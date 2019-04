Ivory Coast မွာ ျမန္မာဆန္ေတြဖ်က္ဆီးမႈ တာ၀န္ရိွသူေတြ စစ္ေဆး

ျမန္မာႏုိင္ငံကတင္ပို႔လိုက္တဲ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ေသာင္းနီးပါးဟာ စားသံုးလို႔မသင့္တဲ့အတြက္ ဖ်က္စီးလိုက္ေၾကာင္း အာဖရိကက သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပလိုက္ျပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာကုန္သည္ေတြဘက္ကလည္း ဒီကိစၥကို အျမန္ဆံုးစံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္ပဝယ္သူရဲ႕ ဆန္သိုေလွာင္ခ်ိန္ ၾကာသြားတာေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္ေတြက ေျပာေနၾကေပမဲ႔ ဒီရိုက္ခတ္မႈက ႏိုင္ငံရဲ႕ဆန္တင္ပို႔မႈတခုလံုးကို ရိုက္ခတ္ႏိုင္လို႔ ဒါကို ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက အျမန္ဆံုးသတင္းထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ကိုေဇာ္ထက္ ရန္ကုန္ကေန ေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက တင္ပို႔လိုက္တဲ့ အရည္အေသြးမမီတဲ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အာဖရိကႏိုင္ငံ အိုင္ဗရီကို႔စ္မွာ ဖ်က္စီးလိုက္တယ္ဆိုျပီး အာဖရိက သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ႔တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာလည္း တာဝန္ရွိသူေတြက ဒါကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ စလုပ္ေနျပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

အာဖရိကကုိ တင္ပို႔တဲ႔ ဆန္ေတြဟာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတဲ႔ ကြန္တိန္နာထည့္သြင္းတဲ႔စနစ္မဟုတ္ဘဲ၊ သေဘၤာဝမ္းတြင္း စုပံုသိုေလွာင္တဲ႔စနစ္နဲ႔ ပို႔ေဆာင္တဲ႔ အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေပမဲ႔လည္း သူ႔ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာရဲ႕မူလအစက ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုရင္လည္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက လံုေလာက္တဲ႔တု႔ံျပန္မႈေတြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ေက်ာ္က ဗြီအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

“ဒီဟာေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ Trace လုပ္ရမွာေတြရွိတယ္ အဲဒီေနရာမွာ ဘယ္သူရဲ႕တာဝန္ေတြ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာဘက္အပိုင္းက တာဝန္ရွိသလား၊ မရွိဘူးလား မရွိဘူးဆိုလည္း ဒီ press ကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက တဆင့္သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြကို ဒါေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းလုပ္ဖို႔ေတာ႔လိုတယ္ေနာ္။ အခုက ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ႔ က်ေနာ္တို႔က တိုင္းျပည္အေနနဲ႔ ဒီ impact (သက္ေရာက္မႈက)ဘာေၾကာင့္ၾကီးသလဲဆိုေတာ႔ က်ေနာ္တို႔က ျပန္ျပီးေတာ႔ အိတ္စပို႔တာ စာရင္းထဲမွာ တျဖည္းျဖည္းေရွ႕ေရာက္လာတဲ႔အခါက်ေတာ႔ ဒီဟာၾကီးတခုက ေတာ္ေတာ္ကို ရိုက္ခတ္မႈအရမ္းၾကီးတယ္ေလ။ ေနာက္တခုက တရုတ္မွာလည္း အခုက ဝယ္လိုအားနည္းတဲ႔အခ်ိန္ဆိုေတာ႔ ဒီဟာၾကီးက က်ေနာ္တို႔အတြက္က ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးရြားရြား ရိုက္ခတ္တာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ အခ်ိန္သိပ္မဆိုင္းေတာ႔ဘဲနဲ႔ လိုအပ္တဲ႔အေရးယူမႈေတြ၊ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ လုပ္ႏုိင္ဖို႔အရမ္းအေရးၾကီးေနတာ ေပါ႔ေနာ္။”

သေဘၤာနဲ႔တင္ပို႔တဲ့ ဒီဆန္အိတ္ေတြကို အာဖရိကအေနာက္ဖက္ကမ္းရိုးတန္း ေဒသတလႊားကဂါနာ၊ ဂီနီနဲ႔ တိုဂိုႏုိင္ငံေတြကလည္း အရည္အေသြး မျပည့္မီတဲ့ ျပႆနာေၾကာင့္ လက္မခံဘဲျငင္းပယ္ခဲ့တယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေနာက္ဆံုးမွာ Ivory Coast ႏိုင္ငံက လက္ခံခဲ့တာပါ။ ဒီဆန္ေတြကို Ivory Coast က ၿမိဳ႕ေတာ္ Abidjan ကိုပို႔ၿပီး အရည္အေသြးစစ္ေဆးခဲ့ရာကေန အရည္အေသြးမမီဘဲ စားသံုးဖုိ႔မသင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရ တယ္လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။

ကုန္တင္တဲ႔အခ်ိန္ကစျပီး သေဘၤာနဲ႔လွည့္လည္သြားေနတဲ႔ ရွစ္လတာကာလအတြင္းမွာ ဒီဆန္ေတြကို တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းတဲ႔အပိုင္းမွာ ျမန္မာကုန္သည္ ေတြဘက္က တာဝန္ရွိသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝယ္ယူတဲ႔ကုန္သည္ေတြကတာဝန္ရွိလားဆိုတာကို အခုထိသတင္းမထုတ္ ျပန္ေသးတဲ႔အတြက္ အေသးစိတ္ မသိရေသးပါဘူး။ အခုပ်က္စီးသြားတဲ႔ဆန္ေတြဟာ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းမွာ ၂၀၁၈ ဆယ္လပိုင္းကတင္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ကုန္တင္အျပီး မိုးရြာခဲ႔တဲ႔အတြက္ သေဘၤာကုန္ခန္း အဖံုးပိတ္ခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာသြားတာေၾကာင့္ မိုးစိုတာရွိခဲ႔ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုတဲ႔ ဆန္ကုန္သည္အသင္း အဖြဲ႔ဝင္တဦးက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

အခုလိုျဖစ္လာတဲ႔ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ဆန္ဝယ္ယူတဲ႔ ျပည္ပကုန္သည္ေတြလက္ထဲမွာ ၾကာရွည္သိုေလွာင္ထားတာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ အစိုးရခ်င္းနားလည္မႈ G-G လုပ္ေဆာင္ျပီး စားသံုးသူကိုတိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်တဲ႔စနစ္က်င့္သံုးသင့္တယ္လို႔ ကုန္သည္ေတြၾကားမွာေျပာေနၾကတာလည္းရွိပါတယ္။ အဓိကေတာ႔ ဘယ္နည္းနဲ႔ပဲပို႔ပို႔ ျမန္မာဘက္ကဆန္မတင္ပို႔မီ စစ္ေဆးတဲ႔အပိုင္းကို လြတ္လပ္တဲ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျပီး အရည္အေသြး သက္ေသ မွတ္တမ္း ယူထားသင့္ေၾကာင္း အစိမ္းေရာင္လမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးအဖြဲ႔က စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ဦးသိန္းစိုးမင္းက အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ဟို အႏၱရာယ္ရွိတဲ႔ ဆန္လို႔ေျပာလိုက္တယ္ဗ်ာ အဲဒီလိုအေနအထားမ်ိဳးမွာ ဘာမွန္းမသိတဲ႔သူအေနနဲ႔ ဖတ္လိုက္တဲ႔အခါက် ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကစိုက္တဲ႔ စပါးေတြမွာက ပိုးသတ္ေဆးအာဏိသင္ေတြမ်ားေနလို႔ဆိုတဲ႔ သေဘာမ်ိဳးသြားေပါက္တယ္။ အဲဒီလိုဆိုက်န္တဲ႔ႏိုင္ငံေတြက ဝယ္ဖို႔ရာ ေတာ္ေတာ္ေလးတြန္႔သြားေတာ႔မွာ။ အစိုးရခ်င္း G to G မဟုတ္ပဲနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အရ အျခားႏိုင္ငံကိုပို႔လိုက္တဲ႔ ကုန္သည္ေတြလည္းရွိမွာပဲ ဒါကတားလို႔ မရဘူးေလ။ က်ေနာ္တို႔ Open Market လုပ္ထားတာကိုး။ ဒီသေဘၤာမတင္ခင္မွာ လိုအပ္တဲ႔ စစ္ေဆးတဲ႔အပိုင္းကို Third Party တခုနဲ႔ေပးထား။ အဲဒီ third party ကအကုန္လံုးစစ္။ စစ္ျပီးရင္ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီပါတယ္ဆိုတဲ႔ အေနအထားက်မွသြားေပါ႔ေနာ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြအကုန္လံုးကို ဒီဘက္က သိမ္းထားမယ္။ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ အဲဒီနမူနာနဲ႔ ဒီဘက္ကစစ္ထားတဲ႔ နမူနာနဲ႔ ျပန္တိုက္စစ္ျပီးေတာ႔မွ အေျဖထုတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒါက ဘယ္သူရဲ႕ အားနည္းခ်က္လဲဆိုတာ ပိုျပီးေတာ႔ေပၚလြင္သြားလိမ့္မယ္။”

သေဘၤာနဲ႔ဆန္ဝယ္ယူသြားတဲ႔သူေတြဟာ အာဖရိက ၄ႏိုင္ငံကို ကုန္မခ်ဘဲလွည့္ပတ္ေနတဲ႔အတြက္ အခ်ိန္ၾကာၾကာသိုေလွာင္ထားတဲ႔ အေနအထားေၾကာင့္ ဆန္ဝယ္ယူသြားတဲ႔သူေတြက ဒီကိစၥမွာအဓိက တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာ ေယဘုယ ယူဆႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကနဦး သတင္းေရးခဲ႔တဲ႔ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္နဲ႔ သတင္းေဖာ္ျပခဲ႔တဲ႔ အာဖရိကသတင္းေအဂ်င္စီ African News Agency ျပီးေတာ႔ အဲဒီသေဘၤာအတြက္ ဆန္ေရာင္းေပးခဲ႔တဲ႔ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြ ကိုလည္း စံုစမ္းေနတဲ႔အေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က သူ႔ရဲ႕ ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ဧျပီလ ၁၈ရက္မနက္ပိုင္းက ေရးသားခဲ႔ျပီး အသင္းအေနနဲ႔လည္း မၾကာခင္သတင္းထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။