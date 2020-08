ရုရွားထုတ္တဲ့ ကုိဗစ္ကာကြယ္ေဆးကုိ စစ္ေဆးဖုိ႔ လုံေလာက္တဲ့အခ်က္အလက္ မရခဲ့ေၾကာင္း WHO ေျပာ

(Zawgyi/Unicode)

ရုရွားႏိုင္ငံက တရားဝင္ ေၾကညာတဲ့ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးအတြက္ ဆန္းစစ္အတည္ျပဳေပးဖို႔ အခ်က္အလက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရခဲ့ဘူးလို႔ WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးရဲ့ အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာေဒသတြင္းဌာနခြဲ နဲ႔ PAHO - Pan American က်န္းမာေရးဌာန လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ Jarbas Barbosa က အဂၤါေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။

ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးအတြက္ စိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏုိင္မႈနဲ႔ ထိေရာက္မႈကို အာမခံေပးႏိုင္တဲ့ အဆင့္ ၂ နဲ႔ ၃ စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အျပင္ ဘယ္ကာကြယ္ေဆးကို မဆို စိတ္ခ်လက္ခ်သံုးဖို႔ အာမခံေပးႏုိင္တဲ့ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ ရမွာျဖစ္သလို WHO ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္လည္း ရဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ရုုရွားအစိုးရက သူ႔ရဲ့ Gamaleya သုေတသနဌာနကေန ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးကို ရုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ လက္တြဲ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာပါ။ သမၼတ Vladimir Putin ကလည္း ရုရုွားဟာ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို ကမာၻမွာ ပထမဆံုးအတည္ျပဳ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ့ သမီးတေယာက္ကိုပါ ဒီကာကြယ္ေဆးထိုးေပးခဲ့တယ္လို႔ အဂၤါေန႔မွာပဲ ေျပာပါတယ္။

အခုလို ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး လွ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထြက္လာတာဟာ အာဏာပိုင္ေတြရဲ့ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ရုရွားသုေတသနပညာရွင္ေတြ အျမန္ၿပီးေအာင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်ံဳ႕ပစ္တာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက သုေတသန ပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

WHO ကေတာ့ ဘယ္ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမဆို သံုးစြဲဖို႔အတြက္ စိတ္ခ်ရမႈ ရွိမရွိ အခ်က္အလက္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးမွ WHO က အတည္ျပဳေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဂ်နီဗာ WHO ရံုးခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရ Tarik Jasarevic ကေတာ့ WHO ဟာ ရုရွား က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနေၾကာင္းနဲ႔ ဒီကာကြယ္ေဆး WHO သတ္မွတ္ခ်က္ မွီမမွီ ကိစၥအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

