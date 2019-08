႐ိုဟင္ဂ်ာ အစုလိုက္ေျပးရတဲ့ ၂ ႏွစ္ျပည့္ဆုေတာင္းပဲြ က်င္းပ

ဒီကေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ၂ ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈေတြအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ရသူေတြအတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြ ေထာင္ခ်ီ စုေဝးခဲ့ၾကၿပီး ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသလို ေနရပ္ရင္းျပန္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈရေရး ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။ ၂ ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ဆုေတာင္းပြဲမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြကTalk to Us ဆိုတဲ့ Going Home Campaign ကေန တဆင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ေနရပ္ရင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ျပန္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ေနရပ္ျပန္ရင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အဝ ရႏိုင္ေအာင္ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ျမန္မာ-ဘဂၤလား ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြကိုလည္း ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မဆုမြန္က ေျပာျပေပးပါမယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကစလို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသထဲက နယ္စပ္ ရဲကင္းစခန္းေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရး အေျခစိုက္စခန္း ၃၀ ကို ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က လူအင္အားသံုးၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္း အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့လို႔ စစ္တပ္၊ ရဲနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြဘက္က လံုၿခံဳေရး အထူးအစီအမံေတြနဲ႔ တပ္အင္အားတိုးခ်ၿပီး နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈေတြၾကားထဲမွာေတာ့ ေဒသခံေတြ အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႕ လုံၿခံဳေရး အေျခအေနဟာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာၿပီး ေဒသတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းလာတဲ့အတြက္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံဘက္ျခမ္းကို သိန္းခ်ီ ထြက္ေျပးသြားၾကရသလို ေဒသခံေတြဟာလည္း ေဘးလြတ္ရာကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဒီကေန႔က်ေရာက္တဲ့ ၂ ႏွစ္ျပည့့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ အခမ္းအနားကိုေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ေကာ့ဇ္ဘဇားအနီး ကုတုပေလာင္ဒုကၡသည္စခန္း စခန္းအမွတ္ (၄) မွာ စုေဝးၿပီး အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေသဆံုးသူေတြအတြက္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူေတြ၊ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာခဲ့ရသူေတြ အပါအဝင္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈရေစေရးကို ႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့အဖြဲ႔ ARSPH (Arakan Rohingya Society for peace & Human Rights) က ဦးေဆာင္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြက စုေဝးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ အခမ္းအနားေတြနဲ႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲေတြ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေကာ့ဇ္ဘဇားအနီး ဘာလုခါလီ ဒုကၡသည္စခန္းေန ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ဦးအီစလံက ဒီကေန႔ အေျခအေနကို အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

“ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့ဇ္ဘဇားေဒသ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္း (၃၀) ကလူေတြ စုၿပီးေတာ့ ကုတုပေလာင္စခန္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ လူေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ ငါးသိန္းနီးပါး စုၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့တယ္။ ေနာက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးအတြက္ က်င္းပတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။”

႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ သိန္းခ်ီ အသက္လုေျပးရတာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲလိုအျဖစ္မ်ိဳး ကမာၻသူကမာၻသားေတြ သူတို႔လိုအျဖစ္ဆိုး မႀကံဳရပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းသလို ေသဆံုးခဲ့ရသူေတြကိုလည္း ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းပါတယ္လို႔ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ ဆုေတာင္းပြဲ ဦးေဆာင္က်င္းပသူ ARSPH ရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးမူဟိတ္ဘူလႅာ ( U Mohib Ullah) က ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းကို ေျပာပါတယ္။

“ေသသြားတဲ့သူေတြကို ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ေနာက္ ကမၻာမွာရွိတဲ့လူေပါင္း က်ေနာ္တို႔ ႀကဳံခဲ့ရသလို ဘယ္ေတာ့မွ မႀကဳံရပါေစနဲ႔လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ က်ဆုံးသြားတဲ့သူေတြ နိဗၺာန္ဘုံကုိ ေရာက္ၾကပါေစ၊ ေရာက္ႏုိင္ပါေစဆုိၿပီး ဆုေတာင္းေပးခဲ့တယ္။ က်ဆုံးသြားတဲ့လူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြကလည္း အလႅာအရွင္ျမတ္ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ေဘးဘယာဝဝကေန ေဝးေအာင္ ကူညီေပးသနားေတာ္မူပါ ဆုိၿပီး က်ေနာ္တို႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့တယ္။ ကမာၻသူ ကမာၻသားေတြလည္း အလားတူ အခက္အခဲေတြ မႀကဳံရေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ အလႅာအရွင္ျမတ္ ေမတၱာကေန ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သပါတယ္ခင္ဗ်။”

ဒီ ၂ ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ဆုေတာင္းပြဲမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြက Talk to Us ဆိုတဲ့ Going Home Campaign ကေန တဆင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ေနရပ္ရင္း ေဘးကင္းလုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ျပန္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ေနရပ္ျပန္ရင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အဝ ရႏိုင္ေအာင္ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြကိုလည္း ေတာင္းဆိုၾကတဲ့အေၾကာင္း ARSPH ဥကၠ႒က ေျပာျပပါတယ္။

“အဲဒီဆုေတာင္းပြဲ ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ကိုယ့္ေနရပ္ ျပန္ႏုိင္ေရးအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းသြားမယ္။ ႏုိင္ငံတကာကလည္း အဘက္ဘက္ကေန ကူညီေပးပါဆုိၿပီး ဝုိင္းဝန္းေတာင္းဆုိၾကတယ္။ ကိုယ့္လူေတြက အိမ္ျပန္ခ်င္ေနၾကၿပီ။ လူေတြက ေတာ္ေတာ္လည္း ကိုယ့္ေနရပ္ ကိုယ့္အိမ္ကို လြမ္းေနၾကၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကို္ယ့္ေနရပ္ကို ဘယ္လုိျပန္ၾကမလဲ ဆုိၿပီးေတာ့ အဲဒီ Going Home Campaign မွာ က်ေနာ္တို႔က ျမန္မာအစုိးရက က်ေနာ္တုိ႔ ျပႆနာကို အေရးေပၚကုိင္တြယ္ၿပီး မေျပမခ်င္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ဖိအားေပးပါဆုိၿပီး ႏုိင္ငံတကာကို ေတာင္းဆုိထားတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလည္း ကုိယ့္မိသားစုလုိ သေဘာထားၿပီးေတာ့ လာၿပီးေတာ့ ဝုိင္းဝန္းၿပီး ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကရေအာင္ဆုိၿပီးေတာ့ ျမန္မာအစုိးရကိုလည္း ေတာင္းဆုိထားတယ္ခင္ဗ်။”

ရိုဟင္ဂ်ာဒုကcသည္ေတြအေပၚလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တာ၀န္ရိွသူေတြကို အေရးယူဖို႔ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနသလို၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဒီျဖစ္ရပ္အတြက္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူတာေတြလုပ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္ကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့အသံုးအႏံႈးကိုလက္မခံေပမယ့္ ဒုုကသည္ေတြေနရပန္ျပန္ေရးကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ကတိျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လက္ခံဖို ႔ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္က ဒုတိယအႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ေရးဟာ သူတို႔ဆႏၵအတိုင္းျဖစ္ရမယ္လို႔ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက သတိေပးေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရိွအေနအထားမွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ေရးဟာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့အေနအထားမျဖစ္ေသးဘူးလို႔လည္း ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။