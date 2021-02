ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတြ ကုိဗစ္ကာကြယ္ေဆးရဖုိ႔ WHO ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

(Zawgyi/ Unicode)



ခ်မ္းသာတဲ့ နိုင္ငံေတြမွာ COVID-19 ကာကြယ္ထိုးေဆးေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရရွိေနတာကိုေတြ႕ရွိေနတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕က ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ WHO ရဲ့ အစီအစဥ္ကေန ရရွိမယ့္ ေဆးေတြကိုေစာင့္ဆိုင္းမေနေတာ့ပဲ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ကာကြယ္ေဆးရဖို႔ လုပ္ေဆာင္လာေနၾကပါတယ္။



အေမရိကအလယ္ပိုင္းက ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ နိုင္ငံက Honduran ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ Juan Carlos Sikaffy က COVID-19 ကာကြယ္ေဆးအတြက္ ျပည္သူေတြ စိတ္ေအးေစဖို႔ ဗ်ဴရိုကေရစီဆန္တဲ့ လမ္းစဥ္ေတြနဲ႔ မွားယြင္းတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေစာင့္ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ AP သတင္းကိုေျပာပါတယ္။



ဟြန္ဒူးရပ္စ္နိုင္ငံ ကာကြယ္ေဆးဝယ္ယူေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိဖို႔ Honduran ပုဂၢလိက စီးပြါးေရးေကာင္စီ က ဘဏ္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနတာပါ။



Serbia နိုင္ငံကလည္း WHO ရဲ့ COVAX ကာကြယ္ေဆး ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ထဲ ပါဝင္ၿပီး ယူရိုေငြ ၄ သန္းေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ကိုယ့္နည္းကိုယ္ဟန္နဲ႔ ကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူေရး ေစ်းကြက္ထဲကိုလည္း ပါဝင္လာပါတယ္။



ခ်မ္းသာတဲ့ နိုင္ငံေတြကာကြယ္ေဆးရေနတာကို ျမင့္ေတြ႕ေနရ ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခ်ိန္ထပ္ ေစာင့္ဆိုင္း မေနနိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ Serbia သမၼတ Aleksandar Vucic ကေတာ့ ေျပာပါတယ္။



ကာကြယ္ေဆးေတြ နိုင္ငံအားလုံးရရွိေရးအတြက္ WHO ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကလည္း ကာကြယ္ေဆးတိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ နိုင္ေရး လိုအပ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို မၽွေဝလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ ေဆးကုမၸဏီေတြကို ေသာၾကာေန႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။



ခ်မ္းသာတဲ့ နိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ အသက္အရြယ္ႀကီးသူေတြကို ကာကြယ္ေဆး ဦးစားေပးထိုးႏွံေပးၿပီးရင္ ဆင္းရဲတဲ့ နိုင္ငံေတြကို ေဆး မၽွေဝေပးဖို႔လည္း သူက တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။



တကမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးေတြရဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခ်မ္းသာတဲ့ နိုင္ငံ ၁၀ နိုင္ငံမွာသာ ထိုးႏွံသုံးစြဲ ၿပီးခ်ိန္မွာ နိုင္ငံ ၁၃၀ နီးပါးမွာ ကာကြယ္ေဆး တလုံးမွ မရေသးဘူးလို႔လည္း Tedros ကေျပာပါတယ္။



Johns Hopkins တကၠသိုလ္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သုေတသန စာရင္းေတြအရ အခုထိ တကမၻာလုံး COVID-19 ကူးစက္သူ ၁၀၅ သန္းနဲ႔ ေသဆုံးသူ ၂ ဒသမ ၃ သန္းရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

(Unicode)

ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရဖို့ WHO ဆောင်ရွက်ပေးမည်



ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ COVID-19 ကာကွယ်ထိုးဆေးတွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ရရှိနေတာကိုတွေ့ရှိနေတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတစ်ချို့က ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ WHO ရဲ့ အစီအစဉ်ကနေ ရရှိမယ့် ဆေးတွေကိုစောင့်ဆိုင်းမနေတော့ပဲ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကာကွယ်ဆေးရဖို့ လုပ်ဆောင်လာနေကြပါတယ်။



အမေရိကအလယ်ပိုင်းက ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒူးရပ်စ် နိုင်ငံက Honduran ပုဂ္ဂလိကစီးပွါးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ Juan Carlos Sikaffy က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက် ပြည်သူတွေ စိတ်အေးစေဖို့ ဗျူရိုကရေစီဆန်တဲ့ လမ်းစဉ်တွေနဲ့ မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို စောင့်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူးလို့ AP သတင်းကိုပြောပါတယ်။



ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေး သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့ Honduran ပုဂ္ဂလိက စီးပွါးရေးကောင်စီ က ဘဏ်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကူညီပေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေတာပါ။



Serbia နိုင်ငံကလည်း WHO ရဲ့ COVAX ကာကွယ်ဆေး ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်ထဲ ပါဝင်ပြီး ယူရိုငွေ ၄ သန်းပေးသွင်းပြီးဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရေး ဈေးကွက်ထဲကိုလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။



ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေကာကွယ်ဆေးရနေတာကို မြင့်တွေ့နေရ ပြီးတဲ့နောက် အချိန်ထပ် စောင့်ဆိုင်း မနေနိုင်တော့ဘူးလို့ Serbia သမ္မတ Aleksandar Vucic ကတော့ ပြောပါတယ်။



ကာကွယ်ဆေးတွေ နိုင်ငံအားလုံးရရှိရေးအတွက် WHO ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကလည်း ကာကွယ်ဆေးတိုးမြှင့် ထုတ်လုပ် နိုင်ရေး လိုအပ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို မျှဝေလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးဖို့ ဆေးကုမ္ပဏီတွေကို သောကြာနေ့က တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။



ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကို ကာကွယ်ဆေး ဦးစားပေးထိုးနှံပေးပြီးရင် ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ဆေး မျှဝေပေးဖို့လည်း သူက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။



တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံမှာသာ ထိုးနှံသုံးစွဲ ပြီးချိန်မှာ နိုင်ငံ ၁၃၀ နီးပါးမှာ ကာကွယ်ဆေး တလုံးမှ မရသေးဘူးလို့လည်း Tedros ကပြောပါတယ်။



Johns Hopkins တက္ကသိုလ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သုတေသန စာရင်းတွေအရ အခုထိ တကမ္ဘာလုံး COVID-19 ကူးစက်သူ ၁၀၅ သန်းနဲ့ သေဆုံးသူ ၂ ဒသမ ၃ သန်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။