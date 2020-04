လုပ္ငန္းခြင္ထဲျပန္ေရာက္လာတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ကုိဗစ္ကာကြယ္ေရး ဘယ္လုိ စီစဥ္ထားသလဲ

(Zawgyi/Unicode)

ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ကစလို႔ ဘဏ္နဲ႔ပုဂၢလိကကုမၸဏီလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္လည္ လည္ပတ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြ ျပန္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရာမွာ၊ အဲဒီဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ေတြ ဘာေတြမ်ားလုပ္ထားသလဲဆိုတာကို မေမခက တင္ဆက္ေပးမွာပါ။

႐ုံးလုပ္ငန္းလို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကပမယ့္ ဒီလူေတြအတြက္ ေရာဂါပိုးမကူးေအာင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို အစိုးရပိုင္းထုတ္ျပန္ထားေပမယ့္ ဒါေတြကို ၾကပ္မတ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ အလုပ္သမားေရးလႈပ္ရွားသူေတြက ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။

အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တဦးျဖစ္တဲ့ မသက္သက္ေအာင္ကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ အခုလို အစိုးရကိုတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

“က်န္းမာေရး နဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ညြန္ၾကားခ်က္ေတြအတိုင္း အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က ေလးစားလိုက္နာဖို႔ လိုတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္က အလုပ္ျပဳတ္မွာေၾကာက္ၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္ ဒီကာလမွာ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြကို စစ္ေဆးတာမဟုတ္ပဲနဲ႔ ခုနက အလုပ္ဌာနမ်ားေအာက္မွာ အက်ံဳး၀င္တဲ့ service ေပးတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနရတဲ့ ေနရာေတြမွာ လုပ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း ေကာ္မတီဖြဲ႔ထားၿပီးေတာ့ ဒီေကာ္မတီအေနနဲ႔ စစ္ေဆးဖို႔ လိုတယ္။ အလုပ္သမား ေတြကလည္း မေျပာရဲ၊ အလုပ္ရွင္ဘက္ကလည္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိဘူးဆိုရင္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြ က်မတို႔က ဒါက ရိုးရိုးျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အင္မတန္ စိုးရိမ္ရတယ္။ တိက်တဲ့ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ စစ္ေဆးမႈေတြ၊ အေရးယူမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ က်မအေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္။”

လက္ရွိမွာေတာ့ COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမွ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြကို အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနပူးေပါင္းအဖြဲ႕ဝင္တို႔က စစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္မွ ဖြင့္ခြင့္ေပးမယ္လို႔ အစိုးရဘက္က ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္ဌာနမ်ားကို ဒီလ ၂၀ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္မယ္လို႔ ထုတ္ ျပန္ထားပါတယ္။ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံေတြ၊ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္တဲ့ စက္႐ုံေတြ၊ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဖြင့္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္ဌာနေတြနဲ႔ လုပ္သားဦးေရ ၁၀၀၀ နဲ႔ အထက္ရွိေသာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြကို ဦးစားေပးစစ္မယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေျပာထားပါတယ္။

က်န္းမာေရးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာေတာ့ စစ္ေဆးမယ့္လုပ္ငန္းေတြမွာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြအျပင္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားဆိုတာ ပါဝင္ေပမယ့္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ဌာနေတြဟာ ဘယ္လုပ္ငန္းဌာနဆိုတာ တိတိက်က် မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ ဒီအတြက္ တိတိက်က်ေဖာ္ျပတာ မ်ိဳးလုပ္ဖို႔ကိုလည္း မသက္သက္ေအာင္ကေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္ေဆးဖို႔ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းကလည္း အားနည္းတာေတြမျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ အလုပ္ခြင္ ေတြ အတြက္ အျမန္ဆုံးစစ္ဖို႔ မသက္သက္ေအာင္က တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

KBZ ဘဏ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္ အေကာင့္နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းဌာနက ဌာနမွဴး ဦးမင္းနႏၵာစိုးကေတာ့ သူတို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း အေနနဲ႔ လူအမ်ားနဲ႔ေန႔စဥ္ဆက္ဆံရသူေတြမို႔ ပိုးမကူးေအာင္ အထူးသတိထားတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းဘဏ္ကို အစိုးရပိုင္းက မရပ္ဖို႔ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားတယ္။ဒီအတြက္ တခ်ိဳ႕ကို work from home အိမ္မွာလုပ္တာ၊ ေနာက္ work from another place ဆိုၿပီးေတာ့ ခြဲၿပီးလုပ္ေနတယ္။ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔KBZေပၚလစီေပါ့။ ၿပီးေတာ့ customer နဲ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ရမယ့္ operation ေတြမွာေတာ့ hand gel တို႔ mask တို႔ သူတို႔အတြက္ အကာကြယ္ျဖစ္မယ့္ဟာေတြကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ထားၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို မျဖစ္မေနလိုက္နာဖို႔ စည္းကမ္းထုတ္ထားတာေပါ့ေနာ္။ မျဖစ္မေနေတာ့ အလုပ္ဆင္းရမယ္။ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြ လူသားတိုင္းမွာ အခုလိုအေျခအေနမွာ အကုန္လံုးအနည္းအမ်ားရွိတာေပါ့။”

ကုန္စည္တင္ပို႔တဲ့ လုပ္ငန္းတခုမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အမည္မေဖာ္လိုသူ တဦးကေတာ့ လက္ရွိမွာ သူတို႔ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးဘက္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ သတ္မွတ္အကြာအေဝးထားဖို႔၊ ကုမၸဏီကေန ကာကြယ္ေရးပစည္းေတြေဝဖို႔ ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးတာမ်ိဳး လုံးဝမရွိဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ တိုင္ၾကားရင္ အလုပ္ ထိခိုက္မွာစိုးတဲ့ အတြက္ သည္းခံေနရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ အစိုးရဘက္က တိတိက်က် လာစစ္ၿပီး အေရးယူတာ လိုခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျပန႔္ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ လူေတြခပ္ခြာခြာေနၾကဖို႔ (Social Distancing) အပါအဝင္ လိုက္နာဖို႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ တာေတြကိုတိတိ က်က် က်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ပိုးကူးစက္ႏႈန္းမရွိသေလာက္ နည္းသလို ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သာဓကေတြရွိတာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအတိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လိုက္နာဖို႔ ၾကပ္မတ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ က်န္းမာေရးပညာရွင္ေတြဘက္ကလည္း ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။

