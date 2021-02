စစ္အာဏာသိမ္းမႈဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈ ၁၁ ရက္ေျမာက္

[Zawgyi/Unicode]

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိ္မ္းယူထားမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈေတြအေပၚ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ စတဲ့ၿမိဳ႕ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းဖမ္းဆီးမႈေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့ ဒီေန႔လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ၿမိဳ႕ေတြမွာ ဆက္ၿပီး ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွာေတာ့ ဒီေန႔ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူေတြ ရွိပါတယ္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာလည္း အခုညအသံလႊင့္ခါနီးအခ်ိန္မွာ လံုျခံဳေရးက စၿပီး အင္အားသံုးလူစုခဲြေနပါတယ္။ အခုထိအၾကမ္းဖက္လူစုခဲြတာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဟသာၤတၿမိဳ႕မွာလည္း ဖမ္းခံထားရတဲ့ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ျပည္သူေတြ ညပိုင္းအထိ စုေဝးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ သိရတာကေတာ့ ေတာင္းဆိုေနၾကသူေတြနဲ႔ လံုျခံဳေရးၾကား ထိပ္တိုက္ တင္းမာေနပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ တျခား ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ဆႏၵျပမႈေတြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ လွည့္လည္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈေတြအျပင္ ယာယီ ထိုင္သပိတ္ပံုစံဆႏၵျပမႈေတြလည္း ပိုျမင္ေတြ႕လာရပါတယ္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဗဟိုဘဏ္ေရွ႕မွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြ ဒီကေန႔ ယာယီထိုင္သပိတ္လုပ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြ CDM လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ဖို႔ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ CDM လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ေနၾကတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ၊ ေဆးဝန္ထမ္းေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြစတဲ့ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုကလည္း ႏိုင္ငံျခားသံရံုးေတြေရွ႕ လွည့္လည္ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။ အရင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ ဆူးေလမွာ ဆႏၵျပသူေတြ ဆံုရပ္လို႔ျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ ဒီေန႔မွာေတာ့ အေမရိကန္သံရံုးေရွ႕မွာ စုသူ ပိုၿပီးမ်ားပါတယ္။ အေမရိကန္သံရံုးေရွ႕မွာ ယာယီ ထိုင္သပိတ္ဆႏၵျပမႈမွာ ပါဝင္သူဆရာဝန္တေယာက္က ဘာေၾကာင့္ ခုလို သံရံုးေတြဆီ လွည့္လည္သြားသလဲဆိုတာကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းကို ခုလိုေျပာပါတယ္။

"အမ်ားစုသြားၾကတာကေတာ့ US သံရံုးေရွ႕မွာ ပိုၿပီးေတာ့ အမ်ားဆံုးပဲ။ US က်ေတာ့ ကိုယ္ေတြကို support လုပ္မယ့္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သြားၾကတာေပါ့ေနာ္.... US သံရံုးက်ေတာ့ ကေတာ့၊ ေနာက္ ရုရွားရွိမယ္၊ တရုတ္သံရံုးဆိုလည္း အရမ္းမ်ားတယ္။ က်မတို႔ ေျပာခ်င္တဲ့ message ကို information ရေအာင္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပတယ္ေပါ့။ အဂၤလိပ္လို စာတန္းေလးေတြကိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕သံရံုးမွာဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ဘက္က ထြက္လာေတြေတာ့ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။"

ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္အာဏာသိမ္းမႈမွာ တ႐ုတ္အစိုးရ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာ မမွန္ကန္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြဟာ တ႐ုတ္အစိုးရ လိုလားတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး လံုး၀ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက တံု႔ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကို တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Chen Hai က စာနဲ႔ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားတာကို တ႐ုတ္သံရံုးရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္တဲ့ဆႏၵျပသူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးတာေတြ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ေတြမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းတာေၾကာင္း စိုးရိမ္ၿပီး လမ္းေပၚထြက္မလာတာမ်ဳိး မလုပ္ၾကဖို႔ ဆႏၵျပလူငယ္ေတြကလည္း တိုက္တြန္းေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂါတ္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အင္ဂ်င္နီယာလူငယ္တေယာက္က ေျပာပါတယ္။

"ထပ္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္ေစခ်င္တယ္။ လံုးဝအားမေလ်ာ့သြားေစခ်င္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ညီမတို႔ လူငယ္ေတြ၊ ညီမတို႔ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ညီမတို႔မွာ အနာဂတ္ေတြရွိတယ္။ ညီမတို႔ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္ၾကီးမွာ လံုးဝအက်မခံႏိုင္ဘူး။ ညီမတို႔ ပါကို ပါဝင္သင့္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဘာမွ ထူးျခားတာမရွိရင္ေတာင္ လံုးဝ ဘယ္သူမွကို အားမေလ်ာ့သြားေစခ်င္ဘူး။"

အႏုပညာျမတ္ႏိုးတဲ့ လူငယ္ေတြကလည္း စုစည္းၿပီး သူတို႔တတ္ကၽြမ္းတဲ့ တူရိယာေတြ တီးခတ္ၿပီး သူတို႔ေရးဖဲြ႕ထားတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့ သီခ်င္းသစ္ကို သီဆို ဆႏၵျပၾကပါတယ္။

ဂီတနဲ႔ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ လူငယ္ေတြထဲက တေယာက္က သူတို႔ ေရးစပ္ထားတဲ့ သီးခ်င္းရဲ႕ ေလးနက္မႈကို ခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

"ညီမတို႔ ဒီလူငယ္ေတြရဲ႕ အရိုးရယ္၊ အေသြးရယ္၊ အသားရယ္က ဒီအာဏာရွင္ေတြ က်ဆံုးဖို႔ကို ညီမတို႔ အခုခ်ိန္မွာ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားသြားမယ္၊ အေကာင္းဆံုး ရပ္တည္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါ။"

ခုလိုအနာဂါတ္အတြက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနၾကခ်ိန္မွာပဲ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ဒီေန႔ Video conferencing လုုပ္ၿပီး ရံုးထုတ္စစ္ေဆးပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ နဲ႔ တရားစြဲထားတယ္လို႔ အရင္ကသိထားေပမဲ့ ဒီေန႔မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ တစ္မႈတိုးၿပီး တရားစြဲထားတယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာျပပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ပါ ထပ္ၿပီးတရားစြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္တဲ့ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာေတာ့ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းကေန ႏိုင္ငံျခားေငြစီးဆင္းမႈေတြ ေတြ႕ရွိထားသလို၊ အခ်က္အလက္ေတြလည္း ရရွိထားတယ္လို႔ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားထားပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္တာလုပ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း တာ၀န္ရွိသူတခ်ိဳ႕ကိုလည္း စစ္အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ေခၚယူေမးျမန္းမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြအေပၚ ေနာက္ထပ္ စဲြခ်က္တင္မႈေတြ လုပ္လာမယ့္ အလားအလာေတြလို႔ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကိုလည္း ပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ တရားစြဲခံထားပါတယ္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္လံုး ဖမ္းဆီးခံထားရတာ ဒီေန႔ဆို ၁၆ ရက္ရွိပါၿပီ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းယူၿပီးတဲ့ေနာက္ပိ္္ုင္း စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က်င္သူ ၄၂၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံထားရတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိ္ုင္ငံမွာ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းဆက္သြယ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မယ့္ ဆိုင္ဘာဥပေဒသစ္တခု ထုတ္ျပန္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ထြက္ခဲ့ေပမဲ့ အဲဒီဥပေဒအစား အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒကို အာဏာသိမ္းယူထားတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီက ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလိုက္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအမိန္႔နဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာသိမ္းယူထားတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီကေတာ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဒီေန႔ ထပ္မံ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မဲစရင္းအမွားေတြေၾကာင့္ မဲမသမာမႈေတြ ရွိႏိုင္တာမို႔ အာဏာလႊဲယူတာျဖစ္ႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ကို က်င္းပၿပီး အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲေပးမယ္လို႔ စစ္တပ္ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဆိုသြားပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာသိမ္း လုပ္ရပ္ဟာ စစ္တပ္ ကိုင္တိုင္ စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို သူတို႔ဘာ့သာ ခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပေနၾကခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ ေျပာခြင့္ရကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္တာလို႔ ဒီေန႔ ထပ္ေျပာပါတယ္။ ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းပြဲဟာ အရပ္သားအစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းဆီး အာဏာသိမ္းခ့ဲၿပီးကတည္းက ပထမဆံုးလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းပြဲျဖစ္ပါတယ္။

[Unicode Version]

စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှု ၁၁ ရက်မြောက်

မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းယူထားမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေအပေါ် မန္တလေး၊ နေပြည်တော် စတဲ့မြို့တွေမှာ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဒီနေ့လည်း နိုင်ငံအနှံ့မြို့တွေမှာ ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။

မြောင်းမြမြို့မှာတော့ ဒီနေ့ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေ ရှိပါတယ်။

မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလည်း အခုညအသံလွှင့်ခါနီးအချိန်မှာ လုံခြုံရေးက စပြီး အင်အားသုံးလူစုခွဲနေပါတယ်။ အခုထိအကြမ်းဖက်လူစုခွဲတာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။

ဟသာၤတမြို့မှာလည်း ဖမ်းခံထားရတဲ့ ဆန္ဒပြကျောင်းသားကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ပြည်သူတွေ ညပိုင်းအထိ စုဝေးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သိရတာကတော့ တောင်းဆိုနေကြသူတွေနဲ့ လုံခြုံရေးကြား ထိပ်တိုက် တင်းမာနေပါတယ်။

ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် တခြား မြို့တော်တော်များများမှာတော့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ လှည့်လည် ချီတက်ဆန္ဒပြမှုတွေအပြင် ယာယီ ထိုင်သပိတ်ပုံစံဆန္ဒပြမှုတွေလည်း ပိုမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ ရန်ကင်းမြို့နယ်ထဲက ဗဟိုဘဏ်ရှေ့မှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ ဒီကနေ့ ယာယီထိုင်သပိတ်လုပ်ပြီး ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ဖို့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေစတဲ့ ဝန်ထမ်းအများစုကလည်း နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေရှေ့ လှည့်လည်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ အရင်က ရန်ကုန်မြို့လည် ဆူးလေမှာ ဆန္ဒပြသူတွေ ဆုံရပ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ အမေရိကန်သံရုံးရှေ့မှာ စုသူ ပိုပြီးများပါတယ်။ အမေရိကန်သံရုံးရှေ့မှာ ယာယီ ထိုင်သပိတ်ဆန္ဒပြမှုမှာ ပါဝင်သူဆရာဝန်တယောက်က ဘာကြောင့် ခုလို သံရုံးတွေဆီ လှည့်လည်သွားသလဲဆိုတာကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ခုလိုပြောပါတယ်။

"အများစုသွားကြတာကတော့ US သံရုံးရှေ့မှာ ပိုပြီးတော့ အများဆုံးပဲ။ US ကျတော့ ကိုယ်တွေကို support လုပ်မယ့် နိုင်ငံအနေနဲ့ သွားကြတာပေါ့နော်.... US သံရုံးကျတော့ ကတော့၊ နောက် ရုရှားရှိမယ်၊ တရုတ်သံရုံးဆိုလည်း အရမ်းများတယ်။ ကျမတို့ ပြောချင်တဲ့ message ကို information ရအောင်လို့ ထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြတယ်ပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လို စာတန်းလေးတွေကိုင်တယ်။ တချို့သံရုံးမှာဆိုရင်တော့ သူတို့ဘက်က ထွက်လာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။"

မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှာ တရုတ်အစိုးရ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာ မမှန်ကန်သလို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေဟာ တရုတ်အစိုးရ လိုလားတဲ့ အခြေအနေမျိုး လုံး၀ မဟုတ်ပါဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက တုံ့ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာသတင်းမီဒီယာတချို့ရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို တရုတ်သံအမတ်ကြီး Chen Hai က စာနဲ့ တုံ့ပြန်ဖြေကြားတာကို တရုတ်သံရုံးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။

စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေ တချို့မြို့တွေမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို တခြားမြို့တွေမှာ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းတာကြောင်း စိုးရိမ်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်မလာတာမျိုး မလုပ်ကြဖို့ ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကလည်း တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့က အင်ဂျင်နီယာလူငယ်တယောက်က ပြောပါတယ်။

"ထပ်ပြီးတော့ ပါဝင်စေချင်တယ်။ လုံးဝအားမလျော့သွားစေချင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ညီမတို့ လူငယ်တွေ၊ ညီမတို့ ကျောင်းသားတွေ၊ ညီမတို့မှာ အနာဂတ်တွေရှိတယ်။ ညီမတို့ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကြီးမှာ လုံးဝအကျမခံနိုင်ဘူး။ ညီမတို့ ပါကို ပါဝင်သင့်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဘာမှ ထူးခြားတာမရှိရင်တောင် လုံးဝ ဘယ်သူမှကို အားမလျော့သွားစေချင်ဘူး။"

အနုပညာမြတ်နိုးတဲ့ လူငယ်တွေကလည်း စုစည်းပြီး သူတို့တတ်ကျွမ်းတဲ့ တူရိယာတွေ တီးခတ်ပြီး သူတို့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်ကို သီဆို ဆန္ဒပြကြပါတယ်။

ဂီတနဲ့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ လူငယ်တွေထဲက တယောက်က သူတို့ ရေးစပ်ထားတဲ့ သီးချင်းရဲ့ လေးနက်မှုကို ခုလိုရှင်းပြပါတယ်။

"ညီမတို့ ဒီလူငယ်တွေရဲ့ အရိုးရယ်၊ အသွေးရယ်၊ အသားရယ်က ဒီအာဏာရှင်တွေ ကျဆုံးဖို့ကို ညီမတို့ အခုချိန်မှာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်၊ အကောင်းဆုံး ရပ်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။"

ခုလိုအနာဂါတ်အတွက် နိုင်ငံအနှံ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြချိန်မှာပဲ နေပြည်တော်မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ဒီနေ့ Video conferencing လုပ်ပြီး ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဥပဒေပုဒ်မ ၈ နဲ့ တရားစွဲထားတယ်လို့ အရင်ကသိထားပေမဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ နောက်ထပ် တစ်မှုတိုးပြီး တရားစွဲထားတယ်လို့ သူ့ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပြပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ပါ ထပ်ပြီးတရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။

နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေ နိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုတွေ တွေ့ရှိထားသလို၊ အချက်အလက်တွေလည်း ရရှိထားတယ်လို့ ဗိုလ်မှုးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်တာလုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုလည်း စစ်အာဏာပိုင်တွေဘက်က ခေါ်ယူမေးမြန်းမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ် နောက်ထပ် စွဲချက်တင်မှုတွေ လုပ်လာမယ့် အလားအလာတွေလို့ မြင်နိုင်ပါတယ်။

ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်း ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ တရားစွဲခံထားပါတယ်။ သူတို့ ၂ ယောက်လုံး ဖမ်းဆီးခံထားရတာ ဒီနေ့ဆို ၁၆ ရက်ရှိပါပြီ။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိ်ုင်း စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်သူ ၄၂၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မယ့် ဆိုင်ဘာဥပဒေသစ်တခု ထုတ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီဥပဒေအစား အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကို အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ပြင်ဆင်ပြဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအမိန့်နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတော့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒီနေ့ ထပ်မံ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မဲစရင်းအမှားတွေကြောင့် မဲမသမာမှုတွေ ရှိနိုင်တာမို့ အာဏာလွှဲယူတာဖြစ်ကြီး ရွေးကောက်ပွဲသစ်ကို ကျင်းပပြီး အနိုင်ရပါတီကို အာဏာလွှဲပေးမယ်လို့ စစ်တပ်ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှုးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ လုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဆိုသွားပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်း လုပ်ရပ်ဟာ စစ်တပ် ကိုင်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို သူတို့ဘာ့သာ ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြနေကြချိန်မှာ စစ်တပ် ပြောခွင့်ရကတော့ ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်တာလို့ ဒီနေ့ ထပ်ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းပွဲဟာ အရပ်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီး အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးကတည်းက ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်။