔ေပးလုိ႔ရမလားဆိုၿပီး နီေပါမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ုံးကို က်မ စာေရးၿပီး ေျပာၾကည့္ေသးတယ္ ဒါေပမဲ့ ခုထက္ထိေတာ့ ဘာမွ မသိရေသးဘူး။ ဂါယာအထိ သြားဖို႔ စီစဥ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိႏၵိယသံ႐ုံးကို ေျပာေပးတာတုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လွမ္းေျပာ ေပးတာတို႔ သူတို႔ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဂါယာအထိ သြားဖို႔အတြက္ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္စီစဥ္ၿပီး သြားရမယ္ ဆိုတာက်ေတာ့ က်မတို႔အတြက္ ခက္ခဲတယ္ေလ။ ေလယာဥ္လည္း မစီစဥ္ႏိုင္ဘူးေပါ့ေနာ္”

နီေပါမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ဘယ္လို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ရွိမလဲသိရေအာင္ ခပ္သ္မန္ဒူၿမဳိ့ေတာ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ုံးကို VOA က ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမဲ့ ဖုန္းကိုင္ေျဖဆိုသူ မရွိခဲ့ပါဘူး။

ေလာေလာဆယ္မွာ နီေပါႏိုင္ငံရဲ႕ Lockdown ကာလကို ဇြန္လ(၂)ရက္ေန႔ထိ သက္တမ္းတိုးထားတာေၾကာင့္ အဲဒီရက္ ေနာက္ပိုင္း Lockdown ကာလ ၿပီးဆုံးမွာလား၊ လေ ေၾကာင္းလိုင္းေတ ြ ျပန္ဖြင့္မွာလား ဆိုတာကေတာ့ မေသခ်ာ ေသးပါဘူး။ ဒီအေတာတြင္း ျမန္မာျပည္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ စိတ္ပူေနရတယ္လို႔ ေတာင္ငူၿမဳိ႕သား ကိုထြန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“ ေတာင္ငူက အိမ္မွာ ကေလးအငယ္ေလး ၂ ေယာက္ ထားခဲ့တယ္ ၊ အဖြားေတြလည္း က်န္ခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္စိတ္ပူေနၿပီ ။ ဒီလာတာ ရက္ ၂၀ ဆိုၿပီး လာလိုက္တာ ခုဆို ၃ လနီးပါးေလာက္ ရွိသြားၿပီဆိုေတာ့ အရမ္းလည္း စိတ္ပူေနၿပီ အရမ္းလည္း ျပန္ခ်င္ေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ အိမ္ျပန္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လို အစီအစဥ္နဲ႔ အကူအညီရမလဲေပါ့ ။ အဲဒါေလးေတာ့ ကူညီေပးေစခ်င္ပါတယ္။”

ခုခ်ိန္ထိေတာ့ အိမ္ျပန္ရဖုိ႔ လမ္းစမျမင္ေသးပဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနရတယ္လို႔ မသီတာစိုးက ၿငီးတ ြားပါတယ္။

“ အိမ္ျပန္ဖုိ႔ လမ္းစ ေပ်ာက္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့ျပန္ရမယ္မွန္း မသိပါဘူး။ တအား ျပန္ခ်င္ေနပါၿပီ၊ တခါတေလက် ငိုလိုက္ ရယ္လိုက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်မတို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဖုန္းေတြဆက္ၾကတယ္ ၿပီးရင္ ငိုၾကတယ္ေပါ့။ ဘယ္ႏွယ္ေခါက္ေတာင္ ငိုၿပီးေနၿပီလဲ မသိဘူး အိမ္လည္း ျပန္မေရာက္ႏိုင္ေသးဘူး၊ က်မလည္း သမီးငယ္ တေယာက္က်န္ခဲ့တယ္။ ဒီကို ၂ လဆိုၿပီး လာခဲ့တာပါ။”

နီေပါႏိုင္ငံမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၃၀)ေယာက္ရွိေနပါတယ္။ ခပ္သ္မန္ဒူၿမဳိ့ေတာ္ လမ္းေတြမွာေတာ့ လူသူကင္းမဲ့ေနၿပီး ၊ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းတဲ့ ေစ်းဆိုင္တခ်ဳိ႕သာ ဖြင့္ပါတယ္။ လူဦးေရ(၂၈)သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ နီေပါႏိုင္ငံမွာ ခုခ်ိန္ထိ ကိုဗစ္ကူးစက္ထားသူေပါင္း (၅၁၆)ဦးရွိၿပီး ၊ (၃)ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

နီပေါမှာပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ ပြည်တော်ပြန်ရေး အခက်တွေ့နေ

(Unicode)

နီပေါနိုင်ငံရဲ့ Lockdown မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ မမျှော်လင့်ပဲ ပိတ်မိနေပြီး မြန်မာပြည် ပြန်လိုပေမယ့် ကယ်ဆယ်သူ မဲ့နေတာကြောင့် သူတို့ဒုက္ခကိုစာနာပြီး မြန်မာအစိုးရက တနည်းနည်းနဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ပေးစေလိုကြောင်း Kathmandu (ခပ်သ်မန်ဒူ )မြို့တော်ရောက် မြန်မာပြည်သားတွေက တောင်းဆိုလိုက်ကြတဲ့ အကြောင်းကို ဉာဏ်ဝင်းအောင် တင်ပြချင်ပါတယ်။

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနည်းတူ နီပေါနိုင်ငံမှာလည်း ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုပိုတိုးလာချိန် မတ်လ(၂၃)ကစလို့ လူတွေ နေအိမ်အပြင်မထွက်ရ ဆိုတဲ့ အမိန့်ကို နီပေါအစိုးရက ထုတ်ပြန် လိုက်တာကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ နီပေါနိုင်ငံ ကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တွေလည်း မမျှော်လင့်ပဲ ပိတ်မိသွားခဲ့တာပါ။

အခုလိုပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာတွေထဲမှာ မိခင်၊ ဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူ နီပေါကို ဘုရားဖူးလာတဲ့ တောင်ငူမြို့က ကိုထွန်းအောင်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။

“ ကျနော်တို့က မတ်လ ၉ ရက်နေ့ထဲကလာတာ။ ရက် ၂၀ ဆိုပြီး လာလိုက်တာ ခုကျနော်တို့ Lockdown မိနေတယ် ၂ လကျော်သွားပြီ။ ကျနော့်အမေကို ဘုရားဖူးခေါ်လာတာပါ အမေကလည်း အသက် ၆၀ ကျော်နေပြီ ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းဘူး။ ဒုက္ခတွေလည်း ရောက်နေပြီ။ ပထမ ဟိုတယ်မှာ တည်းတယ်၊ ခု စရိတ်ပြတ်သွားလို့ အမျိုးတွေအိမ် ရှာပြီးတော့ အမျိုးတွေ အိမ်မှာတည်းနေတာဗျ။”

ပြင်ဦးလ ွင်မြို့မှာ သမီးငယ်နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုထားခဲ့ပြီး ထိုင်းမဟီဒေါတက္ကသိုလ်မှာ မဟာဘ ွဲ့လ ွန် တက်နေတဲ့ ကျောင်းသူ မသီတာစိုးကလည်း နီပေါနိုင်ငံ Kathmandu School of Law တက္ကသိုလ်မှာ စာတမ်းပြုစုဖို့ ခေတ္တ ရောက်နေတုန် ပိတ်မိသွားတာလို့ ပြောလာပါတယ်။

“ ထိုင်း မဟီဒေါတက္ကသိုလ်မှာ ကျမတို့က Master of Human Rights and Democratization ဆိုတာကို တက်နေတာ။ တက်ရင်းနဲ့ Second Semester ကျတော့ မိတ်ဖက် တက္ကသိုလ်တခုကို သွားရတာ။ သွားရမယ်ဆိုတော့ နီပေါနိုင်ငံကို ရွေးလိုက်တာပေါ့။ အဲဒါ ကျမတို့က မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ကျရင် ပြန်ဖို့ဆိုပြီး လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ထားပြီးသားပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ လေယာဉ်က Cancel ဖြစ်သွားတယ်။ Lockdown ဖြစ်ပြီး ၂၃ ရက်ထဲက ပိတ်မိသွားတာ ခုချိန်ထိပဲ။”

မြန်မာအစိုးရ ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေ စေလွှတ်ပြီး နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတွေကို ကူညီနေတာပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂါယာမြို့ကို မြန်မာကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တစင်း မေလ(၂၇)မှာ လာဖို့ရှိတာကြောင့် အဲဒီလေယာဉ်သာ နီပေါကို ဝင်ကြိုပေးမယ် ဆိုရင် ပြဿနာပြေလည် သွားနိုင်တယ်လို့ မဟီဒေါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မသီတာစိုးက ပြောပါတယ်။

“ ဆိုတော့ ကျမတို့က အဲဒီသတင်းတွေ့ ကတည်းက ဂါယာလောက်အထိကို သွားနိုင်ရင် မြန်မာပြည် ပြန်လို့ရမယ်ဆိုပြီး ကြိုးစားနေကြတာပေ့ါ နော်။ ခုလည်း ဂါယာထိသွားဖို့ လေကြောင်းလိုင်းတခုကို စီစဉ်ကြည့်တော့လည်း ဈေးက တအားများနေလို့ မတတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သူက ဒေါ်လာ (၁) သောင်း (၆) ထောင် လူက(၁၀)ယောက်ကျော်ပဲ ရှိတာဆိုတော့ ကျမတို့က မတတ်နိုင်ဘူး။ ကားနဲ့ သွားဖို့ကျပြန်တော့ ကျမတို့က နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရမှာ .. အိန္ဒိယထဲ ဝင်ဖို့က ကျမတို့မှာ ဗီဇာက မရှိဘူးလေ။ ဆိုတော့ အဲလိုတွေ ဖြစ်နေတော့ ကျမတို့လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး၊ အဲဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ကျမတို့ကို ဒီကနေ တခုခုနဲ့စီစဉ်ပေးပြီး ဂါယာထိ ပို့ပေးမယ်ဆိုရင် မဆိုးဘူးပေါ့နော်။ အိန္ဒိယနဲ့ နီပေါဆိုတာက နီးနီးလေးလေ။ ဆိုတော့ လေယာဉ်က မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဂါယာထိ လာကြိုတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီလေယာဉ်နဲ့ပဲ ကျမတို့ကို တချက် ဝင်ကြိုပေးမယ်ဆိုရင် တခါထဲနဲ့ ကျမတို့အားလုံး ပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့ ကျမတို့က အဲလိုမျှော်လင့်တာပေါ့။ အဲဒီလို စီစဉ်ပေးလို့ရမလား၊ အဲဒီ ဂါယာအထိ ကျမတို့ကို ပို့ပေးလို့ရမလားဆိုပြီး နီပေါမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကို ကျမ စာရေးပြီး ပြောကြည့်သေးတယ် ဒါပေမဲ့ ခုထက်ထိတော့ ဘာမှ မသိရသေးဘူး။ ဂါယာအထိ သွားဖို့ စီစဉ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အိန္ဒိယသံရုံးကို ပြောပေးတာတို့ မြန်မာနိုင်ငံကို လှမ်းပြော ပေးတာတို့ သူတို့ လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ဂါယာအထိ သွားဖို့အတွက် ကိုယ် ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီး သွားရမယ် ဆိုတာကျတော့ ကျမတို့အတွက် ခက်ခဲတယ်လေ။ လေယာဉ်လည်း မစီစဉ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်”

နီပေါမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဘယ်လို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ရှိမလဲသိရအောင် ခပ်သ်မန်ဒူမြို့တော်မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကို VOA က ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ဖုန်းကိုင်ဖြေဆိုသူ မရှိခဲ့ပါဘူး။

လောလောဆယ်မှာ နီပေါနိုင်ငံရဲ့ Lockdown ကာလကို ဇွန်လ(၂)ရက်နေ့ထိ သက်တမ်းတိုးထားတာကြောင့် အဲဒီရက် နောက်ပိုင်း Lockdown ကာလ ပြီးဆုံးမှာလား၊ လေ ကြောင်းလိုင်းတေ ွ ပြန်ဖွင့်မှာလား ဆိုတာကတော့ မသေချာ သေးပါဘူး။ ဒီအတောတွင်း မြန်မာပြည်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် စိတ်ပူနေရတယ်လို့ တောင်ငူမြို့သား ကိုထွန်းအောင်က ပြောပါတယ်။

“ တောင်ငူက အိမ်မှာ ကလေးအငယ်လေး ၂ ယောက် ထားခဲ့တယ် ၊ အဖွားတွေလည်း ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ကျနော်စိတ်ပူနေပြီ ။ ဒီလာတာ ရက် ၂၀ ဆိုပြီး လာလိုက်တာ ခုဆို ၃ လနီးပါးလောက် ရှိသွားပြီဆိုတော့ အရမ်းလည်း စိတ်ပူနေပြီ အရမ်းလည်း ပြန်ချင်နေပါပြီ။ ကျနော်တို့ အိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လို အစီအစဉ်နဲ့ အကူအညီရမလဲပေါ့ ။ အဲဒါလေးတော့ ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။”

ခုချိန်ထိတော့ အိမ်ပြန်ရဖို့ လမ်းစမမြင်သေးပဲ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေရတယ်လို့ မသီတာစိုးက ငြီးတ ွားပါတယ်။

“ အိမ်ပြန်ဖို့ လမ်းစ ပျောက်နေပါတယ်။ ဘယ်တော့ပြန်ရမယ်မှန်း မသိပါဘူး။ တအား ပြန်ချင်နေပါပြီ၊ တခါတလေကျ ငိုလိုက် ရယ်လိုက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျမတို့ အချင်းချင်းကြား ဖုန်းတွေဆက်ကြတယ် ပြီးရင် ငိုကြတယ်ပေါ့။ ဘယ်နှယ်ခေါက်တောင် ငိုပြီးနေပြီလဲ မသိဘူး အိမ်လည်း ပြန်မရောက်နိုင်သေးဘူး၊ ကျမလည်း သမီးငယ် တယောက်ကျန်ခဲ့တယ်။ ဒီကို ၂ လဆိုပြီး လာခဲ့တာပါ။”

နီပေါနိုင်ငံမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား (၃၀)ယောက်ရှိနေပါတယ်။ ခပ်သ်မန်ဒူမြို့တော် လမ်းတွေမှာတော့ လူသူကင်းမဲ့နေပြီး ၊ စားသောက်ကုန်ရောင်းတဲ့ ဈေးဆိုင်တချို့သာ ဖွင့်ပါတယ်။ လူဦးရေ(၂၈)သန်းကျော်ရှိတဲ့ နီပေါနိုင်ငံမှာ ခုချိန်ထိ ကိုဗစ်ကူးစက်ထားသူပေါင်း (၅၁၆)ဦးရှိပြီး ၊ (၃)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။