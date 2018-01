အေမရိကန္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ျမန္မာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအျမင္

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္မရွိတဲ့အတြက္ အထူးစုိးရိမ္ရတဲ့ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံအျဖစ္ အေမရိကန္က ဆက္လက္ သတ္မွတ္ထားရေလာက္တဲ့ ဖိႏွိပ္မႈအေျခအေနေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက လူနည္းစု ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာဆုိလုိက္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အားနည္းေနတဲ့အျပင္၊ ဘာသာမတူသူေတြအေပၚ အမုန္းပြားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြကုိ အစုိးရက ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အျမင္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း သတိေပးခဲ့ၾကတာပါ။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ မဆုမြန္ တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကမာၻတ၀န္း ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္နဲ႔ စနစ္တက် ဖိႏွိပ္ေနတဲ့အတြက္ အထူူးစိုးရိမ္ရတဲ့ ဆယ္ႏိုင္ငံ စာရင္းထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဆက္လက္ ထည့္သြားထားဖုိ႔ အေမရိကန္ႏို္င္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဆုံးျဖတ္လုိက္တဲ့အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူနည္းစုဘာသာ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကတာပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူနည္းစု ဘာသာ၀င္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦးေတြ ဖ်က္စီးခံရမႈ၊ ဘာသာေရး မုန္းတီးေအာင္ လႈံေဆာ္မႈေတြ ရွိေနတာေတြကုိ ေထာက္ျပၿပီး အထူးစုိးရိမ္ရတဲ့ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခဲ့တာပါ။ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ေဒါက္တာခလမ္ဆန္ဆြမ္ကေတာ့ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ စုိးရိမ္ေလာက္စရာ အေျခအေနေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ ဆိုတဲ့အပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ဆိုရင္လည္း ခရစ္ယာန္ဘက္က ျပဳလုပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာေပါ့ ပြဲအမိန္႔ေတာင္းတာတို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူတာတို႔က အေဆာက္အဦးေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေတြေပါ့ဆက္ၿပီးရွိေနေသးတယ္။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒါက ဒီလို ဒီမိုကေရစီသြားတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ အရင္တုန္းကအတိုင္း ပံုစံပဲ ျဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ နားမလည္ဘူး။”

ျမန္မာႏုိင္ငံက အဓိကဘာသာတခုျဖစ္တဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြ မႀကံဳဖူးသေလာက္ပဲလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဟိႏၵဴသာသနာေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူက ေျပာပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း အေမရိကန္ရဲ႕ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာဟာ လက္ေတြ႔ အေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔က လြတ္လပ္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ စိုးရိမ္ရတဲ့အေနအထားမ်ိဳးမရွိဘူး သူတို႔ေျပာသေလာက္လညး္ အေမရိကန္ကေျပာတဲ့အတိုင္း ဘာသာေရး အခက္အခဲျဖစ္တယ္၊ လူတိုင္းမွာ ဘာသာ၀င္ေတြမွာ ဒုကၡရွိတယ္ဆိုတာမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း မေတြ႔ဘူး ဟိႏၵဴဘာသာမွာလည္း မေတြ႔ဘူး။ ဘုရားပြဲေတြမွာလည္းေပးတာပဲ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးေတာင္က်ေနာ္တို႔ကိုေပးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ ေျပာဆိုမႈကို နားေထာင္သင့္တယ္။”

ဒါေပမဲ့လည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြား တုိင္းရင္းသား ျဖစ္တာေတာင္မွ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကဲြျပားမႈေၾကာင့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံတာ ခြဲျခားဖိႏွိပ္တာေတြဟာ အခုခ်ိန္အထိ ရွိေနတုန္းပဲလို႔ ကမန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ကမန္တိုင္းရင္းသားတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးတင္ေငြက ေျပာပါတယ္။

" ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မရွိတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၂ အေရးအခင္းမွာ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေပမဲ့လို႔ အစၥလာမ္ကို ကိုးကြယ္တဲ့အေပၚမွာ ေနအိမ္ေတြ မီးရိႈ႕ခံရတယ္ ၿပီးေတာ့ အခု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ေရေရရာရာ ဟုတ္တိပတ္တိ မရွိေသးဘူး။ ဒီအေပၚမွာ တုိင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီနစ္ကို တကယ့္ကို ထူေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ အစၥလာမ္ရယ္လို႔မဟုတ္ဘူး ခရစ္ယာန္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ NLD အစိုးရလည္း တေျဖးေျဖး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္ခင္ဗ်။"

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ဘာသာမတူသူအခ်င္းခ်င္းၾကား အမုန္းပြားေအာင္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈေတြနဲ႔ မသမာသူေတြရဲ႕ ဘာသာေရးမိႈင္းတိုက္မႈေတြကို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့တာဝန္ရွိသူေတြဘက္က အေလးအနက္ထား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္တယ္လို႔လည္း ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ( Religions for Peace ) တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္ အျမဳေတအဖြဲ႔ဝင္ အစၥလာမ္ဗိမာန္ (Chief Convener, The Islamic Centre of Myanmar) က ဓမၼကထိက ဟာ့ဂ်္ဦးေအးလြင္က ေျပာပါတယ္။

" မသမာသူေတြက ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္တာေလ Half -True ေတြနဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္တယ္ခင္ဗ် ဟုတ္မေယာင္ေယာင္ ဘာေယာင္ေယာင္နဲ႔ အဲ့ဒီ့လိုလူေတြက အထင္လြဲေအာင္လို႔ မသမာသူ အဓမၼဝါဒီေတြက ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္တဲ့အခါမွာ နားေယာင္ၿပီး ပါသြားတဲ့သူေတြရွိတယ္ အဲ့ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ လုပ္ငန္း ၂ခုေပါ့ေနာ္ ဘာသာေပါင္းစံုကသူေတြ ထိေတြ႔မႈပိုမ်ားလာရင္ နားမလည္တာေတြ အဆင္မေျပတာေတြက ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္။"

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၁၉၉၈ ခုနွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အထူးစိုးရိမ္ရတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈပိတ္ပင္တဲ့ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘာသာေရး အရ အထူးစိုးရိမ္ရတဲ့ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့တာပါ။ အခုေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာေတာ့ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္က ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို အေလးထား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။