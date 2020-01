ICJ ဆုံးဖြတ်ချက် ဒီကနေ့ ချမှတ်မည်

မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု လုပ်ရပ်တွေ ဆက်ပြီးမဖြစ်အောင် တားဆီးရေး ကြားဖြတ်လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်တွေ ချမှတ်ပေးဖို့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ လျှောက်ထားချက်ကို ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ဒီကနေ့ ကြာသပတေးနေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးက ကြားဖြတ် အမိန့် ချမှတ်မယ့် အချိန်ကတော့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီခွဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။



နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ဟာလည်း ဒီ စီရင်ချမှတ်မယ့် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ The Hague မြို့ကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။



မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ တကြော့ပြန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ နောက်ပိုင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်စဉ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ OIC အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံများကိုယ်စား ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စွဲချက်တင်ခဲ့တာပါ။ ဂမ်ဘီယာရဲ့ စွဲချက်တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြန်လည် ချေပချက်တွေကိုတော့ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ ICJ တရားရုံးက ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ကြားနာခဲ့ပါတယ်။



ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမယ်လို့ ICJ တရားရုံးက ထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့် နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အခုဆိုရင် The Hague မြို့မှာ ရောက်နေကြပါပြီ။

ICJ က ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် ရက်ပိုင်းအလိုမှာဘဲ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ICOE က ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ - ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးမှာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှု၊ ကြီးလေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို စစ်တပ်အပါအဝင်၊ သက်ဆိုင်သူတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေ တွေ့ရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။

